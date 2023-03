Piąty sezon "Hudson i Rex" w Stopklatce

Łukasz Szewczyk

• Niezwykły policyjny duet po raz kolejny szuka dowodów i węszy w sennym miasteczku St. John's.

• Detektyw Charlie Hudson i jego wierny, psi partner Rex są jeszcze bardziej zdeterminowani, aby zapuszkować przestępców.

• Piąty sezon serialu "Hudson i Rex" od kwietnia w Stopklatce.

Piąty sezon serialu "Hudson i Rex" to kontynuacja przygód policyjnych partnerów z wydziału kryminalnego w St. John's w Kanadzie. Tym razem detektyw i jego kompan będą próbowali rozwikłać zagadkę nagłego zgonu druhny podczas wieczoru panieńskiego. Zbadają także sprawę śmierci biznesmena, współwłaściciela dobrze prosperującej firmy, która produkuje gry planszowe. Mężczyznę znaleziono martwego, ze śladami po ukąszeniu przez węża. Czy ktoś specjalnie podrzucił mu jadowitego gada do biura? Kiedy Charlie otrzyma makabryczną przesyłkę - odciętą rękę w opakowaniu po mrożonym dorszu - będzie musiał odkryć tożsamość zarówno ofiary, jak i mordercy stojącego za tą zbrodnią. Policyjny zespół zajmie się także sprawą morderstwa na uniwersyteckim kampusie i tajemniczym zabójstwie popularnego fizjoterapeuty.To zaledwie kilka z wielu spraw, którymi będą się zajmować. Dzięki inteligencji i odwadze Charliego Hudsona (John Reardon), wyostrzonym zmysłom Rexa (Diesel vom Burgimwald), wsparciu komisarza Joego Donovana (Kevin Hanchard), a także specjalistce medycyny sądowej dr Sarah Truong (Mayko Nguyen) i technika kryminalistyki Jesse Millsa (Justin Kelly) zespołowi udaje się rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane zagadki kryminalne i... zawsze spaść na cztery łapy."Hudson i Rex" to kanadyjski serial. Produkcja powstała na bazie popularnego formatu pt. "Komisarz Rex", który podbił serca widzów nie tylko w Niemczech, Austrii i Włoszech, ale i w Polsce. Co ciekawe, wcielający się w Rexa owczarek niemiecki Diesel vom Burgimwald jest spokrewniony z "oryginalnym" Rexem, który występował w austriackim pierwowzorze z lat 90-tych. Psich aktorów oddziela 15 pokoleń. Mimo, że Diesel to spec od zadań specjalnych i sam wykonuje 95% scen, to czasem wspierają go jego bratankowie - Iko i Izzy. Zwłaszcza ten drugi jest potrzebny na planie, gdy serialowy Rex ma dać komuś całusa, bo Diesel zdecydowanie woli kaskaderskie popisy od psich czułości.5. sezon serialu "Hudson i Rex" liczy 20 odcinków. Będzie można je oglądać w każdą sobotę i niedzielę od godz. 10:00 (od 8 kwietnia). Emisja po dwa odcinki.