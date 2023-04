Kwiecień w Playerze. "Niebezpieczni dżentelmeni", "Pati", Bartosz Zmarzlik

Łukasz Szewczyk

Nowy serial(od 28 kwietnia) to pozycja obowiązkowa dla fanów "Skazanej" i poruszających historii. Tytułowa Pati, w którą wciela się Aleksandra Adamska to koleżanka Alicji Mazur (Agata Kulesza) z celi. Swoją charyzmą, bezczelnością, poczuciem humoru i niepowtarzalnym stylem bycia podbiła serca widzów "Skazanej" i Playera. Odsiedziała już pięć z ośmiu lat wyroku. Teraz użytkownicy Playera dowiedzą się, jak doszło do tego, że trafiła do więzienia. Główna bohaterka zanim została pozbawiona wolności, nie miała najłatwiejszej sytuacji życiowej, głównie za sprawą kompletnie niepoukładanej i nieodpowiedzialnej matki - Julity. To na "Pati" spada obowiązek zajmowania się młodszym rodzeństwem - Natalką i Natankiem oraz matką uwikłaną w przestępczy światek i narkotyki. Pomimo przeciwności, nie rezygnuje jednak z walki o marzenia. W obsadzie oprócz Aleksandry Adamskiej pojawią się też między innymi: Konrad Eleryk, Agnieszka Przepiórska, Natalia Wolska, Fryderyk Surowiec, Ewa Gawryluk, Marek Richter, Magdalena Walach, Tomasz Drabek, Filip Gołąb, Grażyna Bułka, Ina Sobala, Ewa Telega i Tomasz Schimscheiner.filmowym wydarzeniem miesiąca będzie premiera filmu(od 7 kwietnia). Historia z przymrużeniem oka, która mogła wydarzyć się naprawdę. Plejada wybitnych polskich aktorów odsłaniająca nieznane oblicze słynnych i kultowych postaci oraz piętrowa zagadka kryminalna i niepowtarzalna atmosfera Zakopanego - wszystko to w reżyserskim debiucie fabularnym Macieja Kawalskiego. "Niebezpieczni Dżentelmeni" to iskrzący dowcipem i tętniący akcją komediowy kryminał, w którym równie ważne jak to "kto zabił?", jest pytanie "kogo zabito?". Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Andrzej Seweryn i Wojciech Mecwaldowski jako artystyczne, naukowe i... celebryckie osobowości początku XX wieku w sensacyjnej historii, której próżno szukać na kartach podręczników! Tadeusz Boy-Żeleński (Kot), Witkacy (Dorociński), Joseph Conrad (Seweryn) i Bronisław Malinowski (Mecwaldowski), cztery znakomitości zakopiańskiej bohemy budzą się po mocno zakrapianej, całonocnej imprezie. Głowy pękają im od kaca, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie poprawiają znalezione na podłodze zwłoki nieznanego mężczyzny. Dodatkowo do drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, a to dopiero początek kłopotów. Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym bohaterowie muszą uwolnić się nie tylko od podejrzeń, ale także od równie niebezpiecznych środowiskowych plotek i jak najszybciej wyjaśnić zagadkę tajemniczej śmierci. Wkrótce za sprawą tych błyskotliwych i uwielbiających ryzyko dżentelmenów tętniące kulturalnym życiem Zakopane stanie się tłem wielkiej intrygi, w którą zamieszani będą gangsterzy, artyści i politycy, w tym Zofia Nałkowska czy Józef Piłsudski. Na drodze bohaterów stanie również Lenin we własnej osobie, który akurat zawitał do Poronina...Premierą będzie miała także seria(od 27 kwietnia). Bartosz Zmarzlik - trzykrotny mistrz świata na żużlu, jeden z najpopularniejszych polskich sportowców. W 