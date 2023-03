Start sezonu żużlowego w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Startuje kolejny sezon żużlowy w Canal+

• Kibice "czarnego sportu" przez najbliższe dwa tygodnie będą mogli emocjonować się turniejami indywidualnymi, które płynnie wprowadzą w nowy sezon ligowy.

Tegoroczny start sezonu żużlowego w Polsce będzie inny niż dotychczas. Nie otworzy go Kryterium Asów, tylko turniej pożegnalny Piotra Protasiewicza, który odbędzie się w najbliższą sobotę na stadionie w Zielonej Górze. Początek o 15:00. Natomiast w niedzielę, 26 marca, kibice speedwaya będą mogli ekscytować się emocjami związanymi z Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda. Start pierwszego biegu zaplanowano na 17:00. W obsadach obu turniejów pojawią się największe gwiazdy, z Bartoszem Zmarzlikiem na czele. Oba turnieje będzie można śledzić w Canal+ Sport 5 i Canal+ OnlineTydzień później odbędą się kolejne interesujące zawody. Będą to piątkowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych, sobotnie PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi, a także niedzielny mecz o Puchar PZM. W kontekście PGE IMME im. Zenona Plecha będzie to jubileuszowa, bo już dziesiąta, edycja turnieju z udziałem najlepszych zawodników poprzedniego sezonu w PGE Ekstralidze. Na liście startowej znajdują się m.in. Bartosz Zmarzlik, Janusz Kołodziej, Leon Madsen czy Maciej Janowski. Tytułu sprzed roku broni Zmarzlik. Czy Mistrz Świata obroni tytuł w tych zawodach? Przekonamy się już 1 kwietnia. Początek zawodów o godz. 16:30. Transmisja w Canal+ Sport 5 i Canal+ Online.Natomiast PGE Ekstraliga, 1. Liga oraz 2. Liga Żużlowa swoje rozgrywki zainaugurują w świąteczny weekend, 8 oraz 9 kwietnia. Tytułu Mistrza Polski broni zespół PLATINUM Motoru Lublin, który przed zbliżającym się sezonem ściągnął w swoje szeregi Bartosza Zmarzlika. Bardzo silne drużyny udało się też skompletować we Wrocławiu czy Częstochowie. To wszystko sprawia, że nadchodzący sezon zapowiada się niezwykle interesująco. Nie mniej ciekawie będzie na zapleczu PGE Ekstraligi, gdzie kilka zespołów będzie biło się o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. W nadchodzącym sezonie warto będzie też śledzić rozgrywki drugiej ligi, w której startować będą uznane marki, co zwiastuje wiele emocji.Plan transmisji:Sobota (25 marca):• 14:30 Studio (Canal+ Sport 5)Prowadzący: Mateusz KędzierskiGoście: Tomasz Gollob oraz Piotr Protasiewicz• 15:00(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Krzysztof CegielskiReporterzy: Łukasz Benz, Robert SitnickiNiedziela (26 marca):• 16:30 Studio (Canal+ Sport 5)Prowadzący: Michał ŁopacińskiGość: Tomasz Gollob• 17:00(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Mirosław JabłońskiReporterzy: Natalia Pietrucha, Łukasz Benz