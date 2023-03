Start Ekstraligi, ligowe szlagiery, ważne mecze pucharowe - hity kwietnia w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Piłkarskim wydarzeniem kwietnia w ELEVEN SPORTS będzie hit ligi hiszpańskiej, w którym FC Barcelona zmierzy się z Atlético

• Madryt. Ciekawie powinno być także we Włoszech, gdzie SSC Napoli rozegra istotne spotkania z AC Milanem i Juventusem FC.

• Dla fanów futbolu z Anglii i Niemiec stacja zaplanowała transmisje półfinałów The Emirates FA Cup oraz ćwierćfinałów DFB-Pokal.

• Rozpocznie się nowy sezon PGE Ekstraligi.

FC Barcelona jest coraz bliżej swojego pierwszego tytułu mistrza Hiszpanii od czterech lat. Spora w tym zasługa Roberta Lewandowskiego, który prowadzi w klasyfikacji strzelców LaLiga Santander i jest jednym z liderów ofensywy swojej drużyny. Głównym konkurentem Barçy pozostaje Real Madryt, który ma wprawdzie dużą stratę, ale już wiele razy udowadniał, że potrafi wychodzić z największych opresji. Do miana trzeciej siły obecnych rozgrywek aspirują Atlético Madryt, Real Sociedad i Real Betis. W kwietniu odbędą się mecze o kluczowym znaczeniu dla układu w czołówce tabeli, a na pierwszy plan wysuwa się konfrontacja Barcelony z Atlético. Kibice liczą na równie duże emocje, jak w ostatnim spotkaniu tych ekip na Spotify Camp Nou, zakończonym zwycięstwem gospodarzy 4:2. O powtórkę nie będzie Blaugranie łatwo, bo podopieczni trenera Diego Simeone od początku 2023 roku spisują się bardzo dobrze. Oba zespoły grają skutecznie i jednocześnie tracą mało goli, co oznacza, że w tym starciu wszystko jest możliwe, a wskazanie faworyta pozostaje niezwykle trudne.Najważniejsze transmisje LaLiga:• FC Barcelona (Robert Lewandowski) - Girona CF, niedziela, 9 kwietnia• FC Barcelona (Robert Lewandowski) - Atlético Madryt, 23 kwietnia• Girona FC - Real Madryt, 26 kwietnia• FC Barcelona (Robert Lewandowski) - Real Betis, 30 kwietniaCzy rewelacyjne SSC Napoli zdobędzie swoje pierwsze mistrzostwo Włoch od 33 lat? A może przeszkodzi mu w tym grupa pościgowa z Interem Mediolan, AS Romą, AC Milanem i S.S. Lazio na czele? Ekipa Piotra Zielińskiego i Bartosza Bereszyńskiego wciąż ma wyraźną przewagę i jeśli utrzyma znakomitą formę, to już w kwietniu może świętować scudetto. Wiele będzie zależało od ważnych meczów, w których Azzurri zmierzą się z broniącym trofeum Milanem oraz z utrzymującym dobrą formę Juventusem FC. W tym drugim starciu Zieliński i Bereszyński spotkają się ze swoimi reprezentacyjnymi kolegami, Wojciechem Szczęsnym i Arkadiuszem Milikiem. Dla Starej Damy to będzie okazja do rewanżu za jesienną konfrontację z zespołem z Neapolu, zakończoną wysoką porażką 1:5. Wówczas pogrążył ją fantastyczny duet Victor Osimhen - Chwicza Kwaracchelia. Czy tym razem defensywie Juve uda się go powstrzymać?Najważniejsze transmisje Serie A:• SSC Napoli (Bartosz Bereszyński, Piotr Zieliński) - AC Milan, 2 kwietnia• S.S. Lazio - Juventus FC (Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik), 8 kwietnia• Juventus FC (Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik) - SSC Napoli (Bartosz Bereszyński, Piotr Zieliński), 23 kwietniaW kwietniu odbędą się mecze półfinałowe prestiżowych rozgrywek o Puchar Anglii. Zmierzą się w nich cztery zespoły, które wyjdą zwycięsko z ćwierćfinałów zaplanowanych na 18 i 19 marca. Wiadomo już, że tytułu nie obroni Liverpool FC, ale w grze o cenne trofeum pozostają inni faworyci, jak choćby Manchester City czy Manchester United. Wśród kandydatów do końcowego triumfu jest także rewelacyjne Grimsby Town. Ten czwartoligowiec we wcześniejszych rundach pokonał kilku mocnych przeciwników, w tym występujący na co dzień w Premier League Southampton FC. Czy stać go na sprawienie kolejnych niespodzianek?Najważniejsze transmisje FA Cuo:• Półfinały, 23 kwietniaObecna