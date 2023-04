Walka o półfinały piłkarskiego Pucharu Niemiec w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższych dniach ELEVEN SPORTS pokaże wszystkie spotkania ćwierćfinałowe piłkarskiego Pucharu Niemiec.

• Szczególnie ciekawie zapowiadają się bezpośrednie konfrontacje zespołów, które udane występy w DFB-Pokal łączą z dobrą grą w lidze.

We wtorek na pierwszy plan wysuwa się mecz Bayern Monachium - SC Freiburg. Na Allianz Arena kibice zobaczą w akcji sporo gwiazd, takich jak Jamal Musiala i Joshua Kimmich w barwach Die Roten czy Vincenzo Grifo i Michael Gregoritsch po stronie ekipy z Freiburga. Gospodarze przystąpią do tego starcia pod wodzą nowego trenera, Thomasa Tuchela, a także podbudowani sobotnią wygraną 4:2 w prestiżowej rywalizacji z Borussią Dortmund. O kolejny sukces nie będzie im łatwo, bo podopieczni Christiana Streicha są niepokonani w krajowych rozgrywkach od prawie dwóch miesięcy.Hitem tej rundy będzie środowe spotkanie RB Lipsk z Borussią Dortmund. Na Red Bull Arena broniący trofeum gospodarze postarają się o rewanż za marcową konfrontację z BVB, przegraną 1:2. Goście z pewnością nie ułatwią im zadania, bo są w tym sezonie bardzo skuteczni, a awans do półfinału przedłuży ich nadzieje na zdobycie w tym sezonie podwójnej korony. Do tej pory po dublet sięgnęli tylko raz, w 2012 roku. Kto będzie mógł po tym meczu świętować, Timo Werner, Dominik Szabosclai i spółka czy Marco Reus, Jude Bellingham i ich koledzy?Plan transmisji:Wtorek (4 kwietnia:• 17:55 DFB-Pokal:(Eleven Sports 1, studio do 17:30)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Artur Wichniarek• 20:40, Eleven Sports 1: DFB-Pokal:(Eleven Sports 1, studio od 20:00, transmisja również w natywnym 4K)komentarz: Marcin Grzywacz, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Artur WichniarekŚroda (5 kwietnia):• 17:55 DFB-Pokal:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Adrian Gątarek• 20:40 DFB Pokal:(Eleven Sports 1, studio od 20:00, transmisja również w natywnym 4K)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Artur Wichniarek