3-odcinkowej serii dokumentalnej pokazujemy wybitnego sportowca, ale również człowieka - ojca, męża, brata i syna. Wracamy do jego największych sukcesów na torze, rozmawiamy z jego kolegami, ale również największymi rywalami. O Bartku mówią także jego brat, żona i rodzice. Poznajemy cały team Bartosza, odwiedzamy jego nowo wybudowany warsztat, pokazujemy ile wyrzeczeń i pracy jest potrzebne, aby na końcu odnieść sportowy sukces. Towarzyszymy mu w jego przygotowaniach do sezonu, podczas których między innymi trenuje na rowerze na południu Hiszpanii. O Bartoszu wypowiadają się także wybitni sportowcy i ludzie estrady - Anita Włodarczyk, Marcin Gortat, Krzysztof Cugowski - prywatnie wielcy pasjonaci żużla i fani Bartka. To opowieść o pasji, wzlotach i upadkach i dążeniu do doskonałości ale przede wszystkim o miłości do sportu i obsesji na punkcie żużla.DOKUMENT DISCOVERY+(od 7 kwietnia). W 2006 r. 15-letni Martin z Bergen (Norwegia) zawarł internetową znajomość z równolatkiem. Kiedy w końcu doszło do spotkania, zamiast kolegi w jego wieku, na miejscu pojawił się 39-letni mężczyzna. Nastolatek natychmiast zawiadomił policję, która krok po kroku rozpracowała dużą siatkę norweskich pedofili.FILMY(od 7 kwietnia). Zamach na prezydenta Kennedy'ego to temat, z którym Oliver Stone zmaga się od lat. Nakręcony przez niego film "JFK" z 1991 roku dostał osiem nominacji do Oscarów, choć sam reżyser był oskarżany o powielanie teorii spiskowych. Po trzech dekadach zrealizował dokument będący swoistym aneksem do tamtego tytułu. Korzystając z odtajnionych dokumentów, wraca do kilku związanych z zabójstwem JFK pytań. Skąd wzięła się kula odnaleziona podczas autopsji? Dlaczego władze nie dopuściły do sekcji zwłok profesjonalnych patologów? I najważniejsze: kto tak naprawdę zyskał na śmierci Kennedy'ego? Stone - wspomagany przez naukowców i historyków zajmujących się tragedią w Dallas - mnoży odpowiedzi i podsuwa kolejne sugestie. Jedni powiedzą, że to zwykły kapiszon, inni odnajdą tu potwierdzenie swoich własnych podejrzeń i teorii spiskowych, w które wierzą. Być może Oliver Stone chciał po prostu po latach odciąć się krytykom? Niezależnie od motywacji twórca "Urodzonych morderców" wciąż wie, jak układać elementy konspiracyjnej układanki w zajmującą i przekonującą całość. A to, czy damy mu wiarę, jest w gruncie rzeczy sprawą drugorzędną.(od 7 kwietnia). Co roku 500 ton narkotyków przekracza granice Maroko i Hiszpanii. Nigdy dotąd 9 mil nie było tak cenne. Nigdy, nie było tak niebezpieczne. Producenci filmu "Niemożliwe" przedstawiają nowy thriller twórcy filmu "Cela 211". Gibraltar, południowa granica Europy. Dwa kontynenty, trzy państwa, czternaście kilometrów. Raj dla przemytników. Pieniądze są na wyciągnięcie ręki. Wszystko, czego potrzebujesz, to odwaga, by przepłynąć przez wąską granicę dwóch kontynentów w łodzi wypełnionej haszyszem, kiedy policja śledzi każdy twój ruch.