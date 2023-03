Hitowe starcie SSC Napoli z AC Milanem, domowy test Realu Madryt - weekend z Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem pierwszego weekendu kwietnia w ELEVEN SPORTS będzie szlagier Serie A, w którym prowadzące w tabeli SSC Napoli zmierzy się z broniącym mistrzostwa Włoch AC Milanem.

• Fani futbolu z Hiszpanii i Francji będą mogli obejrzeć ciekawie zapowiadające się konfrontacje Realu Madryt z Realem Valladolid i Paris Saint-Germain z Olympique Lyonnais.

SSC Napoli umacnia się na pozycji lidera Serie A, jednak nadal nie może być pewne tytułu mistrza Włoch. W najbliższej kolejce Piotr Zieliński i spółka muszą mieć się na baczności, bo ich rywalem będzie broniący scudetto AC Milan. Azzurri są w fantastycznej formie, ale staną przed sporym wyzwaniem, ponieważ ekipa z Mediolanu bardzo potrzebuje punktów w walce o awans do Ligi Mistrzów. Gospodarze liczą na kolejne popisy swojej niezawodnej dwójki Victor Osimhen - Chwicza Kwaracchelia, która w obecnym sezonie strzeliła w lidze łącznie aż 33 gole i zanotowała 14 asyst. Tak znakomitych statystyk nie ma żaden inny duet w najlepszych europejskich ligach. Natomiast goście postarają się o trzecią z rzędu wygraną w meczach z Napoli rozgrywanych na Stadio Diego Armando Maradona. Po ich stronie kluczowa będzie postawa Rafaela Leão oraz Oliviera Giroud. Ten pierwszy ma największy wpływ na ofensywne poczynania swojej drużyny, a drugi zdobywał bramki w trzech ze swoich pięciu występów przeciwko neapolitańczykom.Interesującego widowiska można spodziewać się także na Stadio Giuseppe Meazza, gdzie trzeci w tabeli Inter Mediolan zagra z goniącą ścisłą czołówkę ACF Fiorentiną. Gospodarze chcą w tym spotkaniu powrócić na zwycięską ścieżkę po niedawnych porażkach z Juventusem FC i Spezią Calcio. Nie będzie o to łatwo, bo ekipa z Florencji zdobyła komplet punktów w czterech ligowych meczach z rzędu i straciła w nich w sumie tylko jedną bramkę. Jesienne starcie tych zespołów dostarczyło kibicom mnóstwa emocji i zakończyło się wygraną Interu 4:3. Czy w ten weekend piłkarze okażą się równie skuteczni?Jeśli Real Madryt chce zachować cień szansy na obronę tytułu mistrza Hiszpanii, to do końca sezonu nie może sobie pozwolić na żadne potknięcia, a dodatkowo musi liczyć na wpadki FC Barcelony. Powinien również uważać na inne mocne drużyny, które dążą do zepchnięcia go z drugiego miejsca w tabeli. W najbliższy weekend Królewscy zmierzą się z nieprzewidywalnym Realem Valladolid, który w obecnych rozgrywkach sprawił już kilka niespodzianek, odbierając punkty takim klubom jak Real Sociedad, Real Betis, CA Osasuna czy Valencia CF. Zespół z Madrytu jest faworytem, ale nadal ma w pamięci grudniową konfrontację z Valladolid, kiedy sukces zagwarantował sobie dopiero w ostatnich minutach. Goście zapowiadają, że ponownie stawią im silny opór i mają nadzieję na swoje pierwsze zwycięstwo z Los Blancos od 15 lat.Atrakcją tego weekendu będzie także spotkanie trzeciego w tabeli Atlético Madryt z piątym Realem Betis. Los Colchoneros i Béticos prezentują się od początku roku bardzo dobrze i pozostają niepokonane najdłużej spośród wszystkich drużyn LaLiga Santander. Stawką ich bezpośredniego starcia będą niezwykle cenne punkty w kontekście walki o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Szczególnie ciekawy może okazać się snajperski pojedynek Álvaro Moraty z Borją Iglesiasem, konkurentów Roberta Lewandowskiego do miana króla strzelców bieżącej kampanii.Paris Saint-Germain i Olympique Lyonnais to najbardziej utytułowane francuskie kluby w XXI wieku, a ich mecze są atrakcją każdego sezonu ligi francuskiej. Podobnie powinno być tym razem, bo PSG walczy o tytuł mistrzowski, a OL ma ambicje sięgające gry w europejskich pucharach. Głównym atutem paryżan ma być Kylian Mbappé, który w swoich ośmiu ostatnich oficjalnych występach zdobył łącznie aż osiem bramek. Z kolei największą nadzieją gości z Lyonu jest Alexandre Lacazette, który od początku 2023 roku strzelił 11 goli, co jest jednym z najlepszych wyników wśród piłkarzy pięciu wiodących lig świata.Sporych emocji można spodziewać się również na Roazhon Park, gdzie w starciu zespołów czołówki Stade Rennais podejmie RC Lens. Gospodarze przystąpią do tej konfrontacji podbudowani wygraną 2:0 z Paris Saint-Germain w poprzedniej kolejce. Ponowne zwycięstwo znacznie przybliży ich do ligowego podium. Z kolei celem drużyny z Lens jest przegonienie drugiego w tabeli Olympique Marsylia. Do szybkiej realizacji tego planu niezbędne jest przedłużenie passy pięciu meczów bez porażki ze Stade Rennais. W barwach Lens kibice mogą zobaczyć dwóch Polaków - Przemysława Frankowskiego i Łukasza Porębę.Hitem weekendu na portugalskich boiskach będzie mecz Rio Ave FC - SL Benfica. Zespół z Lizbony jest niepokonany od początku 2023 roku, dzięki czemu wyraźnie prowadzi w ligowej stawce. Tym razem Lwy muszą szykować się na poważny sprawdzian, bo Rio Ave jest szczególnie groźne na własnym stadionie, co potwierdziło, wygrywając trzy ostatnie spotkania. Goście liczą, że uda im się skruszyć defensywę gospodarzy, dzięki takim piłkarzom jak Gonçalo Ramos czy João Mário. To w bieżącym sezonie dwaj najskuteczniejsi zawodnicy zarówno Benfiki, jak i całych rozgrywek Liga Portugal.Plan transnisji:Piątek (31 marca):• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz MajakSobota (1 kwietnia):• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Eryk Szpruch, Sebastian Chabiniak• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Grzyb, Piotr Czachowski• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świerżyński• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Eryk Szpruch, Marcin Gazda• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zielińskistudio: Mikołaj Kruk, Mateusz Janiak, Piotr Czachowski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz Majak• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Adrian Gątarek• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (2 kwietnia):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Grzyb, Piotr Czachowski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 14:55, Eleven Sports 3, Serie A: Spezia Calcio - US Salernitana Calcio (Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Nowomiejski• 14:55, Eleven Sports 4, Ligue 1 Uber Eats: Angers SCO - OGC Nice (Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Adrian Gątarek• 16:10, Eleven Sports 1, LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 15:30)komentarz: Eryk Szpruch, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk, Krzysztof Rot• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Zieliński• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Świerżyński, Adrian Gątarek• 20:40 Serie A: SSC Napoli - AC Milan (Eleven Sports 1, studio od 20:00, transmisja również w natywnym 4K)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Eryk Szpruch, Marcin Gazda• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Sebastian Chabiniak• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (3 kwietnia):• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zieliński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 21:00(Eleven Sports 2)