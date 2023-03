"Zientarowe Motolove" Nowy program Joanny Zientarskiej na antenie Motowizji

Łukasz Szewczyk

• W "Zientarowe Motolove" znane i lubiane gwiazdy uchylą prowadzącej oraz widzom rąbka tajemnicy pokazując swoje ukochane auta.

"Zientarowe Motolove" to zupełna nowość na antenie Motowizji. Prowadząca program, dziennikarka radiowa i telewizyjna, Joanna Zientarska w każdym odcinku zaprosi widzów do świata wybranej gwiazdy, którą poznamy trochę lepiej poprzez... jej ulubione auto. Na początek Włodzimierz Zientarski i jego fiat Multipla. Wśród kolejnych gości m.in. Iwona Guzowska, Enrico Buscema oraz Karolina Pilarczyk. Dodatkowo w każdym odcinku Joanna Zientarska przetestuje dwa wybrane auta oraz zapyta eksperta o porady dotyczące kupna samochodów używanych. Dzięki temu w szybki i ciekawy sposób widzowie poznają rynek aut w Polsce. Każdy odcinek potrwa 15 minut, więc czekają nas same konkrety!- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Pierwszy odcinek Motowizja pokaże w poniedziałek, 3 kwietnia, godz. 22:00, natomiast drugi odcinek dwa tygodnie później, 17 kwietnia, także o godz. 22:00.