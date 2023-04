VOD.pl na kwiecień. Program informacyjny, kinowe hity, seriale

Łukasz Szewczyk

Od kwietnia na platformie VOD.pl- codzienna porcja informacji z kraju i ze świata, prezentowana widzom w bardzo przystępnej formie. Mówimy i pokazujemy widzom co interesującego wydarzyło się w Polsce i za granicą. Każdego dnia najświeższe newsy przedstawiają widzom dziennikarze: Małgorzata Prokopiuk, Jakub Porada oraz Patrycja Stockinger.FILMY(od 8 do 22 kwietnia). Obraz jest historią 20-letniego Daniela (Bartosz Bielenia), który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast się tam udać, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i udając księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku. Od początku jego metody ewangelizacji budzą kontrowersje wśród mieszkańców, szczególnie w oczach surowej kościelnej Lidii (Aleksandra Konieczna). Z czasem jednak nauki i charyzma fałszywego księdza zaczynają poruszać ludzi pogrążonych w tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością kilka miesięcy wcześniej. Tymczasem w miasteczku pojawia się dawny kolega Daniela (Tomasz Ziętek) z poprawczaka, a córka kościelnej, Marta (Eliza Rycembel), coraz mocniej zaczyna kwestionować duchowość młodego księdza. Wszystko to sprawia, że chłopakowi grunt zaczyna palić się pod nogami. Rozdarty pomiędzy sacrum i profanum bohater znajduje w swoim życiu nowy, ważny cel. Postanawia go zrealizować, nawet jeśli jego tajemnica miałaby wyjść na jaw...(od 9 do 23 kwietnia). Każdy z nas nosi walizkę, która dotyczy spraw niespełnionych, niedokonanych, źle dokonanych" - mówi bohater filmu "xABo: Ksiądz Boniecki": filozof, redaktor, zakonnik, pielgrzym, duchowy przewodnik. A przede wszystkim człowiek w drodze, jak portretuje go w swoim kinowym, autorskim dokumencie Aleksandra Potoczek. Tramwajami, samolotami, pociągami, autobusami, samochodami tytułowy xABo (to skrócony autograf, którego używa on w korespondencji z przyjaciółmi) przemierza Polskę, a napotkane w podróży osoby otwierają przed nim swoje "walizki" wątpliwości, zaniechań, smutku; bagaże pełne fundamentalnych pytań, jakie stawia sobie każdy człowiek. W poszukiwaniu odpowiedzi na nie, ekipa przebyła wraz z bohaterem 50 tysięcy kilometrów i podczas trzech lat wspólnej wędrówki była świadkiem setek poruszających, osobistych spotkań.(od 13 do 26 kwietnia). Rok 1948, nadgraniczne, bieszczadzkie miasteczko Derenica, zniszczone działaniami wojennymi i walkami polsko-ukraińskimi. Były uczestnik walk z ukraińską UPA, porucznik Słotwina, zwolniony ze służby za niezdyscyplinowanie, przyjeżdża do miasteczka i od razu domyśla się, że dzieje się tu coś niedobrego. Posterunek MO. dowodzony kiedyś przez jego przyjaciela Janeczka, stał się zakonspirowaną bazą groźnej bandy Moronia. Słotwina wypowiada bandycie wojnę, przyjmując pomoc zatrudnionej w komendzie Tekli, która kontaktuje go z ukrywającym się przed bandytą Witoldem. Witold jest prawowitym dowódcą placówki zdziesiątkowanej w leśnych potyczkach. Celem działań Moronia jest znalezienie kasy sotni Tryzuba ukrytej w jakimś tajnym bunkrze. W poszukiwaniach i bezpardonowej walce o skarb biorą udział także inni mieszkańcy miasteczka, ale odnajduje go Słotwina. Po rozgromieniu resztek bandy były porucznik-szeryf opuszcza wraz z Teklą Derenicę. Inspirowany faktami z bieszczadzkich walk przygodowy film utrzymany w konwencji westernu, pełen ucieczek i pościgów, z bohaterem-szeryfem o niezupełnie kryształowej przeszłości.SERIALEDwukrotny zdobywca Złotych Globów, nominowany do Primetime, Emmy Award Hugh Laurie powraca na dyżur w kolejnej, dwudziestoczteroodcinkowej serii przygód. Dr Gregory House (Hugh Laurie) to tradycyjnie najbardziej nieobliczalna osoba w całym szpitalu, ale jego geniusz stale zaskarbia mu ogromny szacunek wśród pozostałych pracowników. Nikt z jego zespołu nie potrafi dorównać mu w rozwiązywaniu największych i najtrudniejszych tajemnic medycyny. W tym prowokującym i wyzywającym sezonie House trafi na nowe nieprzewidywalne przypadki - od zabójczych bakterii, po mordercze sekrety. Pojawią się ostre konflikty z personelem, na szali spocznie też własne zdrowie doktora.