Kolejne święto dla fanów Muay Thai. ONE Friday Fights 11 na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• vTransmisja w Fightklubie

W Bangkoku szykuje się kolejne niezwykłe spotkanie ze sportami walki, które uświetnić powinno rewanżowe starcie pomiędzy Superballem Tded99 i Kongklaim Annymuaythaiem. Po raz pierwszy zmierzyli się oni w lutym na gali ONE Friday Fight 5, a bardzo zacięta i wyrównana konfrontacja padła łupem pierwszego z nich. Trzyrundowa rozgrywka odbyła się na pełnym dystansie, a o wygranej Superballa zadecydowali sędziowie.Niecałe półtora miesiąca później dojdzie do rewanżu, znów w wadze do 138 funtów. Tym razem eksperci także widzą faworyta w Superballu, który w przypadku kolejnej wygranej niemal na pewno otrzyma przynajmniej kilka propozycji walk o najważniejsze pasy mistrzowskie. Kongklaim nie ułatwi mu jednak zadania, już do pierwszej ich walki przygotowany był bardzo dobrze i zostawił w ringu wiele zdrowia. W piątek w Bangkoku zrobi wszystko, aby znów zaprezentować się z jak najlepszej strony, ale z odmiennym skutkiem - tym razem on będzie chciał wznieść po walce ręce w geście triumfu.W co-main evencie bardzo ciekawie wygląda również potyczka debiutującego w ONE Friday Fights Apiwata Sor Somnuka, który stanie w szranki z ET TDed99. Obaj znani są z piekielnie mocnych ciosów i dobrze wiedzą, jak zrobić użytek ze swojej siły. W Bangkoku na pewno będą polowali na nokaut, co dla kibiców oznacza tylko jedno - wielkie sportowe emocje!Po raz drugi w gali ONE Friday Fights będą mogli zaprezentować się Komawut FA Group i Avatar PK Saenchai. Dla obu będą to jednak zupełnie inne powroty. Komawut po znakomitym debiucie zwieńczonym efektownym zwycięstwem będzie celował w drugą wygraną dla tej organizacji, z kolei Avatar liczy, że tym razem na Lumpinee okaże się lepszy od swojego rywala i w zawodowym CV w kolumnie ONE Friday Fights będzie mógł zapisać premierową wygraną.Powrót szykuje również Tyson Harrison, który na premierowej gali ONE Friday Fights 1 w pięknym stylu rozprawił się z Seksanem Or Kwanmuangiem. Tym razem pochodzący z Australii fighter zmierzy się z kolejnym rewelacyjnym Tajem, mistrzem świata Muay Thai w wadze koguciej ze stadionu Rajadamnern, Rambo Mor Rattanabanditem.W pozostałych walkach Muay Thai w Bangkoku zaprezentują się Pongsiri Sor Jor Wichitpadriew z Pettongiem Kiatsongritem w wadze słomkowej, Petsommai Sor Sommai z Olaylekiem Chor Hapayakiem w wadze do 120 funtów i Namphongnoi Sor Sommai z Songfangkhongiem FA Group w starciu do 132 funtów. Dodatkowo znany z MMA Yodkaikaew Fairtex wraca do swoich korzeni, do Muay Thai, aby zmierzyć się z greckim atletą Angelosem Giakoumisem, a Yu Yau Pui skrzyżuje rękawice z Deviną Martin.Zanim w ringu zaprezentują się czarodzieje Muay Thai, fanów czekają jeszcze trzy otwierające gale walki w formule MMA. W kolejnych konfrontacjach Japończyk Tatsuya Ando sprawdzi formę Irańczyka Aliego Motameda w wadze koguciej, w kategorii lekkiej mający za sobą fantastyczny debiut w ONE Brazylijczyk Alisson Barbosa zmierzy się z Alim Kabdullą z Kazachstanu, a w wadze słomkowej naprzeciw siebie staną Rosjanka Aleksandra Savicheva i Anelya Toktogonova z Kirgistanu.Gala ONE Friday Fights 11 w piątek (31 marca 2023 roku) o godz. 14.30 na żywo w Fightklubie