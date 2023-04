Półfinały Pucharu Polski w kanałach sportowych Polsatu

Łukasz Szewczyk

• Już tylko cztery drużyny liczą się w walce o piłkarski Fortuna Puchar Polski.

• Wtorkowe i środowe półfinały pokażą kanały Polsat Sport i Polsat Sport Extra, które oprócz telewizji oglądać można także na platformie streamingowej Polsat Box Go.

We wtorkowym półfinale zmierzą się drugoligowy KKS 1925 Kalisz oraz Legia Warszawa. Zespół z województwa wielkopolskiego to absolutna rewelacja obecnego sezonu Fortuna Pucharu Polski. Dotychczas KKS wyeliminował już trzech ekstraklasowiczów: Widzew Łódź, Górnika Zabrze i Śląsk Wrocław. Najbliższy rywal drugoligowca to rekordzista pod względem triumfów w Pucharze Polski. Półfinał zostanie jednak rozegrany w Kaliszu, a doping miejscowych kibiców z pewnością będzie pomocny w starciu z tak utytułowanym rywalem, jak Legia. To spotkanie we wtorek o godzinie 20:15 pokaże Polsat Sport. Przy mikrofonach komentatorskich zasiądą Cezary Kowalski i Tomasz Łapiński, a wywiady przeprowadzi Paulina Czarnota-Bojarska.Dzień później, także o 20:15, ale w Polsacie Sport Extra, o finał zagrają Górnik Łęczna i Raków Częstochowa. Ten drugi zespół to zwycięzca Fortuna Pucharu Polski z dwóch ostatnich sezonów. Z kolei dla ekipy z Łęcznej półfinał Fortuna Pucharu Polski to najlepszy wynik w całej historii tego klubu. Starcie Górnik - Raków skomentują Tomasz Lach i Maciej Żurawski, a reporterem będzie Tomasz Włodarczyk.Finał Fortuna Pucharu Polski tradycyjnie zaplanowany jest na 2 maja i odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie.Plan transmisji:Wtorek (4 kwietnia):• godz. 20:15(Polsat Sport)Komentarz: Cezary Kowalski, Tomasz ŁapińskiŚroda 5 kwietnia• godz.. 20:15(Polsat Sport Extra)Komentarz: Tomasz Lach, Maciej Żurawski