El Clasico, ćwierćfinały Pucharu Anglii, derby d'Italia - weeken z Eleven Sports

• Głównym wydarzeniem weekendu w ELEVEN SPORTS będzie prestiżowe El Clásico, w którym FC Barcelona Roberta Lewandowskiego zmierzy się z Realem Madryt.

• Dla fanów brytyjskiego futbolu zaplanowano transmisje ćwierćfinałów The Emirates FA Cup z udziałem takich drużyn jak Manchester City czy Manchester United.

• Na spore emocje zanosi się także w derbowych meczach w lidze włoskiej.

FC Barcelona kontra Real Madryt to hiszpański klasyk, który przyciąga uwagę kibiców na całym świecie. Wiele wskazuje na to, że będzie to kluczowy mecz obecnego sezonu, bo po 25 kolejkach Barça ma dziewięć punktów przewagi nad Królewskimi i jeśli wygra, to uzyska pełną dominację w rywalizacji o mistrzostwo Hiszpanii. Jej porażka sprawi jednak, że strata zespołu z Madrytu zmniejszy się do sześciu "oczek", dzięki czemu jego szanse na obronę tytułu znacznie wzrosną. Na Spotify Camp Nou o zwycięstwo i prestiż powalczą największe gwiazdy futbolu, m.in. Robert Lewandowski, Pedri i Gavi w szeregach Dumy Katalonii oraz Karim Benzema, Vinícius Júnior i Federico Valverde w barwach Los Blancos. Podopieczni trenera Xaviego spróbują zagrać podobnie jak w styczniowym finale Superpucharu Hiszpanii i niedawnym spotkaniu Copa del Rey, kiedy pokonali ekipę Carlo Ancelottiego 3:1 i 1:0. Z kolei drużyna z Madrytu postara się o powtórkę z pierwszego ligowego starcia z Blaugraną w tym sezonie, wygranego 3:1.Sporych emocji powinien dostarczyć również mecz Atlético Madryt - Valencia CF. Na Estadio Metropolitano gospodarze chcą przedłużyć świetną serię dziewięciu ligowych występów bez porażki. Dzięki niej awansowali na trzecie miejsce w tabeli i są coraz bliżej awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jednak rywale na pewno nie ułatwią im zadania, bo walczą o utrzymanie w LaLiga Santander i bardzo potrzebują punktów. Warto przypomnieć, że w poprzedniej konfrontacji tych zespołów w Madrycie goście byli bliscy sprawienia sensacji. Do 90. minuty prowadzili 2:1, ale dwa gole Atléti w samej końcówce sprawiły, że to gospodarze mogli świętować.Jednym z faworytów obecnej edycji Pucharu Anglii jest Manchester City, który w ćwierćfinale zagra z Burnley FC. The Cityzens mają po swojej stronie więcej atutów, ale muszą być czujni, bo ich rywal to niepokonany od siedemnastu spotkań lider Championship. Gospodarze liczą, że na Etihad Stadium zwycięstwo zagwarantuje im Erling Haaland, który strzelił we wtorek pięć goli w wygranym 7:0 meczu Ligi Mistrzów z RB Lipsk. Z kolei goście swoje nadzieje pokładają we wzbudzającym zainteresowanie czołowych brytyjskich klubów Nathanie Telli. Warto dodać, że trenerem The Clarets jest Vincent Kompany, były kapitan i filar obrony Manchesteru City. W latach 2008 - 2019 wspólnie z kolegami sięgnął po kilka cennych trofeów. Czy jako szkoleniowiec wyeliminuje z Pucharu Anglii klub, którego jest legendą?Ciekawie powinno być także na Old Trafford, gdzie Manchester United podejmie Fulham FC. Dla gospodarzy to udany sezon, lecz ostatnio zaliczyli kilka poważnych wpadek, między innymi wysoko przegrywając z Liverpoolem FC. W ćwierćfinałowym starciu o sukces również nie będzie łatwo, ponieważ Fulham to jedna z rewelacji aktualnych rozgrywek Premier League. W ofensywie Czerwonych Diabłów mają brylować Marcus Rashford i Bruno Fernandes, którzy w bieżącej kampanii zanotowali w sumie aż 34 trafienia i 17 asyst. Natomiast defensywa musi uważać przede wszystkim na skutecznego napastnika gości, Aleksandara Mitrovicia.Głównym wydarzeniem nadchodzącego weekendu w Serie A będą Derby d'Italia, w których Inter Mediolan zmierzy się z Juventusem FC. Obie ekipy sięgały po scudetto w sumie aż 55 razy, a konfrontacje pomiędzy