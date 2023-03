Hity Ekstraklasy, klasyk Ligue 1, Lewandowski, żużel, NBA - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Wszystkie spotkania 26. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, w tym hity Legia-Raków oraz Lech-Pogoń.

• Klasyk Ligue 1 Uber Eats i starcie PSG-Lyon.

• Ciekawe spotkania w Premier League oraz La Liga Santander, z udziałem Roberta Lewandowskiego.

• Finałowy pojedynek turnieju WTA 1000 Miami Open oraz PGE IMME im. Zenona Plecha

Piłkarze PKO BP Ekstraklasy wracają do gry po reprezentacyjnej przerwie. Seria gier w ramach 26. kolejki rozpocznie się Lubinie, gdzie miejscowe Zagłębie na własnym stadionie podejmie Wartę Poznań. Poznaniacy cały czas walczą o miejsce na podium, a Zagłębie chce się oddalać od strefy spadkowej. Następnie Daria Kabała-Malarz zaprasza na "Superpiątek", w ramach którego Piast Gliwice powalczy z Górnikiem Zabrze. Górnik znajduje się jeden punkty nad strefą spadkową i każdy punkty dla Zabrzan będzie na wagę złota. Piast? W ostatnich czterech meczach zgromadził aż 10 punktów, dzięki czemu awansował na 10. miejsce w ligowej tabeli.W sobotę na kibiców piłki nożnej czekają trzy spotkania PKO BP Ekstraklasy. Zmagania rozpoczną się w Kielcach i będzie to mecz o przysłowiowe "sześć punktów". Korona będzie chciała wydostać się ze strefy spadkowej, a Miedź będzie chciała odbić się z samego dołu tabeli. Następnie starcie na samym szczycie ligowej tabeli. Druga w tabeli Legia, podejmie na własnym stadionie lidera z Częstochowy. Oba zespoły swoje ostatnie ligowe porażki zanotowały jeszcze w 2022 roku. Legioniści 14 października, a zespół Rakowa 9 września. W pierwszej rundzie, w ramach 9. kolejki, górą byli Częstochowianie, którzy pokonali Legię 4:0. Jak będzie tym razem? Ostatnim sobotnim meczem będzie pojedynek Lechii Gdańsk ze Śląskiem Wrocław. Różnica punktowa między tymi zespołami to tylko pięć punktów i w przypadku wygranej Śląska, Wrocławianie zbliżą się do Lechii na dwa "oczka".W niedzielę odbędą się trzy spotkania. Walka o ligowe punkty wystartuje w Płocku, gdzie zmierzą się ze sobą zespoły, które sąsiadują w tabeli. Obie drużyny przegrały swoje ostatnie spotkania i teraz będą liczyć na przełamanie. Następnie na boisko wybiegną piłkarze Cracovii oraz Widzewa Łódź i to również będzie starcie "sąsiadów", którzy cały czas marzą o walce o podium. Ostatni niedzielny mecz to kolejny hit tej kolejki. Lech Poznań kontra Pogoń Szczecin. Poznaniacy obecnie zajmują trzecią pozycję i mają trzy punkty przewagi nad zespołem ze Szczecina. W przypadku wygranej mogą "odskoczyć' na sześć punktów, ale jeśli spotkanie wygra Pogoń, to zrówna się punktami z Lechem.26. kolejkę PKO BP Ekstraklasy zakończy poniedziałkowy mecz Stali Mielec z Jagiellonią Białystok. Po ostatnim gwizdku sędziego zapraszamy na poniedziałkowy magazyn Filipa Surmy, czyli "Ekstraklasa po godzinach".Rywalizacja na hiszpańskich boiskach rozpocznie się już w piątek, a na boisku zmierzą się ze sobą Mallorca oraz Osasuna. W sobotę lider z Barcelony o punkty powalczy na boisku ostatniej drużyny w ligowej tabeli, Elche. W pierwszym meczu "Duma Katalonii" wygrała 3:0, a autorem dwóch goli był Robert Lewandowski.W niedzielnych spotkaniach będziemy świadkami pojedynków Celty z Almerią oraz Villarreal z Realem Sociedad. Szczególnie ciekawie zapowiada się to drugie spotkanie, gdyż oba zespoły cały czas walczą o jak najwyższe miejsce i awans nawet do Ligi Mistrzów. Serię gier zakończy poniedziałkowy mecz Valencii z Rayo Vallecano.Arsenal cały czas utrzymuje pozycję lidera i skutecznie broni się przed pościgiem Manchesteru City. W 29. kolejce "Kanonierzy" podejmą na własnym stadionie Leeds, które zajmuje czternaste miejsce. W pierwszym meczu Arsenal wygrał na wyjeździe 1:0, a autorem jedynego gola był Bukayo Saka.W jednym z niedzielnych meczów Premier League będziemy świadkami bardzo ciekawego starcia zespołów z górnej części tabeli. Newcastle United na własnym stadionie o ligowe punkty powalczy z Manchesterem United. Różnica punktowa między