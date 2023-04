Wielkanoc w RMF FM z gwiazdami

Łukasz Szewczyk

• W te Święta w RMF FM gościć będą największe gwiazdy polskiej muzyki i najpopularniejsi tik tokerzy

• Znane pary wcielą się w Romea i Julię, a Jacek Tomkowicz poprowadzi wielki radiowy talk-show.

• Reporterzy "Faktów" odwiedzą m.in. Zalipie, Grenadę i krakowski Emaus.

W Wielki Piątek w specjalnym wydaniu "POPlisty Live Session" gościem Darka Maciborka będzie Edyta Bartosiewicz. W tym refleksyjnym programie pojawią się akustyczne wykonania utworów artystki i rozmowy o życiu.W sobotę przez cały dzień pojawiać się będą w studiu RMF FM Pisklaki Szołbiznesu, czyli młodzi, zdolni obiecujący i już odnoszący sukcesy piosenkarze: Jann, Blanka, Tynsky i Stan Zapalny. Każdy z nich wystąpi na wielkanocnej scenie RMF FM i zaśpiewa specjalnie dla słuchaczy stacji. Wieczorem Paulina Sawicka zaprosi na "Korepetycje z życia". Podróżnik Tomek Michniewicz, psycholożka Katarzyna Miller, przedsiębiorca Wojciech Labiszak oraz Wojtek i Agata Sawiccy znani jako Life on Wheelz podpowiedzą, jak znaleźć przepis na dobre, spokojne życie, a Rubens wybierze piosenki z niebanalnym, znaczącym przeslaniem.Niedzielny wieczór to pierwszy, wielki radiowy talk-show Jacka Tomkowicza. W swoim autorskim "The Tomkowicz Show" gościć będzie Piotra Kupichę i Darię.Lany Poniedziałek upłynie pod znakiem "Romea i Julii". Znane pary, m.in. Paweł Domagała i Zuzanna Grabowska oraz Joanna Jędrzejczyk i Daniel Olbrychski przeczytają fragmenty jednego z największych dzieł Williama Szekspira. Wieczorem w "Tik Talent Show" Maciej Rybak i Paweł Jawor przedstawią najbardziej znanych polskich tik tokerów, których twórczość podbija internet.W "Faktach" RMF FM przypomni słuchaczom znaczenie i symbolikę Triduum Paschalnego, podpowie także, co można szybko, prosto i zdrowo przygotować na świąteczny stół. W Wielki Piątek "Fakty" odwiedzą Arcybractwo Dobrej Śmierci, gdzie od prawie 500 lat odprawiana jest liturgia pasyjna w czarnych habitach z kapturami na głowach i laskami z trupimi czaszkami oraz świecami w rękach. Franciszkanin ojciec Marcin Drąg opowie o krzyżu, jego formach, symbolice i znaczeniu.W Wielką Sobotę reporter RMF FM zawita do najbardziej kolorowej wsi w Polsce - małopolskiego Zalipia, słynącego z malowanych, przepięknie zdobionych domów. Dziennikarze sprawdzą także jakie wielkanocne obyczaje i obrzędy zachowały się w innych regionach Polski. Kluczem będzie krajowa lista niematerialnego dziedzictwa, na której znalazły się m.in. koronkarstwo opolskie, Turki Grodziskie, bziuki czy Krzyżoki na Opolszczyźnie.W Wielką Niedzielę wraz z reporterem RMF FM będziemy w Grenadzie, gdzie odbywa się wystawa "The Mystery Man". Specjalny wysłannik stacji opowie m.in. o niezwykłej rzeźbie przedstawiającej Jezusa po tym, jak zdjęto go z krzyża. Widać na niej każdy najdrobniejszy szczegół, wszystkie rany, otwory po wbijanych gwoździach, krew we włosach czy ślady na skórze po koronie cierniowej.A gościem "Faktów" tego dnia będzie Rafał Kątny, któremu sześć lat temu przeszczepiono wątrobę. Tym samym - jak sam przyznaje - zyskał drugie życie. W serwisach znajdą się także opowieści o pieśniach wielkanocnych i śpiewniku kościelnym ks. Jana Siedleckiego.W Wielki Poniedziałek reporterzy tradycyjnie odwiedzą krakowski Emaus - odpust przy klasztorze Norbertanek na Zwierzyńcu.