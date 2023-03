KSW 80, kolejne derby Londynu, hit Bundesligi - sportowy weekend z Viaplay

Łukasz Szewczyk

Podczas walki wieczoru KSW 80 o tymczasowy pas mistrzowski w wadze piórkowej zmierzą się drugi z trzecim zawodnikiem w rankingu. W oktagonie zobaczymy niepokonanego Roberta Ruchałę i byłego mistrza German MMA Championship w wadze piórkowej Loma-Ali Eskijewa. Początkowo walka o tymczasowy pas miała odbyć się między Robertem Ruchałą, a innym niepokonanym zawodnikiem wagi piórkowej - Dawidem Śmiełowskim, który ostatecznie w wyniku kontuzji barku musiał wycofać się z pojedynku. Krótko po informacji o złym stanie zdrowia pretendenta do tymczasowego pasa ogłoszono nowego rywala Ruchały, niemieckiego zawodnika czeczeńskiego pochodzenia Lom-Ali Eskieva.Robert Ruchała bez wątpienia cieszy się ze swojej zwycięskiej passy, nie poniósł on bowiem żadnej porażki od 2019 roku, gdy rozpoczął swoją karierę zawodową. Po wygranej z Damianem Stasiakiem, Michele Baiano i rewanżu na Patryku Kaczmarczyku, z którym przegrał będąc jeszcze w lidze amatorskiej, przyszedł czas na walkę o tymczasowy pas. Obecnie 24-latek zajmuje 3 miejsce rankingu wagi piórkowej KSW. Polak podkreśla, że to bardzo ważny pojedynek w jego zawodowej karierze. Jest niezwykle zdeterminowany by zdobyć swój pierwszy pas KSW. Od początku ciężko pracował by zasłużyć na to wyróżnienie i twierdzi, że jest w najlepszej możliwej formie, by podjąć się wyzwania, które od najmłodszych lat było jego marzeniem.- mówi Ruchała. Jednocześnie nie lekceważy swojego przeciwnika i jego doświadczenia zaznaczając, że jest przygotowany do zaciętej pięciorundowej batalii. -- dodaje.Lom-Ali Eskiev to numer 2 rankingu KSW wagi piórkowej. W odróżnieniu od Roberta Ruchały mającego na koncie 8 wygranych starć, niemiecki zawodnik czeczeńskiego pochodzenia stoczył aż 27 zawodowych pojedynków. Doświadczenie zbierał na deskach oktagonu w Niemczech, gdzie rozpoczął swoją karierę w 2011 roku, a także w Austrii, Holandii, Słowacji, Rosji i Polsce. Eskiev najchętniej nokautuje swoich rywali, wygrał w ten sposób aż 9 walk. Ma na koncie również kilka zwycięstw przez poddanie. W federacji KSW stoczył już 3 walki, ponosząc jedną porażkę w starciu z Danielem Rutkowskim podczas gali KSW 77. Zapytany o nadchodzącą walkę z Robertem Ruchałą jasno przyznaje, że zwycięstwo jest dla niego jedyną opcją. Podkreśla również swoje doskonałe przygotowanie mentalne.- mówi Lom-Ali Eskiev. Jednocześnie były mistrz German MMA Championship w wadze piórkowej twierdzi, że doskonale zna słabe punkty rywala i wie jak wykorzystać je w walce. -- kontynuuje zawodnik.Fani KSW mogą spodziewać się również ekscytującego starcia w wadze średniej. W drugiej walce wieczoru do boju staną zawodnicy, którzy dołączyli do federacji KSW stosunkowo niedawno, bo w 2022 roku. Były zawodnik UFC Tom Breese zawalczy z wielokrotnym medalistą mistrzostw świata Bartoszem Leśko.Podczas nadchodzącej gali Tom Breese stoczy swój trzeci pojedynek w KSW. Poprzednie walki tego zawodnika odbiły się szerokim echem. Podczas wrześniowej gali zwyciężył z brązowym medalistą igrzysk olimpijskich Damianem Janikowskim poprzez kontrowersyjne poddanie gilotyną w drugiej rundzie, w związku z czym sędzia zadecydował o przerwaniu walki. W swoim ostatnim starciu Tom Breese zastępował kontuzjowanego Bartosza Leśko i stanął do walki z Pawłem Pawlakiem. Tę walkę przerwał sędzia, a Brytyjczyk poniósł porażkę przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie. W całej karierze Breese zwyciężył już 15 razy, z czego tylko jedna walka nie skończyła się przed czasem, a aż osiem skończyło się już w pierwszej rundzie. Brytyjczyk twierdzi, że kolejny pojedynek będzie najważniejszą walką jego życia.