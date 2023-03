Rowerowa wiosna z Radiem Zet

Łukasz Szewczyk

• Ruszyła kolejna edycja "Rowerowej wiosny w Radiu ZET". Tradycyjnie stacja rozdaje rowery i zachęca słuchaczy do aktywności.

Akcja potrwa od 27 marca do 28 kwietnia 2023 roku. W konkursie słuchacze mogą wygrać rowery górskie, trekkingowe lub młodzieżowe. Aby wziąć udział w zabawie należy krótko napisać, "co Cię napędza". Autorzy najbardziej kreatywnych wpisów wezmą udział w zabawie antenowej "Podaj trzy...". Zwycięzca każdej rundy wygra rower, a jego przeciwnik otrzyma 200 zł na akcesoria rowerowe."Rowerowa wiosna w Radiu ZET" to akcja organizowana od 2018 roku.