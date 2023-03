"Studio Biznes" na Gazeta.pl z nową prowadzącą i w nowej odsłonie

Łukasz Szewczyk

• Na portalu Gazeta.pl można już oglądać odcinki nowego sezonu programiu "Studio Biznes", która łączy w sobie tematy gospodarcze, motoryzacyjne i związane z nowymi technologiami.

• Nową prowadzącą jest Karolina Hytrek-Prosiecka

"Studio Biznes" to program na żywo, w którym dziennikarze wraz z ekspertami i przedstawicielami biznesu w prosty sposób analizują kluczowe procesy w gospodarce, pokazują najnowsze trendy w globalnym biznesie i podpowiadają, jak rozumieć skomplikowane dane ekonomiczne."Studio Biznes" składa się z kilku bloków tematycznych: rozmów z analitykami, ekonomistami oraz kluczowymi przedstawicielami biznesu, części "TopTech" dotyczącej nowinek ze świata technologii oraz bloku motoryzacyjnego. Od marca do zespołu "Studia Biznes" dołączyła Karolina Hytrek-Prosiecka - dziennikarka portalu prowadząca także program "Poranna rozmowa" Gazeta.pl, która wcześniej jako reporterka ekonomiczna była związana przez ponad 10 lat z telewizją TVN CNBC i TVN24, a także przygotowywała materiały ekonomiczne do głównego wydania "Faktów" TVN.Od środy, 22 marca 2023 roku "Studio Biznes" będzie można oglądać w nowej szacie graficznej. Program w odświeżonym wydaniu prowadzi Karolina Hytrek-Prosiecka, odpowiadająca także za część gospodarczą, Tomasz Korniejew, redagujący blok motoryzacyjny oraz Daniel Maikowski, przygotowujący część "TopTech" poświęconą technologii.- zaznacza Karolina Hytrek-Prosiecka, prowadząca "Studio Biznes".- mówi Tomasz Korniejew, dyrektor wydawniczy Gazeta.pl i współprowadzący programu.