edycja rozgrywek o DFB-Pokal stoi na bardzo wysokim poziomie, a kwietniowe ćwierćfinały zapowiadają się ekscytująco, bo wystąpią w nich utytułowane niemieckie kluby. Hitem tej rundy będzie mecz zespołów czołówki Bundesligi - Bayern Monachium kontra SC Freiburg. Na Allianz Arena kibice zobaczą w akcji sporo gwiazd, ale warto zwrócić szczególną uwagę na Jamala Musialę oraz Vincenzo Grifo. Ten pierwszy strzela gole, asystuje przy trafieniach kolegów i pomimo tego, że ma zaledwie 20 lat, jest jedną z głównych postaci doświadczonej ekipy z Monachium. Z kolei drugi to specjalista od stałych fragmentów gry, który zalicza swój najlepszy sezon w karierze.Najważniejsze transmisje:• Ćwierćfinał: Bayern Monachium - SC Freiburg, 4 kwietnia• Ćwierćfinał: RB Lipsk - Borussia Dortmund, 5 kwietniaDla piłkarzy Paris Saint-Germain bieżący sezon ligi francuskiej to prawdziwa huśtawka nastrojów. Fantastyczne spotkania przeplatają z niespodziewanymi wpadkami, przez co ich przewaga nad konkurentami nadal nie jest bezpieczna, a losy tytułu mistrzowskiego wciąż nie są rozstrzygnięte. Główni konkurenci paryżan, tacy jak Olympique Marsylia, RC Lens czy AS Monaco, mają kilkupunktową stratę, którą będą próbowali zniwelować w pięciu kwietniowych kolejkach. Najważniejszym wydarzeniem tego miesiąca będzie konfrontacja na Parc des Princes, gdzie PSG zmierzy się z Lens. Goście postarają się o powtórkę z jesieni, kiedy pokonali ekipę ze stolicy 3:1. Jedną z bramek strzelił wówczas Przemysław Frankowski, który jest jednym z filarów swojego zespołu. Obok niego, w barwach zespołu ze Stade Félix-Bollaert spore szanse na występ mają też Łukasz Poręba i Adam Buksa.Najważniejsze transmisje Ligue 1:• Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais, 2 kwietnia• Paris Saint-Germain - RC Lens (Przemysław Frankowski, Łukasz Poręba, Adam Buksa), 16 kwietnia• RC Lens (Przemysław Frankowski, Łukasz Poręba, Adam Buksa) - AS Monaco, 23 kwietniaSL Benfica, FC Porto i SC Braga to drużyny, które zdominowały obecny sezon ligi portugalskiej. Walki o najwyższe cele nie odpuszcza także Sporting CP, co sprawia, że przed decydującą fazą rozgrywek dla wszystkich wspomnianych ekip każdy punkt jest na wagę złota. Benfica i Porto są najbardziej utytułowanymi klubami w Portugalii i to właśnie ich starcie będzie szlagierem nadchodzącego miesiąca w ELEVEN SPORTS. Mecze pomiędzy nimi cieszą się dużym prestiżem i są określane jako O Clássico. Na Estádio da Luz można spodziewać się ofensywnych popisów, bo na boisku pojawią się tak skuteczni piłkarze, jak João Mário, Mehdi Taremi, Gonçalo Ramos czy Galeno. Czy to oni przesądzą o losach tego spotkania?Najważniejsza transmisja Liga Portugal:• SL Benfica - FC Porto, 9 kwietniaOd kwietnia widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli oglądać rozgrywki nowego sezonu PGE Ekstraligi, uznawanej za najsilniejszą ligę żużlową świata. Stacja pokaże na swoich antenach dwa mecze każdej kolejki. W klubach elity speedwaya wystąpią takie gwiazdy jak Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Janusz Kołodziej, Leon Madsen, Martin Vaculík, Mikkel Michelsen czy Tai Woffinden. W walce o drużynowe mistrzostwo Polski wezmą udział m.in. MOTOR Lublin, FOGO UNIA Leszno, BETARD SPARTA Wrocław, EBUT.PL STAL Gorzów i ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa. Hitem nadchodzącego miesiąca będzie konfrontacja zespołów z Wrocławia i Leszna, które obok ekipy z Lublina są wymieniane wśród głównych kandydatów do tytułu mistrzowskiego. W poprzednim sezonie dwumecz pomiędzy Spartą a Unią zakończył się remisem 90:90. Czy ich najbliższe starcie będzie równie zacięte?Najważniejsze transmisje Ekstralifi:• ZOOLESZCZ GKM Grudziądz - ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa, 8 kwietnia• BETARD SPARTA Wrocław - FOGO UNIA Leszno, 14 kwietnia• MOTOR Lublin - CELLFAST WILKI Krosno, 21 kwietnia