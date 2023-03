Rusza 7. edycja programu "Jutronauci"

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczęła się kolejna edycja programu "Jutronauci" od "Wyborczej"

• Tegoroczna edycja "Jutronautów", czyli flagowego programu "Gazety Wyborczej", skupia się na wpływie zmian cywilizacyjnych na przyszłość życia codziennego.

• 7. odsłona akcji pokaże m.in., jak młodsze generacje widzą konflikt pokoleń i przyszłość pracy.

Żyjemy w czasach dynamicznych zmian cywilizacyjnych. Dla najmłodszych generacji, "zetek" i "alf", świat polaryzacji ideowej, nowych technologii i sztucznej inteligencji jest czymś naturalnym. Współcześni rodzice jak nigdy dotąd mają problem ze znalezieniem wspólnego języka i wspólnych wartości ze swoimi dziećmi. Młodzi ludzie mają kompletnie inny pomysł na pracę, prywatność czy rozwój osobisty. Czy taką przepaść pokoleniową da się zasypać? We wstępniaku otwierającym tegoroczną edycję programu "Jutronauci" Aleksandra Sobczak, wicenaczelna "Wyborczej" podkreśla moc, jaka jest w konflikcie pokoleń i to, jak można ją zastosować do rozwiązywania problemów przyszłości.Jednak tematem tegorocznej odsłony programu "Jutronauci" jest nie tylko konflikt międzypokoleniowy. W ciągu najbliższego roku publikacje prasowe i online oraz podcasty stworzone w ramach projektu poruszą tematy ważne dla każdego z nas - przyjrzą się takim obszarom naszego życia, jak rodzina, społeczeństwo, klimat, zdrowie czy podbój kosmosu. Czy czeka nas świat bez dzieci? Czy natura i AI powinny mieć własne prawa? Czy wchodzimy w wiek antyambicji w pracy? To tylko niektóre z pytań, na które spróbują odpowiedzieć dziennikarze "Wyborczej", jutronauci i eksperci. W tym roku perspektywa młodych przeniesie się także poza ramy programu - w poniedziałek, 3 kwietnia br. w specjalnym wydaniu "Gazety Wyborczej" ukażą się artykuły pokazujące problemy, wyzwania i szanse młodych pokoleń. Wszystkie teksty z wydania znajdą się też w serwisie Wyborcza.pl.Przyszłość należy do młodych, dlatego w tym roku program "Wyborczej" pokaże ich perspektywę. Grupę jutronautów - którzy zawsze są sercem akcji - stanowią tym razem osoby między 16. a 30. rokiem życia. Każda z nich tworzy projekty, które rozwiązują problemy jutra już dzisiaj - naukowe, artystyczne, społeczne czy biznesowe. Nowością w tegorocznej edycji będzie całoroczny program mentoringowy, w ramach którego młodzi ludzie rozwiną swoje kompetencje i projekty pod okiem doświadczonych ekspertów. Mentorami młodych jutronautów zostaną uczestnicy wszystkich sześciu poprzednich edycji programu.Partnerem strategicznym programu "Jutronauci" jest Sebastian Kulczyk.