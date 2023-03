Netflix ogłosił polskie premiery. Seriale i filmy na 2023 rok (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Platform streamingowa Netflix zapowiada kolejne polskie produkcje na 2023 roku

• Od początku swojej działalności nad Wisłą, Netflix wyprodukował już około 40 polskich filmów i seriali

Martyna Byczkowska, Bartłomiej Deklewa w serialu Netflixa "Absolutni debiutanci" / Fot. Netflix

Zofia Jarzębska jako Gita w serialu Netflixa "Infamia" / Fot. Netflix

Arkadiusz Jakubik jako Marcin Kania w serialu Netflixa "Informacje zwrotna"

Agnieszka Grochowska w filmie Netflixa "Dzień matki" / Fot. Netflix

Alin Szewczyk w filmie Netflixa "Fanfik" / Fot. Netflix

Karolina Bruchnicka, Katarzyna Gałązka w filmie Netflixa "Fenomen" / Fot. Netflix

Maciej Musiałowski w filmie Netflixa "Freestyle"

Mateusz Kościukiewicz i Rafał Zawierucha w filmie Netflixa "Gorzko, gorzko!" / Fot. Netflix

Adrianna Chlebicka i Mateusz Banasiuk w filmie Netflixa "Miłość do kwadratu bez granic" / Fot. Netflix

Mateusz Kościukiewicz w filmie Netflixa "Pan Samochodzik i Templariusze" / Fot. Netflix

Piotr Witkowski w filmie Netflixa "Operacja Soulcatcher" / Fot. Netflix

Leszek Lichota jako Antoni Kosiba w fimie Netflixa "Znachor" / fot. Bartosz Mrozowski

Netflix kontynuuje ekspansję na polskim rynku. Nadchodzące w 2023 roku polskie filmy i seriale to ukłon w stronę rodzimej kultury oraz różnorodności gatunkowej. Widzowie przeżyją z bohaterami rodzinne emocje, sensacyjne intrygi i sekrety, nastoletnie dylematy, kobiecą odwagę czy trudne procesy poszukiwania własnej tożsamości. Wśród premier znajdą się również historie inspirowane znanymi polskimi powieściami mających rzesze fanów w całej Polsce- mówi Anna Nagler, dyrektor ds. lokalnych seriali oryginalnych CEE w Netflix.- dodaje Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor ds. filmów w regionie CEE w Netflix.Wśród nadchodzących polskich propozycji serialowych znajdą się. Lato, polskie morze. Dziewiętnastoletnia Lena i jej najlepszy przyjaciel Niko kręcą odważny film o miłości, by dostać się do szkoły filmowej. Gdy na horyzoncie pojawi się nieznajomy z obozu sportowego, bohaterowie przeżyją zachwyt, pożądanie i całkowitą wolność. To ostatnie takie wakacje.Serial. Po latach życia w Wielkiej Brytanii, nastoletnia Romka i jej rodzina przeprowadzają się do rodzimej Polski. Po powrocie, dziewczyna próbuje odnaleźć siebie, balansując między współczesnym światem nastolatków a tradycyjnymi romskimi zasadami.Z kolei serialto adaptacja powieści Jakuba Żulczyka o tym samym tytule. Uzależniony od alkoholu były muzyk rockowy wyrusza w szaloną podróż w najciemniejsze zakamarki Warszawy i ludzkiej psychiki, aby odnaleźć swojego zaginionego syna.. Nina, żyjąca w ukryciu była agentka NATO do zadań specjalnych, musi wykorzystać wszystkie swoje śmiercionośne umiejętności, aby uratować syna porwanego przez bezwzględnych gangsterów. Odnalezienie Maksa to dla niej podwójna szansa. Szansa na ponowne poczucie adrenaliny oraz możliwość powrotu do życia syna, którego musiała przed laty porzucić. Dzień Matki to przewrotny film akcji, w którym główna bohaterka pokonuje demony przeszłości najczęściej przy pomocy własnych pięści. To brutalna i emocjonalna historia o najsilniejszym rodzaju uczucia - miłości matki do dziecka.to historia o dojrzewaniu, poznawaniu samego siebie i oswajaniu świata. Tosia to młoda osoba mierząca się z rolą, jaką narzuca jej otoczenie. Przez rówieśników uważana jest za outsidera. Z czasem odkrywa swoją tożsamość i zaczyna rozumieć, że jest chłopcem, Tośkiem. Nastoletnia Ala dorasta na prowincji. Pewnego dnia przez przypadek odkrywa, że potrafi władać grawitacją, a jej życie wywraca się do góry nogami. Nagle jest ścigana przez wojsko i zmuszona do ucieczki z domu. Dowiaduje się jednak, że jej zaginiona przed laty starsza siostra Lena żyje i postanawia ją odnaleźć, wierząc że w rodzinnej przeszłości znajduje się klucz do rozwiązania zagadki jej niezwykłej mocy. Spotkanie sióstr będzie początkiem wielkiej przygody, ale szybko okazuje się, że obie dziewczyny stanowią potencjalne narzędzie do stworzenia legendarnej i potężnej broni.... Diego, uliczny raper po odwyku zrywa z dilerką i koncentruje na muzyce. Razem z przyjacielem Mąką pracują nad nową płytą odrzucając krążące wokół pokusy łatwego hajsu. Niestety Mąka kradnie ze studia nagraniowego mikrofon i na chłopaków spada dług. Na drodze Diego pojawia się gangster ze Słowacji, który proponuje mu złoty i szybki biznes. Diego podejmuje wyzwanie; interes załatwi sprawę długu i raz na zawsze pozwoli mu odciąć się od przeszłości. Czy Diego wyjdzie z tego cało? Niełatwo pływać w bagnie - czarne chmury zbierają się na niebie, a pętla na szyi zaciska.Nieustępliwy podrywacz przekonany, że może zdobyć serce każdej kobiety, bierze na cel nieznajomą, która wkrótce ma wyjść za syna ambitnego polityka.. Enzo oświadcza się Monice. Zanim jednak powiedzą sobie "tak", on musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, a ona z problemami związanymi z objęciem nowego stanowiska w szkole. Czy ich miłość zdoła pokonać kolejne przeszkody?. Znany historyk sztuki, łowca skarbów oraz właściciel niezwykłego samochodu wpada na trop skarbu templariuszy, który jest kluczem do wielkiej mocy, mogącej zachwiać równowagą dobra i zła na świecie. Wspierany przez zaprzyjaźnionych harcerzy, Pan Samochodzik rozpoczyna wielki wyścig z czasem i wrogą organizacją, którego stawką jest dziedzictwo rycerskich zakonów.. "Kieł" kiedyś pracował dla polskich służb zwalczających terroryzm, a obecnie to najemnik działający na zlecenie prywatnej firmy wojskowej. Wraz ze swoim bratem Piotrem przyjmuje lukratywną misję w kraju, w którym rządzi lokalny watażka. Choć zadanie na pozór jest proste, to okazuje się, że muszą się zmierzyć z niebezpieczną eksperymentalną bronią.Szanowany chirurg profesor Rafał Wilczur traci rodzinę i pamięć. Wiele lat później, zapomniany i biedny, spotyka swoją córkę.- zauważa Ilona Lartigue, dyrektor PR CEE w Netflix.Wśród nadchodzących międzynarodowych tytułów między innymi seriale, trzecie sezonyczy, a także takie filmy jakoraz