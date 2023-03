Odcinek specjalny "Świata według Kiepskich" w technologii deepfake w Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• Na platformie Polsat Box Go można obejrzeć specjalny odcinek "Świata według Kiepskich", w którym dzięki technologii deepfake pojawili się Arnold Boczek i Marian Paździoch.

• Odcinek poświęcony pamięci aktorów grających te postaci Dariusza Gnatowskiego i Ryszarda Kotysa

Boczek i Paździoch pojawili się w odcinku specjalnym pt. "Wieczna kwarantanna" dzięki technologii deepfake, która wykorzystuje zasoby sztucznej inteligencji do obróbki obrazu wideo lub dźwięku. Dzięki możliwości uczenia się sztuczna inteligencja rozpoznaje i zapamiętuje, jak wygląda twarz danej osoby pod różnymi kątami, a następnie przenosi ją do nagrania docelowego."Wieczna kwarantanna" jest 589. odcinkiem bijącego rekordy oglądalności, jednego z najdłużej wyświetlanych sitcomów na świecie. Specjalny odcinek serialu "Świat według Kiepskich" dołączył do biblioteki pakietu Polsat Box Go Premium.Odcinek specjalny powstał przy współpracy Telewizji Polsat, Publicis Group i studia produkcyjnego ATM. Użycie wizerunku zmarłych aktorów nastąpiło za zgodą ich rodzin.