Joanna Opozda jako Brigitte Bardot. Telewizyjna premiera głośnego filmu w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Canal+ wyemituje nagrodzony Orłem za najlepsze kostiumy film "Brigitte Bardot cudowna", w którym w ikonę francuskiego kina wcieliła się Joanna Opozda

Szara rzeczywistość Polski Ludowej. Mieszkający z matką nastoletni Adam marzy o powrocie ojca, lotnika Dywizjonu 302, który zaginął podczas II wojny światowej. Nie jest jasne, gdzie przebywa i czy w ogóle żyje, choć do chłopca przychodzą listy i paczki. Prawdę zdaje się znać rodzicielka, lecz skrzętnie ją przed synem ukrywa. Adam żyje więc marzeniami, a jego wyobraźnia nie ma granic. Pewnego dnia oglądając w kinie "Pogardę" Jeana-Luca Godarda, Adam przenosi się do garderoby młodej Brigitte Bardot, w której jest zadurzony. Tak zaczyna się wyjątkowa podróż chłopca, podczas której spotka światowe gwiazdy kina (Marlon Brando, Liz Taylor), muzyki (członkowie The Beatles) czy bohatera ulubionego serialu (Simon Templar ze "Świętego")."Brigitte Bardot cudowna" jest strumieniem świadomości głównego bohatera, który jak mitologiczny Telemach wyrusza na wyprawę w poszukiwaniu wieści o ojcu. Odyseja Adama odbywa się jednak poza światem realnym, wśród marzeń chłopca o świecie gwiazd kultury masowej i sztuki.W rolę tytułowej Brigitte Bardot wcieliła się Joanna Opozda, której udział w filmie został zaakceptowany przez samą gwiazdę. Ikona kina osobiście brała udział w selekcji aktorek. Na casting w Los Angeles zgłosiły się kobiety z całego świata, również z Francji. Jednak to piękna Polka zwróciła na siebie uwagę Bardot.W obsadzie znalazła się również Weronika Rosati, która miała okazję wcielić się w swoją największą idolkę, Elizabeth Taylor, na której cześć nazwała nawet córkę. Eryk Lubos pojawia się na ekranie jako postimpresjonistyczny malarz Cezanne, a Szymon Mysłakowski jako George Harrison. W roli Adama oglądamy aktora młodego pokolenia Kacpra Olszewskiego, który w swoim dorobku ma m.in. role w "Kryptonim Polska" czy nagrodzonym przez Polską Akademię Filmową serialu "Król". Matkę głównego bohatera zagrała Magdalena Różczka.oraz kolejnego dnia w serwisie CANAL+ online.