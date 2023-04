Premierowe historie rodzinne poruszające serce w Romance TV

Łukasz Szewczyk

• W kwietniu na antenie Romance TV premiery komedii romantycznych "Rodzice i inne prawdy", pokazujących jak ważna jest rodzina i co dzieje się, gdy sprawy wymykają się spod kontroli.

"Rodzice i inne prawdy" / Fot. Romance TV

Wszyscy chcieliby wieść spokojne, rodzinne życie. A co wtedy, gdy wzniesiona konstrukcja wali się w gruzy, a członkowie rodziny wybierają własną drogę, która wydaje się niespójna z interesem innych? Odpowiedź na to dadzą dwie komedie romantyczne, które Romance TV pokaże w dwa ostatnie niedzielne wieczory kwietnia.Pierwsza propozycja to(23 kwietnia). Nina jest architektką i kocha swoją pracę. Cieszy się, że po urlopie wychowawczym może wrócić do wykonywania zawodu. Ponieważ jednak jej pracodawczyni nie toleruje w swojej firmie pracujących matek, Nina musi udawać osobę samotną... Jak długo wytrzyma?Druga pozycja to(30 kwietnia). Po dyskusji podczas zebrania rodziców, Stefanie Eckhoff (Andrea Sawatzki ), samotna matka i Betram Dinkler, wdowiec, postanawiają wystartować w zawodach sportowych. Szybko orientują się, że przecenili swoje siły, ale w żadnym wypadku nie mają zamiaru się wycofać. Czy potrafią wygrać uczciwie, czy muszą uciec się do wybiegów?