nimi mają wieloletnią tradycję i cieszą się dużym uznaniem. Stawką ich najbliższego starcia będą niezwykle cenne punkty, ponieważ Nerazzurri zajmują drugie miejsce w tabeli, a Stara Dama ma spore szanse na awans do europejskich pucharów i nie może sobie pozwolić na potknięcia. Dla bramkarza Juve, Wojciecha Szczęsnego, to będzie idealny sprawdzian przed ważnymi meczami reprezentacji Polski z Czechami i Albanią. Wśród jego rywali znajdzie się kilku skutecznych piłkarzy Interu z Lautaro Martínezem na czele.Hitem najbliższej kolejki będą również derby Rzymu. S.S. Lazio i AS Roma są w grze o najwyższe cele, więc punkty uzyskane w tym spotkaniu są dla nich na wagę złota. Po stronie Wilków zagra Nicola Zalewski, który w ubiegłym tygodniu zdobył swoją pierwszą bramkę w Serie A. Przed polskim wahadłowym spore wyzwanie, bo po swojej stronie boiska będzie musiał odpierać ataki groźnych zawodników Lazio, takich jak Luis Alberto czy Mattia Zaccagni.Paris Saint-Germain wygrało cztery ostatnie mecze ligowe i umocniło się na pierwszym miejscu w tabeli. Formą imponują przede wszystkim Kylian Mbappé i Leo Messi, którzy zdobyli we wspomnianych spotkaniach łącznie aż dziewięć bramek i popisali się pięcioma asystami. W najbliższej kolejce przeciwnikiem rozpędzonych paryżan będzie piąte w stawce Stade Rennais. Na Parc des Princes gospodarze chcą zrewanżować się ekipie z Rennes za jesienną porażkę 0:1. Goście zapewne postawią PSG trudne warunki, bo zwycięstwo pozwoli im umocnić się w walce o awans do europejskich pucharów. W ich szeregach kluczowe będą występy Amine'a Gouiriego i Arnaud Kalimuendo, jednego z najbardziej zgranych duetów ligi francuskiej.SC Braga i FC Porto zajmują miejsca na podium ligowej tabeli i nie odpuszczają walki o mistrzostwo Portugalii. Wskazanie faworyta ich bezpośredniej konfrontacji jest bardzo trudne, bo utrzymują dobrą formę, a od początku marca mają na koncie komplet ligowych zwycięstw. Ponadto na dziesięć ostatnich spotkań pomiędzy nimi Braga i Porto zanotowały tyle samo wygranych. Ozdobą starcia na Estádio Municipal de Braga będą zmagania widowiskowo grających ofensywnych duetów - Ricardo Horty i Simona Banzy w barwach gospodarzy z Mehdim Taremim i Galeno po stronie Smoków.Plan transmisji:Piątek (17 marca):• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Adrian GątarekSobota (18 marca):• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Grzyb, Marcin Nowomiejski• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Eryk Szpruch, Michał Świerżyński• 18:40 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świerżyński• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Kuba Ostrowski, Michał Świrkula• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Niedziela (19 marca):• 12:25 Serie A:(Eleven Sport 1 i 4)komentarz: Eryk Szpruch, Piotr Czachowski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 12:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Dominik Guziak, Marcin Nowomiejskistudio: Piotr Dumanowski, Antoni Partum, Mateusz Janiak• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Grzyb• 15:10 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 2)komentarz: Eryk Szpruch• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Kuba Ostrowski, Adrian Gątarek• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Grzyb• 17:25 The Emirates FA Cup:(Eleven Spots 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 17:55 Serie A:(Eleven Sprots 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Kuba Ostrowski, Adrian Gątarek• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz ze stadionu: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio na stadionie: Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk• 00:00- magazyn (Eleven Sports 1)