(od 7 kwietnia). Polska komedia z doborową obsadą. Pięćdziesięcioletni bezrobotny Stefan (Jan Frycz) i jego dwudziestodwuletni syn Janek (Jakub Tolak) wybierają się do Paryża, gdzie matka Janka załatwiła im pracę. W dniu wyjazdu okazuje się jednak, że Stefan wydał pieniądze przeznaczone na bilety... W gazecie znajdują "autostopowe" ogłoszenie Magdy (Karolina Gruszka). Natrafia na nie także czarnoskóry student - Machu (Yaya Samakeļ), który dostał stypendium na Sorbonie i następnego dnia musi się zameldować na paryskiej uczelni. Kolejną osobą, która odpowiada na ogłoszenie, jest Siergiej (Piotr Borowski) - Ormianin, były reprezentant Rosji w podnoszeniu ciężarów, któremu rodzina załatwia pracę w Paryżu. Cała ekipa wsiada do mercedesa z nadzieją, że bez problemów dotrą do celu. Nie wiedzą, że to dopiero początek ich kłopotów.(od 14 kwietnia). Komedia z pazurem o szorstkiej przyjaźni między żołnierzem po przejściach i psem z przeszłością. Debiut reżyserski i znakomita główna rola Channinga Tatuma, gwiazdora "Magic Mike'a". Były Ranger Jason Briggs (Tatum) nie umie sobie ułożyć życia bez wojska. Gdy dostaje szansę powrotu do służby przyjmuje ją z entuzjazmem i bez zastanowienia. Szansa nazywa się Lulu i jest owczarkiem belgijskim o bogatej historii służby wojskowej. Briggs będzie mógł wrócić w kamasze pod warunkiem, że zawiezie Lulu na pogrzeb jej zmarłego pana. Kilkudniowa podróż kalifornijskim wybrzeżem wydaje się być nie tyle zadaniem, co beztroskim urlopem. I byłaby taka, gdyby nie charakterek Lulu. Delikatnie mówiąc owczarek nie przepada za ludzkim towarzystwem, a wygląda na to, że Briggsa nie toleruje bardziej niż innych. Wykazuje się wobec niego nie tylko ostentacyjnym lekceważeniem, ale otwartą agresją w myśl zasady "mam zęby i nie zawaham się ich użyć". Wyżarta tapicerka ukochanego auta, wyczerpujące wielogodzinne gonitwy, świecenie oczami za psie wybryki w luksusowym hotelu, to tylko niektóre straty jakie na tym niełatwym froncie poniesie Ranger Briggs. Wkrótce jednak okaże się, że Lulu choć charakterna i krnąbrna do bólu, to serce ma dobre. Rzecz w tym, że trzeba umieć do niej dotrzeć. Czy Briggsowi uda się ta sztuka i czy będzie to początek pięknej przyjaźni?(od 14 kwietnia). Pełna humoru i poruszająca historia człowieka, który miał odwagę spełnić swoje niezwykłe marzenie. Główna rola w filmie jest podsumowaniem całokształtu twórczości Anthony'ego Hopkinsa, za którą w styczniu 2006 został uhonorowany Złotym Globem. Film wyreżyserowany przez Rogera Donaldsona ("Gatunek", "13 dni"), nawiązuje do najlepszej klasyki kina drogi ("Prosta historia"). Burt Munro (Anthony Hopkins) wyrusza w wymarzoną podróż. Chce spełnić swoje największe marzenie: wystartować w zawodach na legendarnym torze Bonneville w USA i ustanowić rekord świata w prędkości na udoskonalonym przez siebie motocyklu Indian Scout. Ekscytująca, pełna humoru i przygód droga na miejsce wyścigu będzie dla Burta podróżą życia.(od 14 kwietnia). Filmowa adaptacja popularnej książki dla młodzieży. Nieznośną 12-letnią Gilly (Sophie Nélisse) wszyscy dobrze znają i to z tej najgorszej strony. Wiele rodzin zastępczych próbowało zapanować nad dziewczynką, ale ona zawsze była sprytniejsza. Gilly ucieka od kolejnych rodziców, bo przecież piękna i elegancka prawdziwa mama zabierze ją wkrótce do domu. Wchodząc do domu Trotterów - najdziwniejszych ludzi na świecie - już wie, że nie zamierza spędzić tam ani chwili dłużej, a panią Trotter (Katy Bates) postanawia znienawidzić do końca życia. Będzie kraść, kłamać i robić wszystko, żeby się od niej uwolnić. Czy Gilly uda się zrealizować jej kolejny sprytny plan?