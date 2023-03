Kwiecień w Disney+. "Piotruś Pan i Wendy", "Małe wielkie historie", "The Good Mothers"

Łukasz Szewczyk

(od 28 kwietnia) w reżyserii Davida Lowery'ego to opowieść o Wendy Darling, dziewczynce, która nie chce pójść do szkoły z internatem, i Piotrusiu Panu, chłopcu, który nie chce dorosnąć. Wendy razem z Piotrusiem, braćmi i małą wróżką Dzwoneczkiem, leci do magicznej krainy, Nibylandii. Spotyka tam nikczemnego przywódcę piratów, Kapitana Haka i przeżywa ekscytującą przygodę, która odmieni jej życie.Oparty na bestsellerowej książce Cheryl Strayed serial(od 7 kwietnia) opowiada o kobiecie, której małżeństwo ledwo zipie, której córka prawie z nią nie rozmawia i której kariera pisarska nie istnieje. Kiedy więc przyjaciółka proponuje jej przejęcie rubryki z poradami, Clare uważa, że nie nadaje się do tej pracy... choć może mieć kwalifikacje.Zainspirowany prawdziwą historią serial(od 5 kwietnia) to wielowątkowa opowieść, której bohaterkami są trzy kobiety: Denise (Gaia Girace) - córka Lei Garofalo (Micaela Ramazzotti), Maria Concetta Cacciola (Simona Distefano) i Giuseppina Pesce (Valentina Bellè), urodzone w jednej z najgroźniejszych rodzin włoskiej mafii. Pokazuje on między innymi ich odwagę w przeciwstawieniu się 'Ndranghecie i próbę zniszczenie jej od środka. Na pomoc przyjdzie im prokurator Anna Colace (Barbara Chichiarelli), która właśnie przybyła do Kalabrii. Funkcjonariuszka uważa, że to właśnie kobiety są kluczowe, aby pokonać klany 'Ndrangheta. Strategia wiąże się jednak z dużym ryzykiem, ponieważ 'Ndrangheta jest dobrze znana ze swoich podstępnych działań i budzącej strach brutalności. Serial "The Good Mothers" podąża za Denise, Giuseppiną i Marią Concettą w ich próbach wyzwolenia się spod kontroli przestępców, współpracy z władzami i zapewnienia swoim dzieciom nowej przyszłości.(od 26 kwietnia) oparty jest na niezwykłej, prawdziwej historii Samuela Meffire'a, pierwszego czarnoskórego policjanta w Niemczech Wschodnich. Trzymający w napięciu serial podąża za Samem w jego nieustannym poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi i walce o sprawiedliwość z wszechwładnym systemem. W serialu poznamy jego dzieciństwo jako outsidera, ukształtowanego przez morderstwo ojca, jego gwałtowny rozwój jako symbolicznej postaci i medialnej sensacji nowych Niemiec, aż po upadek i ucieczkę jako wroga państwowego numer jeden. Niezwykle emocjonalny i porywający serial wyprodukowany przez zdobywcę nagrody Emmy Jörga Wingera i Tyrona Rickettsa ukazuje nowe spojrzenie na Niemcy i jednocześnie zaskoczy oraz wzruszy.Powraca(od 19 kwietnia). Dorosła Sophie opowiada synowi, jak poznała jego ojca. Jej opowieść przenosi nas do czasów nam współczesnych. Młoda Sophie wraz z przyjaciółmi próbuje zrozumieć kim jest, czego chce od życia i jak zakochać się w epoce aplikacji randkowych oraz nieograniczonych możliwości.Agent specjalny(od 5 kwietnia) z Biura Śledczego Georgii (GBI) po narodzinach został porzucony i musiał przejść przez trudny okres dojrzewania w przeciążonym systemie opieki zastępczej w Atlancie. Jednak teraz, wiedziony determinacją, by wykorzystać swój unikalny punkt widzenia i upewnić się, że nikt nie zostanie porzucony tak, jak on, Will Trent ma najwyższy wskaźnik rozwiązanych spraw w GBI.(od 12 kwietnia). Samantha Fink od półtora roku nie pije. W końcu stwierdza, że ma co świętować. Jednak szybko przekonuje się, że czasem los ma inne plany. Sam musi nauczyć się reagować na zmiany, znosić dyskomfort i może nawet cieszyć się życiem.Z okazji Dnia Ziemi serwis Disney+ zadebiutuje nowy czteroczęściowy serial dokumentalny National Geographic(od 22 kwietnia), wyprodukowany przez Jamesa Camerona, a narratorką jest Natalie Portman. Z kolei program)od 12 kwietnia) pokaże, jak Jeremy Renner zmienia nieużywane pojazdy i przerabia je w miejsca łączące lokalne społeczności na całym świecie. Pomagają mu m.in. Anthony Mackie, Vanessa Hudgens, Anil Kapoor i inni.Dodatkowo 5 kwietnia w Disney+ pojawi się finałowa odsłona serialu "The Walking Dead" , a 12 kwietnia na platformę zawita "Bob's Burgers" z 13. sezonem. Z kolei 1 kwietnia w Disney+ pojawią się m.in. "Diabeł ubiera się u Porady" i "Noc w muzeum" z Benem Stillerem w roli głównej.