Premiera serialu "Monster High" na Nickelodeon Polska

Łukasz Szewczyk

Stacja Nickelodeon przygotowała premierę dla wielbicieli kultowych lalek - serial animowany "Monster High". Widzowie poznają Claudeen Wolf, która nie mogła odnaleźć swojego miejsca na ziemi, dopóki instynkt nie zaprowadził jej do tytułowego Monster High. To tutaj razem z Draculaurą, Frankie oraz Ducem biorą udział w licealnych wybrykach i mierzą się z nastoletnimi dylematami. Ta grupa przyjaciół to młode pokolenie potworów, które stawia czoła oczekiwaniom innych, akceptuje różnice i odkrywa siebie. Razem uczą się być zadziornymi i nieustraszonymi w miejscu, do którego wszyscy należą - w Monster High. Emisja serialu w soboty i niedziele o godz. 10:30. Powtórki emitowane będą również w weekend o godz. 18:15.Dodatkowo na kanale będzie można także śledzić premierowe przygody bohaterów takich seriali jak "Pocztowa Góra", "Spyders" i "Transformers: Earth Spark". Natomiast na młodszych fanów od 10 kwietnia, codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 15:30, będą czekać "Smerfy" w nowych odcinkach, a na kanale Nick Jr o 13:25 i 20:25 niezawodna ekipa "Psiego Patrolu".