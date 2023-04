Kultowe hity na Wielkanoc w Stopklatce

Łukasz Szewczyk

Filmowa adaptacja książki J.R.R. Tolkiena, będąca prequelemto powrót do filmowego świata Śródziemia wykreowanego przez reżysera Petera Jacksona. Trylogia "Hobbit" stała się przebojem kinowym na całym świecie i zarobiła łącznie niecałe trzy miliardy dolarów. Niezwykłe przygody Bilbo Bagginsa (w tej roli Martin Freeman) w filmach "Hobbit: Pustkowie Smauga" i "Hobbit: Bitwa Pięciu Armii" widzowie Stopklatki będą mogli śledzić kolejno w świąteczną sobotę oraz niedzielę.w reżyserii Ridleya Scotta to osadzona w skąpanej słońcem prowansji historia Maxa (w tej roli Russel Crowe), który po śmierci wujka otrzymuje w spadku winnicę we Francji. Przepracowany finansista nie ma zamiaru zmieniać swojego życia i planuje szybko sprzedać posiadłość, ale podróż do miejsca, w którym spędził dzieciństwo sprawia, że zmienia plany.Wśród wielkanocnych propozycji Stopklatki nie mogło zabraknąć polskiego akcentu. W niedzielne popołudnie w Stopklatce widzowie będą mogli zobaczyć roztańczoną komedię romantyczną z Mateuszem Damięckim i Izabelą Miko w rolach głównych.to opowieść potwierdzająca prawdę o tym, że aby odnaleźć prawdziwe szczęście, trzeba zawsze podążać za głosem serca, a taniec potrafi być najpiękniejszym wyrazem miłości.Dla spragnionych mocnych wrażeń Stopklatka przygotowała film akcji, w którym były agent amerykańskiego wywiadu (Robert De Niro) wraz z grupą najemników próbuje przechwycić tajemniczą paczkę - niezwykle cenną dla organizacji przestępczych z Irlandii i Rosji. Gwiazdorską obsadę dopełniają Natascha McElhone, Jean Reno i Stellan Skarsgård.Stopklatka ma również propozycje dla młodszych widzów. W lany poniedziałek stacja zaprasza na wielkie sportowe zmagania w filmie. Asterix i Obelix, bohaterzy kultowych komiksów, filmów i animacji, znów zmierzą się z Rzymianami, tym razem na wielkiej arenie.