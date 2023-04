HBO Max na pierwszą połowę kwietnia. "BringBackAlice", "Mumie", "Bullet Train"

Łukasz Szewczyk

• HBO Max ogłasza ramówkowe nowości na pierwsze tygodnie kwietnia 2023

Jowita Budnik w polskim serialu Max Original „#BringBackAlice” / Fot. HBO Max

Serialowym wydarzeniem miesiąca HBO Max będzie premiera polskiego serialu(od 15 kwietnia). Zaginiona w tajemniczych okolicznościach influencerka (Alicja) niespodziewania wraca po roku. Powrót 18-latki zmienia życie jej paczki przyjaciół. Na drodze Alicji pojawia się chłopak, który twierdzi, że tego samego dnia zaginęła też jego siostraZ kolei(od 3 kwietnia) to konglomerat spożywczy, który czasy świetności ma już za sobą. Kiedy założyciel firmy zostaje ubezwłasnowolniony, członkowie jego rodziny starają zrobić wszystko, aby firma odzyskała utracony blask.Dla młodszych widzów(od 1 kwietnia). Przepięknie zrealizowana animacja o niesfornej dziewczynce i jej poczciwym przyjacielu niedźwiedziu.FILMY. Oparta na faktach opowieść o mężczyźnie, który w kwietniu 1996 roku zastrzelił 35 turystów odpoczywających w wakacyjnym ośrodku na Tasmanii., Jaakko jest niewidomy i przykuty do wózka inwalidzkiego. Kocha Sirpę, z którą codziennie rozmawia przez telefon. Kiedy pewnego dnia kobieta zostaje przytłoczona szokującą nowiną, Jaakko postanawia natychmiast się do niej udać.. Cztery starsze kobiety przywołują swoje wspomnienia z młodości. Jedna z nich szczegółowo opisuje swoją historię. Jej młodość i wspomnienia dotyczące życia intymnego ilustrują sytuację słoweńskich kobiet w pierwszej połowie XX wieku.. Daniel zostaje zawieszony w policji i objęty wewnętrznym dochodzeniem w sprawie przemocy. Kiedy Sara, jego internetowa miłość, przestaje odpowiadać na jego wiadomości, mężczyzna postanawia jechać na północ Brazylii, aby ją odnaleźć.Marina jest byłą pływaczką synchroniczną, która cierpi na okropne brzęczenie w uszach. Po wypadku, którego doznała na ostatnich igrzyskach olimpijskich, postanawia wrócić do rywalizacji w nadziei na zdobycie medalu.. Fernanda wraca po wielu latach na farmę swojego wuja w środkowej Brazylii razem z prochami swojej zmarłej adopcyjnej matki. Jej poszukiwania prawdy o swoim pochodzeniu burzą fasadę pozorów stojącą za tą mieszczańską rodziną.(Cleo from 5 to 7) - Młoda, odnosząca sukcesy piosenkarka wędruje ulicami Paryża między siedemnastą a dziewiętnastą, czekając na wynik biopsji. W tym czasie walczy z poczuciem śmiertelności i ponownie analizuje swoje życie.. Anna jest sześćdziesięcioletnią aktorką, która najlepsze czasy ma już za sobą. Kobieta niechętnie przyjmuje pracę nauczycielki siedemnastolatka z wadą wymowy i szybko rozpoznaje w nim złodzieja, który niedawno wyrwał jej torebkę na ulicy.. Przygody trzech egipskich mumii, które mieszkają w podziemnym tajnym mieście, ukrytym w starożytnym Egipcie. W wyniku serii niefortunnych zdarzeń mumie trafiają do dzisiejszego Londynu, gdzie przeżywają zwariowaną i przezabawną przygodę.. Inteligentna komedia o pieniądzach, miłości i ambicjach w reżyserii doświadczonego filmowca Daniego de la Ordena.. Trzy dziewczyny u progu kobiecości. W ciągu trzech kolejnych piątków dwie z nich mierzą się ze skutkami zakochania, podczas gdy trzecia wyrusza na poszukiwania czegoś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyła, czyli przyjemności.. 17-letnia Lea w wakacje opala się w ogrodzie i spędza czas ze swoją paczką. Jej monotonię przerwa pewien czarujący i przystojny trzydziestolatek. Szybko jednak okazuje się, że mężczyzna nie ma czystych intencji.Nastoletnia Magda ofiarowuje swój drogi naszyjnik choremu dziecku w szpitalu, w którym jest wolontariuszką. Jej ojciec jest pewien, że dziewczyna znowu kłamie, ale ta udowadnia swoją niewinność. Mężczyzna nie potrafi jednak przyznać się do błędu.Nastoletni Hatzin jedzie autobusem daleko na meksykańską wieś, aby odebrać szczątki swojego ojca, które zostały wykopane z masowego grobu. Przypadkowe spotkanie z mężczyzną, który przypomina jego ojca, napełnia chłopaka wątpliwościami i nadzieją.Brad Pitt w roli płatnego zabójcy, który podczas swojej ostatniej misji w superszybkim pociągu jadącym z Tokio do Morioki musi zmierzyć się ze śmiercionośnymi przeciwnikami z całego świata. Kto wyjdzie żywy z pociągu na ostatniej stacji?DOKUMENTY(od 5 kwietnia). Życie Kundery jest owiana tajemnicą. Od 30 lat nie udziela wywiadu i nie pojawia się publicznie, więc dowiedzieć się czegoś o nim można jedynie z jego prac.(od 12 kwietnia). Historia księżnej Diany opowiedziana za pomocą archiwalnych materiałów filmowych. Obraz tworzy odważną i wciągającą opowieść o jej życiu i śmierci. Pokazuje również, jaki wpływ Diana wywarła wczoraj i dziś na stosunek opinii publicznej do monarchii.• 1 kwietniaMasza i niedźwiedź V, odc. 1 - 13Monkie Kid, odc. 1 - 11Teoria gry z Bomanim Jonesem II, odc. 10NitramNiewidomy człowiek, który nie chce obejrzeć "Titanica"Życie seksualne babćSelfie AcademyDysphoriaKlopsiki i inne zjawiska pogodoweKlopsiki kontratakują• 2 kwietniaPrywatna pustyniaSzumFogareu• 3 kwietniaSukcesja IV, odc. 2Przegląd tygodnia: wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 6Royal Crackers, odc. 1 - 3Cleo od piątej do siódmejSzczęścieStworzeniaA E I O U - szybki alfabet miłości• 4 kwietniaMłody Sheldon VI, odc. 16Perry Mason II, odc. 5Rain Dogs, odc. 5• 5 kwietniaMilan Kundera: Od żartu do nieistotności• 6 kwietniaRycerze Gotham, odc. 3Snowfall VI, odc. 7MumiePróba• 7 kwietniaNa planie XX, odc. 14PomiotSkanerzyDziewczynyGość• 8 kwietniaPocoyo III, odc. 1 - 52Jason Isbell: Running with Our Eyes Closed• 9 kwietniaBullet Train• 10 kwietniaSukcesja IV, odc. 3Przegląd tygodnia: wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 7Royal Crackers, odc. 4Palmy i słupy• 11 kwietniaPerry Mason II, odc. 6Rain Dogs, odc. 6• 12 kwietniaDiana. The Princess• 13 kwietniaRycerze Gotham, odc. 4Snowfall VI, odc. 8Mikado• 14 kwietnia#BringBackAlice, odc. 1 - 2Na planie XX, odc. 15Assasin's CreedSkrzynkaSnowden• 15 kwietniaTeen Titans Go! VII, odc. 19, 23 - 36A Black Lady Sketch Show IV, odc. 1