Nawet pół roku bez opłat za abonament i telewizję w Orange

Łukasz Szewczyk

Nowi użytkownicy, przechodzący z innych sieci do Orange i decydujący się na plany 5G z abonamentem komórkowym, zyskają do 6 miesięcy za darmo. Półroczne wakacje od płacenia dotyczą Planu L, który w tej promocji można zamówić przez wszystkie kanały sprzedaży (online, na infolinii czy w salonie). Klienci przenoszący numer mogą wybrać też Plan S i M. Otrzymują wtedy bezpłatnie pierwsze 2 miesiące abonamentu. Załatwiając formalności przez stronę orange.pl - dostaną dodatkowo jeszcze jeden miesiąc gratis.Klienci wybierający Orange Love Standard z Netflixem, z umową na 24 miesiące, mogą dokupić pakiet Canal + Prestige 4K, który teraz przez pierwsze 6 miesięcy jest za darmo.W serwisie Netflix znajduje się obszerna biblioteka: filmów i dokumentów, seriali, programów, bajek, produkcji nagradzanych i uwielbianych na całym świecie. Natomiast w pakiecie Canal+ Prestige 4K, oprócz hitów kinowych i popularnych seriali, dostępne są liczne kanały sportowe. Obejrzeć można tam m. in.: mecze polskiej PKO BP Ekstraklasy, hiszpańskiej La Liga czy francuskiej Ligue 1. Kibice znajdą tu także transmisje żużlowe PGE Ekstraliga, koszykówkę NBA oraz tenis z udziałem Igi Świątek.Użytkownicy otrzymają również bezpłatny dostęp do aplikacji CANAL+ online. W cenie każdego pakietu z telewizją dodawane są: Multinagrywarka (można nagrywać programy i puszczać je na urządzaniach mobilnych w dowolnym czasie) i Orange TV Go (telewizja do obejrzenia na smartfonie, tablecie czy laptopie).Klienci, korzystający z elastycznej oferty Planów Firmowych oraz Internetu Firmowego, mogą dobrać usługi, które podniosą komfort środowiska pracy i bezpieczeństwo prowadzonej firmy. Są to:- CyberTarcza. Wykrywa zagrożenia i natychmiast wysyła powiadomienie o niebezpieczeństwie.- Backup danych. Chroni dane firmowe w bezpiecznej polskiej chmurze dla firm.- Zabezpiecz PESEL dla Firm. Zabezpiecza przed wyłudzeniami kredytu, pożyczki monitoruje NIP-y kontrahentów.- Wsparcie IT. Zapewnia bezpieczeństwo środowiska pracy i jej ciągłość.Dodatkowo, przedsiębiorcy mogą skorzystać z akcji "Szczególnie polecane smartfony". To rotacyjna oferta, gdzie co 4 tygodnie prezentowane są wybrane smartfony w promocyjnych cenach.