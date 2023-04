Zdążyć przed śmiercią. Wzruszająca historia 24-latki w serialu Viaplay "Live Life'" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Młodość rządzi się swoimi prawami, a wielu z nas wydaje się, że będziemy żyć wiecznie. Nie można tego jednak powiedzieć o 24-letniej Norze, która właśnie otrzymała diagnozę lekarską wskazującą, że nie pozostało jej już wiele czasu.

• Produkcja "Live Life" pokazuje zacięty pojedynek z chorobą i nieugiętą młodą kobietę postawioną w niezwykle trudnej sytuacji.

Nora ma zgraną grupę przyjaciół i właśnie dostała nową pracę. Posiada również masę planów i z radością patrzy w przyszłość. Nie wszystko jest jednak idealne, ponieważ wkrótce okazuje się, że w jej żołądku znajduje się guz wielkości piłki do gry w piłkę ręczną. Świat młodej kobiety wywraca się do góry nogami, jednak bohaterka postanawia za wszelką cenę walczyć. Staje do nierównego pojedynku z schorzeniem i rozpoczyna prowadzenie podwójnego życia. Z jednej strony skupia się na forsownej terapii nowotworu, z drugiej na pracy i szalonych imprezach. Przyjaciółki przechodzą z nią przez ten trudny okres postanawiając żyć, jakby jutra miało nie być.W główną rolę wciela się szwedzka aktorka Hanna Ardéhn znana z roli Maji Norberg w serialu 'Ruchome piaski'. Oddane przyjaciółki zagrają Tina Pour Davoy i Doreen Ndagire. W produkcji wystąpią również Julia Lyskova, Robin Stegmar, Emil Almén, Philip Oros, Isabelle Grill i zdobywczyni "Amandy" Norweskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 2021 dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w filmie "Zbrodnia ostateczna" Pia Halvorsen.Serial "Live Life" został stworzony przez Susanne Thorson, Lovisę Ström, Verę Herngren i Felicię Danielsson oraz wyprudowany przez Moę Blom Kornblad z FLX. Za reżyserię odpowiada debiutująca w tej roli Susanne Thorson, zdobywczyni nagrody dla najlepszej aktorki Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 'New York Tri-State' 2022 za rolę w produkcji 'Debut'. Producentami wykonawczymi z ramienia FLX są Julia Lennartsson i Jonas Åhlund. Scenariusz został napisany według pomysłu Susanne Thorson i Lovisy Ström przez Carla-Pettera Montellę, Verę Herngren i Felicię Danielsson. Producentem wykonawczym ze strony Viaplay Group był Oskar Arulf. Przewodnią piosenką serialu stał się utwór jednego z najpopularniejszych szwedzkich artystów i zdobywcę nominacji do nagrody Grammy Thomasa Stenströma 'Live Forever'.Ośmioodcinkowa produkcja "Live Life" będzie dostępna wyłącznie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay od 5 kwietnia 2023 roku.