- zapowiada Breese.Numer cztery rankingu KSW wagi średniej zawalczy z Bartoszem Leśką, który w tym samym zestawieniu zajmuje ósme miejsce. Po nieobecności związanej z urazem ręki wraca do gry. Zawodnik ma za sobą pierwszy bój w KSW, gdzie w niezwykle wyrównanej walce zwyciężył z dotychczas niepokonanym Damianem Piwowarczykiem. Podczas całej kariery zawodowej Leśko stoczył już 16 pojedynków, z których 12 zakończyło się jego zwycięstwem. Osiem z nich zakończył przed czasem, siedem już w pierwszej rundzie. Zapowiada się niezwykle zacięta walka doświadczonych zawodników. Bartosz Leśko twierdzi, że uda mu się złamać swojego przeciwnika dzięki wytrwałości, jednocześnie nie bagatelizując możliwości brytyjskiego zawodnika.- twierdzi Leśko.W ostatniej chwili nastąpiły również niespodziewane zmiany w innej walce wagi średniej. Michał Michalski nie zawalczy z Giorgim Kvelidzem. Gruzin zmaga się z kontuzją pleców, której miał się nabawić przez poślizgnięcie w saunie, gdzie przebywał w związku ze zbijaniem wagi do walki. Zastąpi go Litwin Erikas Golubovskis.Kiedy w połowie lutego Manchester City pokonał w Londynie Arsenal i zrównał się z nim punktami wydawało się, że obrońcy mistrzowskiego tytułu pójdą za ciosem i nie pozwolą rywalom ponownie odskoczyć w tabeli. Od tego czasu Kanonierzy odnieśli jednak pięć ligowych zwycięstw z rzędu, a ich przewaga nad największym i na co wszystko wskazuje jedynym konkurentem w wyścigu o tytuł, ponownie wzrosła do pięciu oczek.Można stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że w ten weekend zawodnicy Mikela Artety dopiszą do swojego konta kolejne trzy punkty. Wszystko dlatego, że Arsenal podejmie na The Emirates Stadium pogrążone w kryzysie Crystal Palace. 'Orły' poniosły trzy porażki z rzędu, a co więcej nie potrafią odnieść zwycięstwa od dwunastu spotkań we wszystkich rozgrywkach. Ta wstydliwa seria kosztowała utratę pracy dotychczasowego trenera Palace, Patricka Vieirę. Francuzowi nie pomógł nawet fakt, że klub z Selhurst Park wciąż zajmuje niezłe, dwunaste miejsce w ligowym zestawieniu. Szefostwo klubu z pewnością bardziej niż na lokatę w tabeli, zwraca uwagę na przewagę nad strefą spadkowa, a ta w przypadku Crystal Palace wynosi już tylko trzy punkty.Dystansu dzielącego go od lidera z pewnością nie zmniejszy w nadchodzącej kolejce Manchester City. Wszystko dlatego, że starcie The Citizens z West Hamem zostało przełożone z uwagi na rozgrywane w ten weekend ćwierćfinały Pucharu Anglii. Do najlepszej ósemki FA Cup poza City awansowały również występujące w Premier League: Brighton, Fulham i Manchester United. Mecze tych drużyn w ramach 28. kolejki zostaną rozegrane w innych terminach.'Święci' odnieśli przed tygodniem arcyważne zwycięstwo nad Leicester (1:0). Nie tylko pokonali bezpośredniego rywala w walce o utrzymanie, ale jednocześnie dzięki zdobytym trzem punktom opuścili ostatnie miejsce w tabeli. Podstawowym obrońcą Southampton jest Jan Bednarek, który z 'Lisami' rozegrał pełne 90 minut.Trwa prawdziwy rollercoaster z udziałem ekipy Southapmton. 'Święci' przez długi czas okupowali ostatnie miejsce w tabeli, ale wiosną już kilkukrotnie sygnalizowali zwyżkę formy. Jan Bednarek wraz z kolegami odnieśli kilka cennych zwycięstw, a przed tygodniem potrafili nawet urwać punkty Manchesterowi United (0:0 na Old Trafford). Cóż z tego, skoro następnie ulegli w zaległym meczu Brentford (0:2) i ponownie są czerwoną latarnią ligi. W sobotę Southampton podejmie Tottenham. Rywal jest mocny, ale w swojej obecnej sytuacji 'Święci' muszą celować w wygraną.Tymczasem Aston Villa z Mattym Cashem w składzie zagra z innym kandydatem do spadku - Bournemouth. 