Łukasz Szewczyk

"Do ostatniej kropli". Nowy dokument Ewy Ewart w TVN24

• "Do ostatniej kropli" to najnowszy dokument znanej reżyserki i producentki Ewy Ewart, którego koproducentem jest TVN24.

• Film, opowiedziany z głęboko ludzkiej perspektywy ujawnia globalne koszty i konsekwencje niszczenia przyrody "w imię postępu". Rzeki ucierpiały szczególnie i dziś należą do najbardziej zdegradowanych ekosystemów.

Fot. TVN24