(od 14 kwietnia). To porywająca historia o miłości, o poświęceniu i przeciwnościach losu. Scenariusz powstał na podstawie bestsellerowej powieści Nicholasa Sparksa "Dear John". Bohater (Channing Tatum) jest przystojnym żołnierzem Sił Specjalnych, odwiedzającym na przepustce swojego ojca. Savannah (Amanda Seyfried) jest pełną ideałów studentką z zamożnej rodziny, spędzającą w domu rodzinnym ferie wielkanocne. I ona i on pochodzą z różnych światów, ale kiedy poznają się przypadkiem na plaży, natychmiast budzi się w nich wzajemne uczucie. Odnajdują w sobie nawzajem to coś czego im brakowało... Czas wolny od obowiązków nieubłaganie odbiega jednak końca. Czy wzajemna fascynacja przetrwa próbę czasu?(od 14 kwietnia) w reżyserii Roberty Grossman to fabularyzowany film dokumentalny o bezprecedensowym przedsięwzięciu - podziemnym Archiwum Getta Warszawskiego powstałym z inicjatywy Emanuela Ringelbluma w 1940 roku, które zajmowało się dokumentowaniem życia w getcie warszawskim. Tzw. Archiwum Ringelbluma wpisane zostało na listę UNESCO "Pamięć Świata" jako zabytek światowego dziedzictwa. Jest ono unikalnym zbiorem dokumentów stanowiących jedno z najważniejszych świadectw o zagładzie Żydów polskich. Na ekranie m.in. Jowita Budnik, Karolina Gruszka, Piotr Głowacki, Joan Allen, Adrien Brody i inni.(od 21 kwietnia). Plejada gwiazd - Colin Firth, Matthew Macfadyen oraz Kelly Macdonald w nowym filmie Johna Maddena, reżysera takich filmów jak "Hotel Marigold" i "Zakochany Szekspir". Wciągająca historia jednego z największych podstępów w dziejach II wojny światowej. Rok 1943, II wojna światowa. Alianci rozpoczynają przygotowania do desantu na kontynencie europejskim. Sycylia ze względu na swoje strategiczne położenie jest idealnym celem ataku. Aby uniknąć zdecydowanego oporu, brytyjski kontrwywiad przygotowuje błyskotliwą operację, która ma zmylić Niemców i zmusić ich do koncentracji sił zupełnie gdzie indziej.(od 21 kwietnia). Film Romana Polańskiego jest adaptacją sztuki "Venus in Fur" Davida Ivesa , który jest również współautorem scenariusza. Wyczerpujący casting do nowego spektaklu nie przynosi rezultatu. Żadna z kandydatek nie nadaje się do roli kobiety, która zawiera umowę z mężczyzną, by uczynić z niego niewolnika. Zrezygnowany reżyser już zbiera się do wyjścia, gdy do teatru wpada Vanda (Emmanuelle Seigner). Wydaje się bezczelna, niewychowana, zdesperowana i nieprzygotowana. Gdy Thomas (Mathieu Amalric) niechętnie zgadza się dać jej szansę, aktorka przechodzi oszałamiającą metamorfozę.Trylogia(od 21 kwietnia) jest filmową adaptacją młodzieżowych bestsellerów autorstwa Veronici Roth. Na serię składają się trzy filmy "Niezgodna", "Zbuntowana" i "Wierna". W metropolii wzniesionej na ruinach Chicago idealne społeczeństwo budowane jest na zasadzie selekcji. Każdy nastolatek musi przejść test predyspozycji określający jego przynależność do jednej z pięciu grup. Jeśli nie posiada żadnej z pięciu kluczowych cech, będzie żyć na marginesie. Jeśli zaś ma więcej niż jedną z nich, jest "niezgodnym" i czeka go całkowita eliminacja. Chyba że - tak jak Beatrice (Shailene Woodley) - uda mu się uciec i znaleźć drogę do podziemnego świata ludzi, którzy zdecydowali się rzucić wyzwanie bezdusznemu systemowi. Beatrice musi znaleźć w sobie dość odwagi, by zaryzykować wszystko w walce o to, co kocha najbardziej.