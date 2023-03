Przez Richmond ku błocie w Bristolu. Kolejne wyścigi NASCAR Cup Series na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Dwa krótkie owale to tory, które w najbliższe weekendy pojawią się w kalendarzu NASCAR Cup Series.

• W pierwszy weekend kwietnia kierowcy udadzą się do Richmond, gdzie znajduje się obiekt z bogatą historią, a w Święta Wielkanocne ponownie przyjdzie pora na ziemną wersję toru Bristol Motor Speedway

Pierwsze sześć wyścigów NASCAR Cup Series kierowcy mają już za sobą. Wszystko zaczęło się od trzęsienia ziemi w Daytona Beach na Florydzie, aby potem przerodzić się w piętrzące się emocje na pięciu kolejnych torach. Daytona 500 padła łupem Ricky'ego Stenhouse'a Jr., który urasta do rangi specjalisty od superspeedway'ów. Zwycięstwem w pierwszym wyścigu tego sezonu przełamał serię kilku lat bez zwycięstwa i jednocześnie wygrał trzeci raz w swojej karierze, i drugi w Daytonie. Udaną inaugurację sezonu Stenhouse przekuł w solidną serię, która pozwala mu na wysoką pozycję w klasyfikacji punktowej.Początek sezonu to prawdziwa dominacja kierowców Chevroleta. Trzy kolejne wyścigi po Daytonie także padły ich łupem. Gdy kierowcy udali się na zachodnie wybrzeże Kyle Busch dał o sobie znać zwycięstwem na Auto Club Speedway. Zwycięstwem potwierdził, że zadomowił się w nowym zespole i zatoczył pełne koło w swojej karierze. Pierwsze zwycięstwo w 2005 roku odniósł bowiem samochodem tej samej marki i dokładnie na tym samym torze. Od tamtej pory Busch wygrywał przynajmniej raz w każdym kolejnym sezonie. Zwycięstwa przez osiemnaście kolejnych lat to nowy rekord NASCAR Cup Series.Zarówno w Daytonie, jak i w Kalifornii szybcy byli także kierowcy Hendrick Motorsports. W trzecim wyścigu jeden z nich był już nie do zatrzymania, a chodzi tu o Williama Byrona. Najmłodszy z kierowców Hendrick Motorsports zwyciężył w Las Vegas i nie poprzestał na tym. Tydzień później wygrał także w Phoenix. Zespół musiał zmierzyć się jednak z kilkoma problemami. Pierwszym z nich jest brak Chase'a Elliotta. Mistrz NASCAR Cup Series i zarazem najpopularniejszy kierowca w stawce złamał nogę podczas jazdy na snowboardzie. Kontuzja ta wyeliminowała go na jakiś czas - do tej pory data jego ewentualnego powrotu nie jest znana. Dodatkowo władze NASCAR wykryły nieregulaminowo zmodyfikowane części w samochodach zespołu - to pociągnęło za sobą kary finansowe na łączną kwotę 400 tysięcy dolarów, a także zawieszenie szefów mechaników na cztery kolejne wyścigi. Władze NASCAR pierwotnie nałożyły na Hendrick Motorsports także kary punktowe. Te zostały jednak zdjęte po złożeniu apelacji.Z zachodu USA kierowcy NASCAR udali się do Atlanty w Georgii i na drogowy tor w Austin w Teksasie. Tor Atlanta Motor Speedway, który po przebudowie nie cieszy się najlepszą opinią kierowców, był łaskawy dla Forda i Joeya Logano. Urzędujący mistrz odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie, pokonując na mecie Brada Keselowskiego.W Austin tymczasem najszybszy okazał się Tyler Reddick, który przetrwał chaotyczną końcówkę i wygrywając kolejne restarty, utorował sobie drogę po trzecie w karierze zwycięstwo na torze