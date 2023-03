Netflix na kwiecień. "Gorzko, gorzko!", "Awantura", "Kryptonim: Polska" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiery Netflixa na marzec 2023

• Wśród polskich nowości film "Gorzko, Gorzko!" z gwiazdorską obsadą, Mistrz z Piotrem Głowackim w roli głównej oraz "Kryptonim: Polska"

• Pozostałe propozycje to m.in. "Awantura", "Przez ocean", "Facet z Florydy", "Chupa" czy "Siedmiu królów musi umrzeć"

"Gorzko, gorzko!" w Netflixie / Fot. Netflix

Netflix - wykaz premier na kwiecień 2023 roku:

Polską premierą własną Netflixa będzie film(od 26 kwietnia). Nieustępliwy podrywacz przekonany, że może zdobyć serce każdej kobiety, bierze na cel nieznajomą, która wkrótce ma wyjść za syna ambitnego polityka.SERIALWśród serialowych premier kwietnia pełena czarnego humoru(od 6 kwietnia). Incydent przemocy drogowej, w którym uczestniczy dwoje nieznajomych, wywołuje konflikt, który wyciąga z nich to, co najgorsze. W serialu(od 7 kwietnia) Marsylia, lata 40. XX wieku. Dwoje Amerykanów i ich sojusznicy pomagają artystom, pisarzom oraz innym uchodźcom uciec z Europy w czasach II wojny światowej.(id 13 kwietnia). Skompromitowany i zadłużony gliniarz wraca na rodzinną Florydę, żeby zrealizować podejrzaną misję, po czym pakuje się w mordercze poszukiwanie skarbu. Wraca(od 27 kwietnia). Wyjątkowy chłopiec, jelonek Gus, zostaje uwięziony przez Ostatnich Ludzi. W ucieczce chce pomóc także niedawno poznanym hybrydom. Nie mają wiele czasu.Propozycja dla najmłodszych to m.in.(od 13 kwietnia). Szef Bobas opuszcza Korporację Bobas i razem z Tiną zakłada start-up mający podbić rynkową niszę -- segment "trudnych" dzieci, które niełatwo pokochać. Druga propozycja to(od 22 kwietnia). Do drużyny naukowców - Ady, Ignasia i Rózi - dołącza w tym sezonie Benny B., który ma świetne pomysły i niesamowitego psa robota.FILMYFilmowe premiery Netflixa to m.in.(od 14 kwietnia). Po śmierci króla Edwarda wojownik Uhtred z Bebbanburga i jego towarzysze podróżują przez rozdartą Anglię z nadzieją, aby wreszcie ją zjednoczyć.(od 7 kwietnia). Podczas wizyty w Meksyku samotny chłopiec zaprzyjaźnia się z mitycznym stworzeniem mieszkającym na ranczu jego dziadka, co staje się początkiem wspaniałej przygody.(od 19 kwietnia). Rita Odraza powraca i powstrzymać mogą ją tylko Power Rangers. Ale czy po 30 latach drużyna nadal ma siłę ratować świat?(od 21 kwietnia). Amerykanka pracująca w biurze podróży trafia do Wietnamu, gdzie pewien niezależny przewodnik otwiera jej oczy na piękno pełnego przygód życia.(7 kwietnia). Idealne życie młodej aktorki staje na głowie, gdy zgadza się zagrać w reklamie - i nagle zostaje przeniesiona do świata swojej bohaterki.DOKUMENTWśród dokumentalnych premier serial(od 12 kwietnia). Archiwalne nagrania, wstrząsające rekonstrukcje i wywiady na wyłączność rzucają nowe światło na tragedię - i dwóch braci - którzy sterroryzowali całe miasto.Wśród filmowych premier na licencji film(od 12 kwietnia). Nacjonalista z Warszawy nawiązuje zakazany romans z zaangażowaną aktywistką lewicową, co prowadzi do wielu niespodziewanych zdarzeń. Wśród premier(od 1 kwietnia). Choć w Anglii od lat panuje pokój, Uhtred jest przekonany, że problemy czają się tuż za rogiem. Jego przeczucie lada moment ma się potwierdzić.• od 1 kwietniaErozjaJoJo's Bizarre AdventureUpadek królestwa: Sezon 5MgłaGrindhouse: Death Proof• od 2 kwietniaWar Sailor: Limited Series• od 4 kwietniaWyśpiewać kontraktMy Name Is Mo'NiqueCzarna lista: Sezon 10• od 5 kwietniaLewis Capaldi: Co u mnie• od 6 kwietniaAwantura• od 7 kwietniaPrzez oceanRodzinne więzyChupaKrólowie ulicy: Miłość górąOh Belinda• od 8 kwietniaAdwokat rozwodowy ShinGłodni• od 9 kwietniaMistrz• od 10 kwietniaCoComelon: Sezon 8• od 11 kwietniaLeanne Morgan: I'm Every Woman• od 12 kwietniaCELESTE BARBER Fine, thanksTeściowa z piekła rodem: Sezon 2Amerykańska obława: Sprawa zamachowców z MaratonuBostońskiegoKryptonim: Polska• od 13 kwietniaDzieciak rządzi: Powrót do kolebki: Sezon 2Facet z FlorydyObsesja• od 14 kwietniaQueenmakerUciekające króloweSiedmiu królów musi umrzećZjawiska• od 15 kwietniaZ kamerą u Kardashianów: Sezon 13Dzień świstaka• od 17 kwietniaOggy Oggy: Sezon 2• od 18 kwietniaJak się wzbogacićNajdłuższa trzecia randka• od 19 kwietniaPower Rangers: Once & AlwaysImperium szympansów• od 20 kwietniaToothpari: Ukąszenie miłościDyplomatka• od 21 kwietniaBrudne diamentyMałżeństwo po indyjsku: Sezon 3Przewodnik po miłościJeszcze jeden razW uścisku• od 22 kwietniaAda Bambini, naukowczyni: Sezon 4• od 25 kwietniaJohn Mulaney: Baby J• od 26 kwietniaPracujące mamy: Sezon 7Miłość i muzykaGorzko, gorzko!• od 27 kwietniaFirefly Lane: Sezon 2: Część 2PielęgniarkaŁasuch: Sezon 2The Awkward WeekendSwatkaReksin: Sezon 3• od 28 kwietniaGoldin: Raj kolekcjonerówAliasTerra NillTYTUŁY NA LICENCJI:od 1 kwietnia