Jubileuszowy festiwal Opole 2023 w czerwcu. Koncerty w TVP

Łukasz Szewczyk

• 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki odbędzie się w dniach od 9 do 11 czerwca 2023 roku.

• Transmisje koncertów na antenach TVP

Pierwszym koncertem otwierającym festiwal będzie(9 czerwca). Opolski festiwal, mimo swoich 60 lat, dostrzega obecne trendy muzyczne i nowe gwiazdy polskiej sceny. Na opolskiej scenie będą zaprezentowane najważniejsze muzyczne wydarzenia na przestrzeni tych lat. Podczas koncertu wspomnimy też wielkie gwiazdy polskiej sceny muzycznej, które już odeszły. Drugim koncertem tego dnia będą(9 czerwca). Koncert będzie utrzymany w konwencji uwielbianych przez widzów talent show. Na scenie w specjalnej loży pojawi się czwórka jurorów, która oceni młodych artystów.W sobotę, drugi dzień festiwalu rozpocznie się od koncertu(10 czerwca). Podczas tegorocznej edycji KFPP głosy na piosenki prezentowane opolskiej publiczności oddadzą oddziały terenowe Telewizji Polskiej. Kolejnym sobotnim koncertem będzie(10 czerwca), który zabierze widzów w muzyczną sentymentalną podróż. Artyści, których utwory zostaną wykonane na opolskiej scenie, zdobywali nagrody i wyróżnienia za przeboje, które do dziś nuci cała Polska. Koncert zostanie wzbogacony archiwalnymi materiałami filmowymi.W niedzielę, w festiwalowy nastrój wprowadzi koncert Masny(11 czerwca). Tu stawiamy na opolskie przeboje, na których punkcie szalała publiczność. Zarówno ta w amfiteatrze, bo potrafiła wywołać nawet kilkanaście bisów, jak i ta przed telewizorami, o czym świadczyły wyniki oglądalności.(11 czerwca) to tytuł finałowego koncertu, którego autorami są Marek Sierocki - dziennikarz muzyczny i reżyser telewizyjny Bolesław Pawica. Piosenki prezentowane przez artystów będą przeplatane krótkimi felietonami "O'polskiej Kroniki Festiwalowej". Znajdą się w nich fragmenty kabaretonów, głośne wydarzenia z historii KFPP, fragmenty najważniejszych opolskich koncertów, kabaretów i opowieści o modzie festiwalowej, anegdoty, romanse festiwalowe oraz powiedzonka. 60 - lecie Festiwalu Polskiej Piosenki razem z TVP świętować będzie wielu znakomitych artystów.Telewizja Polska prowadzi już nabory do konkursów "Debiuty" i "Premiery". Z okazji jubileuszu zostały podwyższone nagrody finansowe dla laureatów obu koncertów.