drogowym. Rywalizacja na Circuit Of The Americas była nie lada gratką nie tylko dla fanów NASCAR, ale także Formuły 1 czy wyścigów serii IMSA. Na torze zobaczyliśmy dwóch Mistrzów Świata F1 - Kimiego Raikkonena i Jensona Buttona, a także wielokrotnego zwycięzcę wyścigów serii IMSA Jordana Taylora. Żaden z nich nie był w stanie rzucić wyzwania i realnie zagrozić kierowcom z pierwszej dziesiątki. W ostatecznym rozrachunku najwyżej sklasyfikowany został Jenson Button, który dojechał na 18. pozycji prowadząc Forda Ricka Ware'a. Raikkonen był 29., a Jordan Taylor 24. Dwaj mistrzowie F1 wykonali jednak w trakcie wyścigu w Teksasie imponującą liczbę manewrów wyprzedzania. Łącznie było ich aż 204.Wyścigi w Phoenix i w Austin pokazały, że nowy pakiet aerodynamiczny redukujący docisk o prawie 30% sprawdza się świetnie. Ten sam pakiet będzie stosowany podczas najbliższej rywalizacji NASCAR Cup Series, która odbędzie się na torze Richmond Raceway. Owal o długości ¾ mili to jeden z najstarszych torów w kalendarzu serii. Imponująca historia będzie okazją do prawdziwej celebracji 75. lecia NASCAR Cup Series. Obiekt ten jest bowiem obecny w kalendarzu serii niemal od samego początku jej istnienia.W poprzednich latach najszybsi w Richmond okazywali się Harvick, Truex, Bowman i Hamlin. Uwagę warto zwrócić na całą czwórkę - żaden z nich jeszcze nie wygrał, a każdy zaliczył przynajmniej jeden udany wyścig. Podczas wizyty w Phoenix, gdzie kierowcy ścigali się na torze o podobnej długości, Harvick był bliski zwycięstwa i gdyby nie ostatni restart, to Byron prawdopodobnie nie cieszyłby się drugim sukcesem z rzędu.Święta Wielkanocne to po raz drugi z rzędu jeden z najbardziej unikalnych wyścigów w świecie motorsportu. NASCAR Cup Series to jedyna seria wyścigowa na tym poziomie, która wykorzystuje owal o nawierzchni ziemnej - tzw. dirt track. Po raz trzeci z rzędu tor w Bristolu zwany "Ostatnim Wielkim Koloseum" przeobraził się właśnie w dirt track i już w Wielkanoc odbędzie się tam ósma runda sezonu.Rok temu zwycięzcą został Kyle Busch, który na ostatnim zakręcie pogodził walczących między sobą Chase'a Briscoe i Tylera Reddicka. Busch jest także faworytem w tym roku, ale jak zawsze na dirt tracku warto zwrócić uwagę na Kyle'a Larsona, Ricky'ego Stenhouse'a Jr, czy Ryana Preece'a mających ogromne doświadczenie w ściganiu się na tej specyficznej nawierzchni.Wyścig Toyota Owners 400, rozgrywany na Richmond Raceway, już w niedzielę 2 kwietnia o 21:30 na żywo na antenie Motowizji. Natomiast Re-live z komentarzem na żywo wyścigu w Bristolu w poniedziałek 10 kwietnia o godzinie 17:30. Na oba wyścigi zapraszają komentatorzy Motowizji - Michał Budziak i Szymon Tworz.● NASCAR Cup Series 2023 Richmond Raceway - transmisja wyścigu - niedziela, 2 kwietnia, godz. 21:30● NASCAR Cup Series 2023 Bristol Motor Speedway - Dirt - retransmisja wyścigu - poniedziałek, 10 kwietnia, godz. 17:00● NASCAR Cup Series 2023 Martinsville Speedway - transmisja wyścigu - niedziela, 16 kwietnia, godz. 21:00● NASCAR Cup Series 2023 Talladega Superspeedway - transmisja wyścigu - niedziela, 23 kwietnia, godz. 21:00● NASCAR Cup Series 2023 Dover International Speedway - transmisja wyścigu - niedziela, 30 kwietnia, godz. 20:00