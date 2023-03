Serial "Hydraulicy z Białego Domu" od maja w HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Limitowany serial "Hydraulicy z Białego Domu", z Woodym Harrelsonem i Justinem Theroux w rolach głównych, w maju zadebiutuje na platformie HBO Max

David Mandel, Alex Gregory i Peter Huyck stworzyli serial opowiadający o kulisach afery Watergate. E. Howard Hunt (Woody Harrelson) oraz G. Gordon Liddy (Justin Theroux) to sabotażyści Nixona, którzy starając się bronić jego prezydentury przypadkowo ją obalili. Przy okazji pogrążyli też swoje rodziny...Akcja "Hydraulików z Białego Domu" rozpoczyna się w 1971 roku, kiedy Biały Dom zatrudnia Hunta i Liddy'ego, którzy wcześniej pracowali dla CIA i FBI, aby zbadali sprawę tajemniczego wycieku papierów z Pentagonu. Po wzlotach i upadkach w karierze, przedziwna para trafia do Komitetu Reelekcyjnego Prezydenta, który snuje niesamowite plany tajnych operacji, takich jak choćby podłożenie podsłuchów w siedzibie sztabu wyborczego Partii Demokratycznej w kompleksie Watergate. Dowodząc, że czasem rzeczywistość może być bardziej osobliwa od fikcji, "Hydraulicy z Białego Domu" rzucają światło na nieco mniej znane wydarzenia, które doprowadziły do jednej z największych afer politycznych w historii USA.W serialu wystąpią także: Lena Headey (Doroty Hunt), Judy Greer (Fran Liddy), Domhnall Gleeson (John Dean), Toby Huss (James McCord), Ike Barinholtz (Jeb Magruder), Kathleen Turner (Dita Beard), Kim Coates (Frank Sturgis), Yul Vazquez (Bernard "Macho" Barker), Alexis Valdés (Felipe De Diego), Nelson Ascencio (Virgilio "Villo" Gonzalez), Tony Plana (Eugenio "Muscolito" Martinez), Zoe Levin (Lisa Hunt), Liam James (Saint John Hunt), Kiernan Shipka (Kevan Hunt), Tre Ryder (David Hunt), David Krumholtz (William O. Bittman), F. Murray Abraham (Judge Sirica), Rich Sommer (Egil "Bud" Krogh), raz John Carroll Lynch (John Mitchell).Serial "Hydraulicy z Białego Domu" został wyreżyserowany i wyprodukowany przez Davida Mandela oraz napisany i wyprodukowany przez Alexa Gregory'ego i Petera Huycka. Producentami wykonawczymi są: Frank Rich, David Bernad, Gregg Fienberg, Justin Theroux, Woody Harrelson, Len Amato oraz Ruben Fleischer.Produkcja składa się z 5 odcinków.