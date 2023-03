"Niebezpieczne związki". Nowy podcast TOK FM

Łukasz Szewczyk

• Trudne relacje między dwoma krajami, narodami czy społecznościami, czyli "Niebezpieczne związki" - to temat i tytuł najnowszej propozycji platformy podcastowej TOK FM.

"Niebezpieczne związki" to podcast, którego kolejne odcinki poświęcone będą trudnym relacjom między dwoma krajami, narodami czy społecznościami - z czego się wzięły, jak się przejawiają i do czego prowadzą. Z tych właśnie puzzli Thomas Orchowski będzie budował skomplikowany układ powiązań i relacji międzynarodowych, na których zrozumienie w codziennych relacjach medialnych często nie ma czasu. Autor zaprosi do rozmowy ekspertów, którzy często na własne oczy obserwowali przejawy i skutki owych "niebezpiecznych związków".- wyjaśnia Thomas Orchowski, twórca nowego cyklu TOK FM.Pierwszy odcinek serii poświęcony będzie sytuacji na Cyprze. Thomas Orchowski porozmawia w nim z gościnią - dziennikarką Agnieszką Rakoczy o genezach podziału wyspy i o tym, jak jej trudna historia wpływa na teraźniejszość. Rozmówcy spróbują też odpowiedzieć na pytanie, czy konflikt między greckimi i tureckimi Cypryjczykami da się w ogóle rozwiązać. W kolejnych odcinkach pojawią się między innymi konflikty Tadżykistan-Kirgistan i Indie-Pakistan czy wcale nie takie oczywiste relacje Chin i Korei Północnej.Podcast "Niebezpieczne związki" będzie mieć swoją premierę w czwartek, 23 marca 2023 roku o godz. 12:00. Dwa pierwsze odcinki będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych: na tokfm.pl, w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na platformach Spotify i Apple Podcasts. Nieograniczony dostęp do wszystkich kolejnych odcinków będą mieli wyłącznie subskrybenci TOK FM Premium.