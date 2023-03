El Clasico, szlagiery Ekstraklasy i Premier League, finał Indian Wells - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Piłkarska niedziela: szlagiery w LaLiga Santander i PKO BP Ekstraklasie oraz mecz Arsenalu z Crystal Palace

• Zmagania Igi Świątek w turnieju Indian Wells

. Piłkarze PKO BP Ekstraklasy zmagania w 25. kolejce rozpoczną w Zabrzu, gdzie miejscowy Górnik na własnym stadionie podejmie Wisłę Płock. Następnie Daria Kabała-Malarz zaprasza na "Superpiątek", w ramach którego Radomiak Radom o ligowe punkty powalczy z Legią Warszawa. Legioniści w dwóch ostatnich spotkaniach wywalczyli komplet punktów i z pewnością będą chcieli utrzymać tę dobrą passę.W sobotę aż cztery spotkania PKO BP Ekstraklasy. Zmagania wystartują we Wrocławiu. Śląsk zmierzy się ze Stalą Mielec i będzie to mecz zespołów, które w ostatniej kolejce poniosły porażki. Następnie spotkanie sąsiadów w tabeli, Jagiellonia kontra Zagłębie. "Jaga" w przypadku wygranej może awansować z trzynastej, nawet na dziesiątą lokatę. W następnej kolejności przeniesiemy się na mecz Pogoni Szczecin z Koroną Kielce. "Portowcy" tracą tylko jeden punkt do trzeciego miejsce i zrobią wszystko, aby wywalczyć w tym meczu trzy "oczka". Na koniec sobotniej serii gier lider z Częstochowy na własnym stadionie zmierzy się z Cracovią. W pierwszym meczu obu ekip w Krakowie górą była Cracovia, która wygrała z Rakowem 3:0. Teraz Raków będzie chciał się zrewanżować. Dobrym prognostykiem dla lidera tabeli jest to, że worek z bramkami w 2023 roku rozwiązał Ivi Lopez. Hiszpański zawodnik w ostatnim meczu zdobył dwa pierwsze gole w 2023 roku i będzie chciał pójść za ciosem. Po zakończeniu spotkania magazyn "Liga+", który poprowadzi Michał Wodziński.W niedzielę odbędą się trzy spotkania. Walka o ligowe punkty wystartuje w Poznaniu, gdzie Warta podejmie Lechię Gdańsk, która walczy o utrzymanie i po ostatnim zwycięstwie 4:0 nad Miedzią będzie chciała zdobyć kolejne punkty. Następnie na boisko wybiegną piłkarze Miedzi Legnica oraz Piasta Gliwice. Oba zespoły znajdują się w dolnej części tabeli i ligowe punkty są im bardzo potrzebne. Ostatni niedzielny mecz to starcie w Łodzi. Widzew, na wypełnionym po brzegi własnym stadionie, zmierzy się z Lechem Poznań. Poznaniacy opromienieni awansem do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy będą chcieli powalczyć o komplet ligowych punktów. Po meczu zapraszamy w imieniu Bartosza Glenia i Krzysztofa Marciniaka na magazyn "Liga+ Extra", który będzie również wprowadzeniem w niedzielne El Clasico.Najważniejszym wydarzeniem najbliższej kolejki LaLiga Santander będzie niewątpliwie starcie FC Barcelony z Realem Madryt. El Clasico, które w Canal+ Online będzie można oglądać w trzech różnych wersjach m.in. w nowym formacie komentowania "Krótka piłka".Natomiast to nie jedyne spotkanie, które będzie można oglądać w Canal+. 26. kolejkę otworzy piątkowy mecz Valladolid kontra Athletic Bilbao. Baskowie ostatni mecz wygrali ponad miesiąc temu i z pewnością będą chcieli przełamać tę nieprzyjemną serię. W sobotnich meczach Almeria o ligowe punkty powalczy z Cadizem, a Rayo Vallacano z Gironą. W niedzielę Betis na własnym stadionie zagra z Mallorcą, natomiast Sevilla zmierzy się z Getafe. Zwieńczeniem tej serii gier będzie pojedynek Barcelony z Realem.Chelsea w ostatnich dwóch spotkaniach wywalczyła komplet punktów. "The Blues" cały czas marzą, o awansie do przyszłorocznych europejskich pucharów. Komplet punktów w starciu z Evertonem pozwoliłby im zbliżyć się do tej strefy. Choć walczący o utrzymanie Everton, z pewnością będzie trudnym przeciwnikiem.W jedynym niedzielnym meczu Premier League będziemy świadkami starcia Arsenalu z Crystal Palace. Kanonierzy w tygodniu odpadli z walki w Lidze Europy i teraz będą chcieli poprawić humory kibiców, zdobywając komplet ligowych punktów. Walka o tytuł mistrzowski trwa i podopieczni trenera Artety nie mogą pozwolić sobie na wpadki.Przed nami trzy dni piłkarskich emocji z Ligue 1 Uber