"Bismarck: ostatnia doba" w Polsat Viasat History

Łukasz Szewczyk

• Ostatnia doba jednego z najpotężniejszych pancerników II wojny światowej

• Premiera dokumentu w Polsat Viasat History

Jest maj 1941 roku i niemiecka marynarka wojenna sieje ogromne spustoszenie wśród statków handlowych, przewożących niezbędne zaopatrzenie dla Wielkiej Brytanii. Kiedy na wody Atlantyku wypływa potężny niemiecki pancernik Bismarck, którego zadaniem jest sparaliżowanie alianckiej floty, jego pierwszą ofiarą jest HMS Hood. Okręt znika pod wodą w ciągu zaledwie ośmiu minut. Scenariusz dokumentu "Bismarck: ostatnia doba" oparty jest na książce Iaina Ballantyne'a. Program rzuca nowe światło na jedną z najbardziej epickich bitew morskich II Wojny Światowej. Dokument zawiera oszałamiające wizualizacje komputerowe, emocjonujące rekonstrukcje i niepublikowane wcześniej relacje marynarzy biorących udział w bitwie.Plan Hitlera, by wygrać wojnę poprzez zagłodzenie aliantów jest w trakcie realizacji, a dwa potężne niemieckie pancerniki Scharnhorst i Gneisenau już dziesiątkują konwoje. Właśnie wtedy naziści wypuszczają na Atlantyk potężnego Bismarcka. Jest to ich najnowszy pancernik, ważący prawie 42 tysiące ton i mierzący 241 metrów. Uzbrojony w osiem 15-calowych dział, ma zasięg prawie 10 tysięcy mil i maksymalną prędkość 30 węzłów - większą niż jakikolwiek brytyjski okręt. Największy i najbardziej zabójczy okręt wojenny świata przemierza morza i atakuje pierwszą ofiarę - dumę Royal Navy, HMS Hood. Jednostka wraz z 1415 członkami załogi na pokładzie tonie w ciągu zaledwie kilku minut. To druzgocący cios dla aliantów.Zszokowany Churchill wydaje rozkaz wytropienia i zatopienia Bismarcka. Na czele zespołu szturmowego płynie brytyjski okręt flagowy, lotniskowiec HMS Ark Royal pod dowództwem admirała Toveya. W wielkiej morskiej bitwie bierze udział ponad pięć tysięcy marynarzy Royal Navy i prawie trzy tysiące żołnierzy hitlerowskiej Kriegsmarine. Bitwa ta kosztuje życie tysięcy młodych ludzi z obu stron."Bismarck: ostatnia doba" to dramatyczna relacja z ostatnich 24 godzin misji zatopienia największego i najbardziej śmiercionośnego okrętu wojennego świata. Premiera tego wyjątkowego programu odbędzie się 1 kwietnia 2023 roku o godzinie 21:00 na antenie Polsat Viasat History.