(od 28 kwietnia). Usytuowane na wyspie więzienie dla terrorystów. Jake Harris (dowódca oddziału Navy Seals) i jego ludzie muszą zabrać stamtąd Amina Mansura. Podobno zna on lokalizację brudnej bomby, która wkrótce ma wstrząsnąć Ameryką. Na miejscu okazuje się, że po Mansura zgłasza się ktoś jeszcze. To paramilitarny oddział szturmujący więzienie. Zaczyna się długotrwała wymiana ognia.(od 28 kwietnia). Christian (William Jøhnk Nielsen) wraca do Danii po śmierci matki. Jest pełen buntu i nie lubi ludzi, którzy dają za wygraną. Jego ojciec przegrał, pozwalając umrzeć żonie. Rodzice Eliasa (Markus Rygaard) są w separacji, ojciec jeździ regularnie do Afryki, gdzie w dramatycznych warunkach pracuje w szpitalu dla uchodźców. Ojciec Eliasa to mięczak - pozwolił się spoliczkować nieznajomemu mężczyźnie. Życie przytłacza, więc Christian myśli tylko o zemście. Elias, zbyt spokojny i wrażliwy, jeszcze nie ma na nią pomysłu. Kiedy chłopcy zasiądą razem w szkolnej ławie, losy obu rodzin splotą się nieodwracalnie, a dziecięca niewinność nabierze zupełnie nowego znaczenia. Przemoc, zbrodnia i kłamstwo przykryte cienką warstwą miłości to nierzadko świat, w którym przyszło żyć dorosłym. W rzeczywistości dalekiej od ideału swojego miejsca szukają również dzieci. Kiedy relacje dorosłych są napięte do granic wytrzymałości, to właśnie dzieci szukają wyjścia z psychicznej pułapki. Chcą sprawiedliwości, od której zaczynają się wojny. Susanne Bier, duńska reżyserka, przekonała do siebie polskich widzów takimi filmami jak "Tuż po weselu", "Bracia" oraz "Otwarte serca". "W lepszym świecie" jest jej jedenastym filmem.(od 28 kwietnia). Film akcji z 2022 r. Travis Block (Liam Neeson) jest rządowym agentem do zadań specjalnych. Gdy planuje zasłużoną emeryturę, przypadkowo odkrywa spisek, na czele którego stoi sam szef FBI. Wszystko, w co Travis dotąd wierzył, chwieje się w posadach. Jedyny jego cel to dotrzeć do prawdy. Aby to zrobić, bohater musi zmierzyć się z przeszłością i stawić czoło śmiertelnemu zagrożeniu, bowiem na celowniku znalazł się nie tylko on, ale również jego bliscy.(od 28 kwietnia). Zwariowana komedia z udziałem Rowana Atkinsona - popularnego brytyjskiego komika, twórcy postaci Jasia Fasoli. Johnny English to pracownik biurowy służb specjalnych, nieporadny i pechowy, ale pełen entuzjazmu i dobrych intencji. Gdy ujawniony zostaje spisek mający na celu kradzież ukochanych przez Brytyjczyków Klejnotów Królewskich, do ich ratowania zostają po kolei zwerbowani najlepsi agenci służb specjalnych. Niestety ich misja kończy się fiaskiem, a oni sami kończą sześć stóp pod ziemią. Brytyjczykom pozostaje już tylko jeden człowiek, który będzie w stanie pomścić wyeliminowanych z gry tajnych agentów oraz zdemaskować demona kryjącego się za spiskiem mającym na celu pozbawienie kraju ostatnich symboli Imperium - Klejnotów Koronnych. Do akcji wkracza Johnny English. Wprawdzie niedoświadczony, ale za pełen entuzjazmu do swojego zadania i wyposażony w najnowocześniejsze bronie i gadżety, jakimi posługują się agenci służb specjalnych.