Jesienią 12 edycja "Top Model" w TVN. Ruszył casting

Łukasz Szewczyk

• Jesienią 2023 roku na antenę TVN powróci modowe show "Top Model".

• Właśnie wystartowały castingi do dwunastej edycji programu.

Pokazy, sesje zdjęciowe, spotkania z projektantami. Praca w branży modowej to dla wielu spełnienie marzeń. Dzięki "Top Model" te marzenia mogą stać się rzeczywistością. 30 marca ruszył casting do nowego sezonu programu. Zgłaszać można się się do 14 maja, za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej W jury zasiądą ponownie Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński. Nieocenionym wsparciem dla uczestników będzie Michał Piróg.Wygrana w nowej edycji programu to aż 200 tysięcy złotych, kontakt z agencją Selective Management oraz zdjęcia w magazynie modowym.Nowe odcinki programu będzie można oglądać jesienią 2023 roku na antenie TVN.