Seria dokumentalna "Max Verstappen: Anatomia Mistrza" na Viaplay (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Kibice motor sportu zyskali możliwość wglądu w życie prywatne jednego z najmłodszych mistrzów świata w historii F1.

• Trzyodcinkowa produkcja "Max Verstappen: Anatomia Mistrza" skupi się na rekordowym sezonie 2022, dążeniu do zdobycia kolejnego tytułu mistrzowskiego, trudnej przeszłości sportowca i jego relacjach z najbliższymi.

Max wywodzi się z rodziny kierowców wyścigowych - co ciekawe zarówno jego matka jak i ojciec pałali się tym sportem. Sophie Kumpen przez około pięć lat startowała w mistrzostwach świata w klasach Formuła A, K i Super A, jednak to Jos Verstappen stał się najbardziej rozpoznawalną osobą w rodzinie, przez osiem sezonów prowadząc bolid Formuły 1. W sezonie 1994 jego partnerem w zespole Benettona był legendarny Michael Schumacher. Można więc powiedzieć, że Max Verstappen ma miłość do wyścigów we krwi. Jego życie nie zawsze jednak było kolorowe. Jako ośmioletnie dziecko przeżył rozwód rodziców, zamieszkał w domu ojca, w wyniku czego został rozdzielony ze swoją młodszą siostrą. To właśnie Jos nauczył go dyscypliny, która pozwoliła mu zostać kierowcą wyścigowym F1 w wieku zaledwie 17 lat!Każdego tygodnia młody Max pracował nad podnoszeniem swoich umiejętności na torze, licząc się z dużymi oczekiwaniami ze strony otoczenia. Wykazywał się ogromnym talentem, odnosząc sukcesy w niższych seriach wyścigowych już od najmłodszych lat, bez względu na własne uczucia i trudy codzienności. Prywatne nagrania zaprezentują widzom jak wyglądały niełatwe początki jego drogi.W serii zobaczymy również jak Max Verstappen dążył do zdobycia pierwszego tytułu mistrza świata F1 i jak przygotowuje się do kolejnego sezonu, w którym ma szansę powtórzyć ten sukces. Dowiemy się w jaki sposób szlifował swój talent i kto pokładał w nim największe nadzieje. Przekonamy się, dlaczego musiał kontrolować swój temperament i w jaki sposób przekuł go w atut, który dziś pozwala mu górować nad konkurentami. Poznamy 'Team Verstappen' i dziewczynę Maxa, która wspiera go na pełnej wyzwań i wyrzeczeń drodze sportowej. Dowiemy się też w jaki sposób Mistrz pracuje nad swoimi umiejętnościami i jak radzi sobie z ogromną presją.Bardzo ważną rolę w rozwoju kariery syna odegrała również matka Maxa, która była skłonna do wielkich poświęceń, by wesprzeć swoje dziecko. Dziś z dumą śledzi wszystkie wyścigi, w której bierze udział jej syn i pomaga mu w codziennych wyzwaniach. Ważnym wątkiem, który zostanie poruszony w produkcji jest również relacja z ojcem. Wywiady z Sophie i Josem uświadomią widzom jak wiele cech Max odziedziczył po rodzicach, oraz ile pracy włożył w to, by osiągnąć obecny poziom w karierze. Rozmowy z osobami z bezpośredniego otoczenia mistrza przybliżą obraz zdeterminowanego i ambitnego sportowca, który niezwykle ciężko pracował na swój sukces i nie poprzestaje na dotychczasowych osiągnięciach.Pierwszy odcinek serialu dokumentalnego "Max Verstappen: Anatomia Mistrza" jest już dostępna na platformie Viaplay. Kolejne części będą miały swoją premierę 9 i 16 kwietnia.