'The Villains' nie muszą się martwić o utrzymanie, ale "nie grozi" im też walka o bardziej ambitne cele. Przed tygodniem zawodnicy Unai'a Emery'ego zremisowali z West Hamem (1:1) i zajmują jedenaste miejsce. Najistotniejszy jest jednak fakt, że ich przewaga nad wspomnianym, dwunastym Crystal Palace wynosi aż osiem punktów.Ubiegłotygodniowe, niezwykle ważne i widowiskowe zwycięstwo Bayernu nad FC Augsburg (5:3) pozwoliło Monachijczykom samodzielnie zasiąść na fotelu lidera. Wcześniej zawodnicy Juliana Nagelsamanna dzielili pierwszą lokatę z Borussią Dortmund, która jednak zremisowała z odwiecznym rywalem z Gelsenkirchen (2:2) i teraz traci do Bawarczyków dwa punkty.Wszystko wskazuje na to, że właśnie te dwa kluby rozstrzygną między sobą kwestię mistrzowskiego tytułu w tym sezonie. Z pewnością odmiennego zdania są kibice z Lipska, Berlina i Freiburga. Kluby z tych trzech miast tworzą grupę pościgową za prowadzącą dwójką. Wszystkie zgromadziły po 45 punktów i od 'żółto-czarnych' dzieli je dystans pięciu oczek.W ten weekend zarówno Bayern, jak i Borussia zagrają z klubami ze środka stawki, ale przynajmniej teoretycznie łatwiejsze zadanie mają gracze Borussi. Zmierzą się oni bowiem przed własną publicznością z FC Koeln. Tymczasem Bayern jedzie do Leverkusen, gdzie gospodarze potrafią postawić się faworytom.O miejsce gwarantujące start w europejskich pucharach walczy Wolfsburg z Jakubem Kamińskim w składzie. Przed tygodniem Wilki zremisowały z Unionem Berlin (1:1), a polski skrzydłowy pojawił się na boisku w roli zmiennika. Teraz Wolfsburg czeka wyprawa do Stuttgartu, który broni się przed spadkiem.We wspomnianym meczu Bayernu z Augsburgiem (5:3) w drużynie gości od pierwszej minuty wystąpili Rafał Gikiewicz i Robert Gumny. Gikiewicz rozegrał w bramce całe spotkanie, a polski obrońca został zmieniony w przerwie, kiedy jego klub przegrywał już 1:4. Co prawda przewaga Augsburga nad strefą spadkową wynosi 7 punktów, ale zwycięstwo w nadchodzącym starciu z Schalke 04 Gelsenkirchen z pewnością nie tylko poprawi humory, ale też uspokoi nieco już nerwową sytuację w ekipie z Bawarii.Tymczasem Marcin Kamiński ogląda mecze Schalke z ławki rezerwowych i wciąż czeka na swoje szanse od trenera Thomasa Reisa. Takiego komfortu nie ma Jacek Góralski, dla którego brakuje miejsca nawet w szerokim składzie VfL Bochum.Plan transmisji:Piątek (17 marca):• 19.00• 20:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Wolski i Tomasz Urban• 21:00 Premier League:Komentarz: Marcin Pawłowski i Michał GutkaSobota (18 marca)• 15:30 Bundesliga:Komentarz: Kamil Kania i Radosław Gilewicz• 15:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Juza i Mateusz Skwierawski• 15:30 Bundesliga:Komentarz: Dawid Król i Marcin Borzęcki• 15:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Wolski i Tomasz Urban• 16:00 Premier League:Komentarz: Mariusz Hawryszczuk i Paweł Grabowski• 16:00 Premier League:Komentarz: Marcin Pawłowski i Jarosław Koliński• 16:00 Premier League:Komentarz: Przemysław Pełka i Michał Gutka• 16:00 Premier League:Komentarz: Michał Skiba i Dawid Szymczak• 18:30 Premier League:Komentarz: Andrzej Twarowski i Maciej Łuczak• 18:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Borek i Tomasz UrbanNiedziela (19 marca):• 15:00 Premier League:Komentarz: Przemysław Pełka i Adam Targowski• 15:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Borek i Marcin Borzęcki• 17:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Wolski i Radosław Gilewicz• 19:30 Bundesliga:Komentarz: Szymon Ratajczak i Wojciech Górski