zespołami to tylko trzy punkty, oba cały czas walczą o trzecie miejsce i awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Dlatego możemy być pewnie, że na St. James' Park emocji nie zabraknie.Rywalizację w tej serii gier rozpocznie piątkowy pojedynek wicelidera tabeli z Marsylii z Montpellier. OM cały czas marzy o mistrzostwie, gdyż strata do PSG stopniała po ostatniej porażce Paryżan do siedmiu punktów. Montpellier jednak nie będzie łatwym rywalem, gdyż jest to zespół, który ostatni mecz przegrał prawie dwa miesiące temu.W niedzielę najciekawiej zapowiada się natomiast potyczka PSG z Olympique Lyon. Paryżanie będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę, z której wytrąciła ich porażka z Rennes. Natomiast OL cały czas walczy o awans do europejskich pucharów i punkty zdobyte z PSG z pewnością w tym bardzo pomogą.Co w pozostałych spotkaniach francuskiej Ligue 1 Uber Eats? W sobotę Rennes podejmie na własnym stadionie Lens. Natomiast w niedzielnych pojedynkach, które będą kończyć tę serię gier, Lille zagra z Lorient, Angers zmierzy się z Nice, a Monaco o ligowe punkty powalczy ze Strasbourgiem.Sezon ligowy wystartuje już za tydzień, a w ten weekend kibice "czarnego sportu", będą mogli emocjonować się dwoma turniejami. W sobotę topowi żużlowcy świata będą walczyć o tytuł najlepszego z najlepszych w PGE Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostwach Ekstraligi im. Zenona Plecha. Natomiast w niedzielę rywalizacja przeniesie się do Rzeszowa, gdzie odbędą się TEXOM Mistrzostwa Polski Par Klubowych.W nocy z piątku na sobotę Los Angeles Lakers zmierzą się z Minnesotą i będzie to pojedynek drużyn, które cały czas walczą o bezpośredni awans do fazy play-off. W niedzielny wieczór zawodnicy Chicago Bulls o zwycięstwo powalczą z wiceliderem konferencji zachodniej, Memphis Grizzlies. Dla popularnych "Byków" będzie to bardzo ważny mecz, bo drużyna z Chicago cały czas znajduje się na krawędzi awansu do fazy play-off.Plan transmisji:Piątek (31 marca):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Zakrzewski, Marcin Murawski• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Daria Kabała - Malarz• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Michał Mitrut, Grzegorz Kaczmarczyk• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Krzysztof Marciniek, Michał Bojanowski• 02:00 NBA:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Tomczak, Mirosław NoculakSobota (1 kwietnia):• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Laboga, Michał Żewłakow• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Marcin Baszczyński• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Wojciech Jagoda• 20:55 LaLiga:(Canal+ Premium)Komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Tomasz Wieszczycki• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Rafał DębińskiNiedziela (2 kwietnia):• 10.00- magazyn (Canal+ Sport)• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Mateusz Rokuszewski• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Tomasz Smokowski, Michał Bojanowski• 13:55 LaLiga:(Canal+ Now)Komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Lipiński• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Michał Trela• 14:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Piotr Glamowski, Marek Jóźwiak• 16:30 Żużel: TEXOM(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Dawid Stachyra• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)Komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Wieszczycki• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Filip Surma, Filip Kapica• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 19:30(Canal+ Sport)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Igor Lewczuk• 21:30 NBA:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Gabriel Rogaczewski, Radosław HyżyPoniedziałek (3 kwietnia):• 18:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Michał Trela• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma• 22.00(Canal+ Sport)Prowadzący: Przemysław Rudzki• 23.00(Canal+ Sport)Prowadzący: Tomasz Ćwiąkała oraz Łukasz Wiśniowski