Energa Basket Liga w kanałach sportowych Polsatu aż do 2030 roku

• Telewizja Polsat i Polska Liga Koszykówki przedłużyły umowę licencyjną na transmisje Energa Basket Ligi do końca sezonu 2029/2030.

• Na mocy nowego porozumienia, kanały sportowe Polsatu w każdym sezonie pokażą na żywo około 200 spotkań ligowych, pucharowych oraz w formule koszykówki 3x3.

Rozgrywki Energa Basket Ligi będą pokazywane w 6 kanałach sportowych Polsatu i w serwisie Polsat Box Go, co zapewni koszykówce doskonałą możliwość dotarcia do szerokiej widowni - zarówno w telewizji, jak i w internecie.- mówi Stanisław Janowski, Prezes Telewizji Polsat- dodaje Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiej Ligi KoszykówkiKoszykówkę i Telewizję Polsat łączy długa oraz bogata historia. Już w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku, otwarty Polsat pokazywał zmagania o Mistrzostwo Polski, a więc na długo przed utworzeniem profesjonalnej ligi w jej obecnym kształcie (sezon 2000/2001). W 2006 roku Polsat i Polska Liga Koszykówki podpisały swoją pierwszą ramową umowę licencyjną, która obowiązywała przez dwa lata. Obecna współpraca trwa natomiast nieprzerwanie od sezonu 2013/2014.Kanały z rodziny Polsatu Sport, na przestrzeni ponad dwóch dekad swojego istnienia, oprócz PLK relacjonowały także między innymi mistrzowskie turnieje reprezentacyjne, jak choćby EuroBasket 2013. Także klubowe EuroLiga i EuroCup od kilku sezonów transmitowane są przez tego nadawcę. Sześć dedykowanych sportowi kanałów telewizyjnych oraz platforma streamingowa Polsat Box Go, zapewniają koszykówce ogromne możliwości ekspozycji medialnej.- mówi Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat