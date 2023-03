"Agentki". Nowy program o pracy agentek nieruchomości premium w Canal+

Łukasz Szewczyk

Dotychczas tematyka rynku nieruchomości premium spotkała się z dużym uznaniem m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji czy Australii, a produkcje z tamtych rynków zdobyły popularność na skalę ogólnoświatową. Wystarczy wspomnieć "Selling Sunset" - serial o kulisach pracy agentów real estate w Los Angeles, który doczekał się już pięciu sezonów, czy "L'Agence" o paryskiej rodzinnej agencji nieruchomości luksusowych.Teraz przyszedł czas na przybliżenie szerszej widowni polskich realiów tej pasjonującej branży."Agentki" to historia kobiet, które swoje marzenia przekuły w sukces. Było to możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku, profesjonalizmowi i determinacji w dążeniu do celu. Agentki otworzą przed widzami drzwi nieruchomości, do których większość z nas nigdy nie miałaby wstępu. Zapierający dech w piersiach penthouse w Centrum Warszawy za, bagatela, 30 mln złotych, czy nowoczesny dom na obrzeżach stolicy z własną siłownią. To dla naszych Bohaterek codzienność pracy, której kulisy odsłonią w serii.W castingu do programu uczestniczyło kilka największych rodzimych agencji nieruchomości. Ostatecznie to The Leader's została wyróżniona i zaproszona do udziału w programie. Ciekawa historia zdolnych, charyzmatycznych młodych kobiet, które odważnie budują własny biznes, przekonała twórców programu do współpracy z "Liderkami".- mówi Natalia Cupryjak, Dyrektor ds. Programów Dziecięcych i Lifestylowych Canal+.- mówi Maria Góralczyk, współwłaścicielka The Leader'sPremiera serii "Agentki" w sobotę (8 kwietnia o godz. 12:20) na antenie Canal+ Premium oraz tego samego dnia w serwisie Canal+Online. Na Canal+ Domo premiera 7 maja o godz. 20:05.