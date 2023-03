Kryminalny serial "Line of Duty - Wydział wewnętrzny" w TVP HD

Łukasz Szewczyk

• TVP HD rozpoczyna emisję brytyjskiego serialu "Line of Duty - Wydział wewnętrzny".

• Filmowa seria prezentuje losy sierżanta Steve'a Arnotta, karnie przeniesionego do Jednostki Antykorupcyjnej 12 (AC-12) po nieudanej akcji, w której ginie niewinny człowiek

Serial "Line of Duty - Wydział wewnętrzny" był dziewięciokrotnie nominowany do Nagród Telewizyjnych Akademii Brytyjskiej (BAFTA TV). W 2014 roku znalazł się wśród laureatów plebiscytu na 50 najlepszych seriali i programów wyprodukowanych dla BBC TWO w całej historii tego kanału. Rok później otrzymał nagrodę Królewskiego Towarzystwa Telewizyjnego dla Najlepszego Brytyjskiego Serialu Dramatycznego. W 2016 roku został uwzględniony na liście 100 najwybitniejszych seriali i programów w historii brytyjskiej telewizji według recenzentów dziennika The Daily Telegraph oraz zajął ósme miejsce w rankingu najlepszych brytyjskich seriali policyjnych wszech czasów dziennika The Independent. Z kolei w 2021 roku otrzymał National Television Award, jedną z najbardziej prestiżowych nagród telewizyjnych Wielkiej Brytanii, w kategorii Special Recognition.Na tak wiele wyróżnień i nagród serial zapracował mistrzowsko budowanym napięciem, świetnie wykreowanymi i zagranymi postaciami oraz nieprzewidywalnymi zwrotami akcji. Główny bohater, Steve Arnott w szeregach Jednostki Antykorupcyjnej AC-12 współpracuje z sierżant Kate Fleming, cenioną, tajną funkcjonariuszką z doskonałym instynktem śledczym. Oboje, pod nadzorem nadinspektora Teda Hastingsa, dążą do zdemaskowania korupcji w szeregach policji centralnej.Emisja premierowych odcinków serialu "Line of Duty - Wydział wewnętrzny" w soboty o godz. 22.00 (od 1 kwietnia) na antenie TVP HD.