Eats. Rywalizację w tej serii gier rozpocznie piątkowy pojedynek Lyon kontra Nantes. Lyon cały czas marzy o zajęciu miejsca premiowanego awansem do europejskich pucharów. Strata punktowa jest niewielka, choć dwa ostatnie remisy nie pomogły w ściganiu rywali.W niedzielę najciekawiej zapowiada się natomiast potyczka PSG z Rennes. Paryżanie będą chcieli zrewanżować się za porażkę w pierwszym meczu, rozegranym w ramach 19. kolejki. Rennes w dwóch ostatnich meczach zgubiło punkty, remisując z Auxerre oraz przegrywając z Marsylią. Jednak spotkania z PSG to zawsze dodatkowa motywacja.W sobotę Toulouse podejmie na własnym stadionie Lille, natomiast Lens powalczy o punkty z Angers. W niedzielnych pojedynkach, które będą kończyć tę serię gier, Ajaccio zagra z Monaco, a Olympique Marsylia zmierzy się z Reims.Turniej Indian Wells wkracza w decydującą fazę. Do rozegrania pozostały już tylko trzy najważniejsze spotkania. Dwa półfinały, w których wystąpią Maria Sakkari oraz Aryna Sabalenka, a także Iga Świątek i Jelena Rybakina. Triumfatorki tych pojedynków zmierzą się z niedzielnym finale.W nocy z piątku na sobotę Los Angeles Lakers zmierzą się z Dallas Mavericks. Będzie to bardzo ważne spotkanie w kontekście walki o awans do play-off. W sobotni wieczór New York Knicks o zwycięstwo powalczą z liderem konferencji zachodniej, Denver Nuggets.Plan transmisji:Piątek (17 marca):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Marcin Baszczyński• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Daria Kabała - Malarz• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Tomasz Wieszczycki• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Krzysztof Marciniek, Michał Bojanowski• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 23:00 Indian Wells:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Bartosz Ignacik, Dawid Celt• 02:00 Indian Wells:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Maciej Zaręba, Adam Molenda• 03:30 NBA:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Tomczak, Hubert RadkeSobota (18 marca):• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Wojciech Jagoda• 13:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Michał Kornacki, Grzegorz Kaczmarczyk• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Gabriel Rogaczewski, Mateusz Rokuszewski• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Now)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Michał Bojanowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Maciej Murawski• 18:00 NBA:(Canal+ Family)Komentarz: Szymon Przedpełski, Szymon Szewczyk• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Marcin Baszczyński• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Filip Surma, Rafał Nahorny• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Michał WodzińskiNiedziela (19 marca):• 10.00- magazyn (Canal+ Sport)• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Maciej Murawski• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 13:55 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Robert Skrzyński, Wojciech Jagoda• 15:00 Premier League:(Canal+ Sport)• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Cezary Olbrycht, Tomasz Lipiński• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Żewłakow• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Piotr Glamowski, Igor Lewczuk• 19:30/ Studio El Clasico (Canal+ Sport)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:30 NBA:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Szymon Przedpełski, Wojciech Kijanowski• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 20:55 LaLiga:(Canal+ SPort)Komentarz: Michał Mitrut, Tomasz ĆwiąkałaKomentarz w stylu "Krótka piłka": Edward Durda i jego goście Iluzjonista Y oraz Piotr "Zola" Szulewski (Canal+ Online)Transmisja multicam (Canal+ Online)• 21:00(Canal+ Premium)Komentarz: Marek Furjan, Klaudia Jans-IgnacikPoniedziałek (20 marca):• 20.00(Canal+ Sport)Prowadzący: Przemysław Rudzki• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma• 22. 00(Canal+ Sport)Prowadzący: Tomasz Ćwiąkała oraz Łukasz Wiśniowski