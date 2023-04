Łukasz Szewczyk

"Zabójcze umysły 16" i filmowa Wielkanoc na antenie FOX

• W kwietniu na antenę FOX z 16. sezonem powrócą "Zabójcze umysły", a wraz z nimi specjaliści FBI w dziedzinie profilowania

Fot. FOX

W kolejnym sezonie produkcji "Zabójcze umysły" (emisja we wtorki o godz. 22.00, od 4 kwietnia), elitarny zespół profilerów kryminalnych FBI zmierzy się z rozpracowaniem grupy przestępców, którzy wykorzystali pandemię do zbudowania sieci seryjnych morderców. Gdy świat powraca na normalne, przedpandemiczne tory, oni rozpoczynają swoją grę. Czy ekipie FBI uda się wytropić morderców?



Wielkanocny weekend to idealny czas na odpoczynek w towarzystwie filmowych klasyków. Od soboty do poniedziałku (8-10 kwietnia) od godziny 13:00 na antenie FOX m.in. "Lara Croft: Tomb Rider", "Mission: Impossible 3", "John Carter", "Szybcy i wściekli", "Pulp Fiction", "Cast away: Poza światem", "Top Gun", "Raport mniejszości", "Stan zagrożenia", "Szybcy i wściekli 7", "Gladiator"



Lata 80. ubiegłego wieku to nie tylko czas niezapomnianych stylizacji i muzycznych przebojów, ale też kultowych komedii, które swoich humorem rozbawiają do dziś. W kwietniowe weekendy na widzów FOX Comedy czeka potężna dawka humoru sprzed lat. Na antenie zagoszczą dwie części "Gliniarza z Beverly Hills", "Naga broń" oraz niezapomniany duet - "Starsky i Hutch". Początek tygodnia także podtrzyma emocje. A to za sprawą seriali, które przeniosą widzów do innego świata. Produkcje "Resident Alien" i "Spoza układu" będzie można śledzić od 24 kwietnia.