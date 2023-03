Kosmiczna misja z "The Ark". Premiera serialu na anteni Sci Fi

Łukasz Szewczyk

• Polska premiera serial "The Ark" w kwietniu na antenie Sci Fi

Akcja serialu "The Ark", stworzonego przez Deana Devlina, rozgrywa się 100 lat w przyszłości, gdy rozpoczynają się misje kolonizacji planet, które mają zapewnić przetrwanie ludzkości. Podczas pierwszej z tych misji statek kosmiczny znany jako Ark One napotyka na katastrofalne w skutkach wydarzenie powodujące ogromne zniszczenia i straty w ludziach. Kiedy do planety docelowej pozostaje ponad rok, brak zapasów podtrzymujących życie i utrata przywództwa sprawia, że załoga musi połączyć siły, aby utrzymać kurs i przetrwać.W serialu występują Christie Burke, Richard Fleeshman, Reece Ritchie, Stacey Read i Ryan Adams.Dean Devlin i Jonathan Glassner są współscenarzystami i producentami wykonawczymi wraz z Markiem Roskinem i Rachel Olschan-Wilson z Electric Entertainment. Jonathan English z Balkanic Media i Steve Lee pełnią rolę producentów.