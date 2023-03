Przegląd klasyki kina europejskiego na ARTE.tv

Łukasz Szewczyk

• Ruszyła druga edycja ArteKino Classics, w ramach którego serwis streamingowy ARTE.tv bezpłatnie udostępnia rzadko emitowane filmy europejskie będące prawdziwymi pe-rełkami historii kinematografii.

• W cyklu znalazły się filmy kultowe w swoich krajach, które odcisnęły trwałe piętno na europejskiej historii kina i do dziś nie straciły na aktualności.

"Kim jesteś, Polly Maggo" / Fot. materiały prasowe

W ramach cyklu ArteKino Classics w marcu ARTE.TV udostępni bezpłatnie 6 pierwszych filmów: brytyjską produkcję "Scrubbers", belgijską "Barbarzyńskie zaślubiny", estoński film "Stolen Meeting" oraz francuskie obrazy "Kim jesteś, Polly Maggoo?" i "Mur". Z kolei film szwajcarskiego reżysera Claude'a Goret-ty "Koronczarka", za sprawą którego popularność zyskała Isabelle Huppert, otworzy tegoroczną edycję cyklu.to jeden z wielkich klasyków szwajcarskiego kina. Jest to adaptacja powie-ści o tym samym tytule autorstwa Pascala Lainé (nagrodzonej Prix Goncourt w 1974 r.), która przyniosła Isabelle Huppert międzynarodową rozpoznawalność. Koronczarka otrzymała nomi-nację do Cezara w kategorii najlepszy film oraz do Złotej Palmy i zdobyła Nagrodę Jury Ekume-nicznego na Festiwalu Filmowym w Cannes., będący kobiecym odpowiednikiem kultowego brytyjskiego filmu Alana Clar-ke'a Hołota (1979), opowiada o osobach wykluczonych walczących o przetrwanie. Bezwzględne ukazanie przemocy sprawia, że film ma o wiele mocniejszy wydźwięk od klasycznych brytyjskich obrazów z lat 60., takich jak "Z soboty na niedzielę" (1960) "Karela Reisza" czy "Samotność dłu-godystansowca" (1962) Tony'ego Richardsona. To obraz niepokorny, anarchizujący, a chwilami bardzo zabawny.Pierwszy film Marion Hänsel, zdobywczyni Srebrnego Lwa za reżyserię na festiwalu w Wenecji, zatytułowanystawia wiele pytań, które nurtowały reżyserkę aż do śmierci w 2020 roku. Hänsel od początku podejmowała tematy tabu, trudne i kontrower-syjne, takie jak przemoc wobec kobiet czy aborcja. Już w pierwszym swoim obrazie prezentuje historię Nicole, młodej matki borykającej się ze wspomnieniem gwałtu, która nie zgadza się na rolę ofiary. Marion Hänsel odcisnęła trwałe piętno na współczesnym kinie belgijskim.powstał w 1989 roku. Był to początek nowej ery, w której wszystko stało się możliwe. Film bez skrępowania pokazuje warunki panujące w więzieniach dla kobiet, poruszając jednocześnie kwestię społecznego piętna, jakiemu podlega bohaterka po wyjściu z więzienia. Duch pierestrojki przebija się przez tę podróż przez społeczeństwo chylącego się ku upadkowi Związku Radzieckiego. Próba odnalezienia syna przez Valentinę zapowiada nieu-chronny upadek społeczeństwa skazanego na zniknięcie.to obraz zadziwiający, zabawny i okrutny, parodystyczny i sentymentalny. Ten niezwykle przenikliwy film to satyra na modę, ale przede wszystkim satyra na system medialny jako taki. Klein z wyprzedzeniem przewidział nadmierne zainteresowanie supermodelkami oraz ekscesy telewizji.W pozbawionym wszelkich zbędnych efektów dramatycznychodnaleźć można ślad twórczości Roberta Bressona, którego Roullet był asystentem. Inspiracją dla surowego, po-zbawionego zbędnych ozdobników stylu było opowiadanie Jean-Paula Sartre'a. Mistrz egzysten-cjalizmu był zresztą obecny na premierze filmu w Wenecji w 1967 roku.ArteKino Classics to przedsięwzięcie oferujące nowe spojrzenie na historię europejskiego kina od 1945 do 1995 roku. Ten eklektyczny cykl dostępny jest bezpłatnie na platformie ARTE.tv w całej Europie z napisami w sześciu językach. Grupa ARTE dokonuje wyboru filmów we współpra-cy ze Stowarzyszeniem Europejskich Kinotek (ACE). Wszystkie filmy zostały niedawno odrestau-rowane, a około jedna trzecia z nich została zrealizowana przez kobiety.Projekt ArteKino jest realizowany przy wsparciu z programu MEDIA Europe Creative