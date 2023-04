Warner Bros. świętuje 100-lecie. Twórcami kultowej wytwórni filmowej polscy imigranci (wideo)

Łukasz Szewczyk

Ich inspirująca historia to jak spełnienie amerykańskiego snu. Albert, Sam, Harry oraz Jack to polscy imigranci żydowskiego pochodzenia, którzy już jako dzieci wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Bracia - zastawiając rodzinny majątek: konia i zegarek ojca - zyskali kapitał, który przeznaczyli na zakup pierwszego projektora. Dwadzieścia lat później, 4 kwietnia 1923 r., zarejestrowali nowo powstałe studio filmowe Warner Bros. Zasłynęli z tego, że jako pierwsi wyprodukowali film dźwiękowy - "Śpiewaka z Jazzbandu", za którego zdobyli specjalną nagrodę Akademii za osiągnięcia techniczne. To pionierskie (jak na 1927 r.) wydarzenie już na zawsze zrewolucjonizowało branżę filmową.Studio Warner Bros. w ciągu ostatnich 100 lat stworzyło jedne z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych filmów, jakie kiedykolwiek powstały. Wykreowało tak niezapomniane postacie, jak: Harry Potter, Królik Bugs i Brudny Harry, czy słynną trylogię "Władcy Pierścieni" z hobbitem Frodo na czele.Filmy, które można by wymieniać w nieskończoność, m.in. takie jak: "Casablanca", "Sokół Maltański", "Deszczowa piosenka", "Buntownik bez powodu", "Ben Hur", "Doktor Żywago", "Kto się boi Virginii Woolf", "Parszywa Dwunastka", "Bullitt", "Brudny Harry", "Mechaniczna pomarańcza", "Egzorcysta", "Lot nad kukułczym gniazdem", "Wszyscy ludzie prezydenta", "Bez przebaczenia", uniwersa filmowe spod znaku "Władcy Pierścieni", "Harry'ego Pottera", DC Comics ("Batman", "Joker", "Superman" itd.), kultowy "Matrix", "Incepcja", "Elvis" czy "Diuna", jak również rozpoznawalne na całym świecie kreskówki - to wszystko piękna historia kina i jednocześnie ogromna dawka emocji oraz nierzadko prawdziwej sztuki.Dziś biblioteka Warner Bros. jest jedną z najbardziej prestiżowych i najcenniejszych na świecie. Firma wyprodukowała do tej pory ponad 12,5 tys. filmów fabularnych i 2,4 tys. programów telewizyjnych. W swoim portfolio posiada wszystkie gatunki filmowe, począwszy od komedii, przez dramat, przygodę, fantasy, musical, sci-fi, horror, thriller, skończywszy na animacji. Z wytwórnią związanych było i nadal jest wielu wybitnych przedstawicieli przemysłu filmowego, m.in. Clint Estwood, Mel Gibson, Stanley Kubrick, Peter Jackson, Martin Scorsese, David Yates, Tim Burton, Christopher Nolan, Ridley Scott, Ben Affleck, Denis Villeneuve i wielu innych - wliczając w to również całą plejadę największych gwiazd światowego kina.Polskie biuro Warner Bros. zostało otwarte niemalże 30 lat temu. Obecnie razem z TVN jest częścią jednej grupy medialnej - Warner Bros. Discovery. W tym czasie firma wprowadziła na ekrany kinowe prawie 400 tytułów. Wszystkie części Harry'ego Pottera obejrzało ponad 12,5 mln Polaków. Ogromnym powodzeniem wśród polskich widzów cieszyły się filmy z serii "Matrix" (3 mln widzów) czy "Joker" (ponad 2 mln widzów). Obecnie jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów to kolejna część "Diuny" (premiera planowana na listopad 2023 r.).W ramach świętowania jubileuszu 100-lecia Warner Bros., w polskich kinach będzie można zobaczyć w tym roku wiele kultowych klasyków spod znaku Warner Bros., które specjalnie na tę okazję zostały zrekonstruowane cyfrowo dzięki nowoczesnej technologii. Obecnie niektóre z nich można już oglądać w kinie KinoGram w Warszawie. Natomiast w drugiej połowie kwietnia Stowarzyszenie Kin Studyjnych zaprasza widzów do ponad 50 kin studyjnych w całej Polsce, gdzie na dużych ekranach zostaną wyświetlone kultowe tytuły, niesamowite historie i ekranizacje bestsellerowych powieści. Z dzisiejszej perspektywy możemy śmiało powiedzieć, że większość z nich wcale się nie zestarzała i wciąż działają na naszą wyobraźnię.