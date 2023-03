Serial "Tatuażysta z Auschwitz" z polską aktorką w Viaplay. Premiera w 2024 roku

Łukasz Szewczyk

Tej książki nie trzeba nikomu przedstawiać. Premiera głośnej powieści historycznej autorstwa Heather Morris odbiła się szerokim echem na całym świecie czego wynikiem były liczne wyróżnienia. "Tatuażysta z Auschwitz" utrzymywał się na liście bestsellerów New York Timesa przez trzy tygodnie, zdobył również tytuł Bestsellera Empiku 2018 i Książki Roku 2018 rodzimego portalu Lubimy Czytać. Publikacja osiągnęła sprzedaż na poziomie 12 milionów egzemplarzy. Wkrótce poruszająca historia "Tatuażysty z Auschwitz", zakochanego w kobiecie więzionej w obozie koncentracyjnym, doczeka się również ekranizacji.Książka jest oparta na prawdziwej historii Lale Sokolova, a właściwie Ludwiga Eisenberga. W 1942 roku mając niespełna 26 lat trafił do nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Jego zadaniem było tatuowanie przybywających do tego miejsca więźniów, którzy byli zmuszani do morderczej pracy, a jedyną alternatywą była dla nich śmierć w komorze gazowej. Mężczyzna sumiennie wykonuje swoje zadanie, tatuując więźniów z wręcz mechaniczną sprawnością. Gdy po raz pierwszy widzi przywiezioną do obozu Gitę Furman postanawia zrobić wszystko by oboje przeżyli. To historia o miłości, która zdołała przetrwać pomimo tragicznej sytuacji i bestialskich warunków.W roli Gity Furman wystąpi polska aktorka Anna Próchniak znana z produkcji takich, jak nagrodzone w 2015 roku czterema Orłami "Miasto 44", a także z filmu Najlepszy - zdobywcy czterech Złotych Lwów 2017 oraz serialu "Behawiorysta", nominowanego do nagrody Orły 2022 w kategorii najlepszy serial fabularny.- powiedziała Anna Próchniak.W ukochanego kobiety - Lale Sokolova wcieli się Jonah Hauer-King ("Mała Syrenka", "Świat w ogniu: Początki"). -- komentuje Jonah Hauer-King.Z kolei w rolę autorki książki wcieli się Melanie Lynskey ("Dwóch i pół", "The Last of Us", "Yellowjackets") - laureatka Critics Choice Awards 2022 w kategorii Najlepsza aktorka w serialu - horrorze nominowana w tym samym roku do nagrody Emmy dla Najlepszej aktorki w serialu dramatycznym. W produkcji wystąpi również Jonas Nay ("Minuta ciszy", "Ja, ty, my, oni"), który wcieli się w rolę hitlerowskiego zbrodniarza Stefana Baretzkiego.Reżyserią serialu "Tatuażysta z Auschwitz" zajmie się jest izraelska reżyserka Tali Shalom-Ezer ("Królewna", "Moje dni z Mercy", "Surrogate") a za produkcję odpowie Synchronicity Films we współpracy ze Sky Studios i Peacock. Dystrybutorami serialu są NBCUniversal Global Distribution i All3Media International. Viaplay posiada prawa do "Tatuażysty z Auschwitz" na Polskę Litwę, Łotwę, Estonię, Szwecję, Norwegię, Danię, Finlandię, Islandię i Holandię.- twierdzi Filippa Wallestam, EVP & Chief Content Officer w Viaplay Group.Premiera sześcioodcinkowego serialu nastąpi już w 2024 roku wyłącznie na Viaplay.