Premiera nowego serialu Canal+ "Emigracja XD". Pierwszy odcinek na YouTube (wideo)

• Canal+ rozpoczyna emisję nowego serialu, który jest adaptacją bestsellerowej książki Malcolma XD

• Pierwszy odcinek dostępy bezpłatnie na Canal+ Online oraz YouTube

Talent do wiecznego wpadania w tarapaty zmusza Malcolma i Stomila do wyjazdu z europejskiej Stolicy Agrestu do centrum Londynu. Pełna absurdalnych sytuacji, znakomitych dialogów i totalnie odjechanych (dosłownie i w przenośni) bohaterów, w których wcielają się m.in. Tomasz Włosok, Michał Balicki, Paulina Gałązka, Adam Bobik, Jarosław Boberek, Katarzyna Bujakiewicz czy Piotr Trojan. Ten 10-odcinkowy serial jako pierwszy w Polsce podchodzi do zagadnienia emigracji w wywrotowy sposób - zderzając naszą małomiasteczkowość z kosmopolitycznym Londynem. Widzowie, więc mogą się spodziewać absurdalnego humoru i sytuacji, przezabawnych dialogów oraz bohaterów, z których każdy wydaje się większym freakiem od drugiego. Dzięki tym elementom jest to produkcja, która odczarowuje trudny temat i trafia do kilku pokoleń - nie tylko do generacji Z, ale również do boomersów, którzy doświadczyli pracy za granicą na własnej skórze.Emisja premierowych odcinków serialu "Emigracja XD" w piątki o godz. 21.00 (po dwa odcinki) na antenie Canal+ Premium. Seria dostępny także na platformie Canal+ Online.Pierwszy odcinek dodatkowo można obejrzeć za darmo w serwisie Canal+ Online oraz na YouTube:"Co przystanek to odjazd" - to hasło zapowiada prawdziwą serialową przygodę. Czego zatem możemy spodziewać się po EMIGRACJI XD? Kina drogi? Z pewnością, w końcu główni bohaterowie w swej emigracyjnej wyprawie przemierzają kawał Europy. Komedii omyłek, absurdów, zabawnych zwrotów akcji? Niewątpliwie, tych z całą pewnością nie zabraknie. Od wydarzeń z pierwszego odcinka, stojących u progu decyzji bohaterów o wyjeździe, przez podróż kamperem, liczne nietypowe dorywcze zajęcia, po całą plejadę barwnych i nietuzinkowych postaci. Bo sami Malcolm i Stomil to dopiero początek istnej galerii freaków, jaką Malcolm XD sportretował w swej bestsellerowej powieści, a twórcy serialu dzięki fantastycznym aktorom przenieśli ją na ekran.Jednak, w tym malowniczym opisie fabuły nie można zapominać, że wydarzenia przedstawione w EMIGRACJI XD są nie tylko satyrą na nasze narodowe przywary, ale również nieco krzywym zwierciadłem realiów życia Polaków za granicą.- mówi Michał Czernecki wcielający się w Pana Zbyszka.Książka została napisana na podstawie prawdziwych doświadczeń autora, a opisane w niej postacie inspirowane były osobami, które rzeczywiście poznał podczas zarobkowego wyjazdu. "Emigracja XD" to również, a może przede wszystkim, portret całego emigracyjnego pokolenia, a tym samym wielu trudności i problemów rzeszy Polaków, którzy swego czasu masowo wręcz nawiedzali Wielką Brytanię w poszukiwaniu pracy. W tym kontekście humor EMIGRACJI XD nabiera znamion komedii w nieco czarnym wydaniu, a dodatkowo trafia do kilku różnych pokoleń - zarówno boomersów, millenialsów, jak i generacji Z, która o wyjeździe na obczyznę dopiero myśli.- mówi autor książki i współscenarzysta serialu Malcolm XD.- dodaje Tomasz Włosok, odtwórca głównej roli.W ekranizacji powieści w głównych bohaterów, Malcolma i Stomila, wcielili się Tomasz Włosok i Michał Balicki. Obok nich na ekranie pojawią się również: Paulina Gałązka, Adam Bobik, Piotr Trojan, Jarosław Boberek, Katarzyna Bujakiewicz, Andrzej Zieliński, Agnieszka Suchora, Michał Czernecki, Debbie Arnold, Mikołaj Chroboczek i Marcin Miodek. Reżyserem serialu jest Łukasz Kośmicki, który wraz z Malcolmem XD jest współautorem scenariusza na podstawie książki. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, a producentem kreatywnym Dorota Kośmicka.