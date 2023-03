Jesienią 12 edycja "MasterChef" w TVN. Ruszają castingi online

Łukasz Szewczyk

• TVN rozpoczyna poszukiwania kolejnego najlepszego kucharza-amatora w Polsce

• Castingi do najpopularniejszego programu kulinarnego na świecie odbędą się wirtualnie.

Magda Gessler, Ania Starmach i Michel Moran po raz dwunasty szukać będą najlepszego kucharza-amatora w Polsce. Tylko najlepsi trafią do kuchni "MasterChefa", gdzie zawalczą o 100 tysięcy złotych, kontrakt na wydanie własnej książki kucharskiej i statuetkę nowego MasterChefa.Wszyscy chętni do udziału w "MasterChefie" mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy na oficjalnej stronie internetowej producenta programu: endemolshine.pl/casting/. W ten sposób, nawet mimo dzielącej odległości, każdy będzie mieć szansę zaprezentować swój kulinarny talent.O udział w show może starać się każdy, kto ukończył 18 lat i gotuje amatorsko. Zgłoszenia można wysyłać do 6 kwietnia 2023 roku.Emisja nowego sezonu "MasterChef" jesienią 2023 roku w TVN.