(od 6 kwietnia). Brazylijska telenowela dla fanów romantycznych historii. Paloma (Grazi Massafera) ma napięty grafik i brak czasu, aby pomyśleć o sobie. Przełomem w jej życiu okazuje się moment, w którym kobieta otrzymuje wyniki badań lekarskich. Diagnoza jest wyrokiem - zostało jej sześć miesięcy życia. Jednak w tym przypadku, zły sen szybko się kończy, ponieważ na skutek błędu, otrzymała wyniki innej osoby. Te, które trafiły do niej, faktycznie należą do Alberto (Antonio Fagundes). Pomiędzy Palomą i Alberto nawiązuje się nić porozumienia, a ich wspólne zainteresowania stają się zalążkiem przyjaźni, która jest w stanie nadać sens w życiu każdego z nich. Nowy etap w życiu przyniesie również zmiany w sprawach sercowych głównej bohaterki. Paloma, która do tej pory nie miała szczęścia w miłości, teraz stanie przed ważnym wyborem - zaryzykować i dać się ponieść uczuciu, które połączyło ją z Marcosem (Romulo Estrela) - przystojnym właścicielem nadmorskiej restauracji, czy wrócić do Ramona (David Junior), swojej pierwszej miłości, z którą przed laty nie udało się stworzyć trwałej relacji.PROGRAMY TV (Przegapiłeś w TV? Catch Up po TV)Nowa edycja programu. Tym razem trasa wyścigu będzie przebiegała przez Turcję, Gruzję i Uzbekistan - od Stambułu, gdzie Europa spotyka się z Azją, przez malownicze plaże Morza Egejskiego, bezdroża Kaukazu, ubogie postsowieckie miasteczka, pustynię uzbecką, aż po Taszkient. W tę wymagającą trasę wyruszy 8 odważnych par. Wśród nich znajdą się: Czesław i Dorota Mozil, Kasia i Andrzej Gąsienicowie, Krystian Pesta i Oliwia Pesta, Reni Jusis i Remigiusz Dorawa, Adam Zdrójkowski i Dariusz Zdrójkowski, Paulina Krupińska i Izabela Połeć, Wojciech Łozowski i Bartosz Kochanek, a także Angelika i Łukasz Trochonowicz.Z kolejnym sezonem wraca również. Już po raz 8. młodzi kucharze staną przed takimi wyzwaniami, jak przygotowanie mistrzowskich pierogów, najsmaczniejszych dań z ryb czy rozpływających się w ustach żeberek. Towarzyszyć im będą Anna Starmach, Michel Moran oraz Tomasz Jakubiak. W programie nie zabraknie również gości specjalnych - z młodymi kucharzami spotka się m.in. Sara James, Magda Gessler czy Adam Zdrójkowski z tatą Dariuszem . Na zwycięzcę ósmej edycji show czeka statuetka MasterChefa Juniora, czek na 15 tysięcy złotych oraz nagroda specjalna: 35 tysięcy złotych od sponsora programu i warsztaty kulinarne.W każdym odcinku programutrzy dwuosobowe zespoły popiszą się w kuchni, aby podbić serca pozostałych uczestników i wygrać główną nagrodę. Kamery programu zawitają w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Białymstoku, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Lublinie, Katowicach i Bydgoszczy, aby wybrać najzdolniejsze i najbardziej charyzmatyczne gotujące duety. Na zwycięzców, oprócz satysfakcji, czeka gotówka.Domowym budżetem zawiadują rodzice, a co stałoby się, gdyby tę odpowiedzialność przekazać nastolatkom? W nowym programie, to właśnie oni przejmą władzę nad finansami całej rodziny. Przez miesiąc będą decydować o tym, na co przeznaczą pieniądze: czy opłacą rachunki i zadbają o zakupy do domu, czy skupią się na spełnieniu swoich marzeń? Jak rozłożą wydatki, by starczyło do końca miesiąca oraz jak, w tej nowej sytuacji, odnajdą się pozostali członkowie ich rodzin? Czy skutkiem eksperymentu będzie większe zrozumienie międzypokoleniowe? Wsparciem dla nastolatków i ich bliskich w trakcie programu będzie pedagog z powołania, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, Marcin Józefaciuk.to nowy reality show prosto z hal magazynowych wypełnionych towarami od wielkich sieci handlowych oraz produktami ze zwrotów konsumenckich. W każdym odcinku kilku doświadczonych handlarzy i nie obawiających się ryzyka sprzedawców konkuruje ze sobą walcząc o zdobycie najbardziej wartościowego towaru. Wszyscy uczestnicy licytują wystawione palety pełne produktów, licząc na prawdziwy strzał w dziesiątkę. Za niewielkie pieniądze mogą trafić na markowe ciuchy, drogą elektronikę, ale mogą też spektakularnie przeszarżować. Po wygranej licytacji dowiedzą się, co zawierają zakupione palety i policzą, ile zarobili lub stracili. W tym fachu bez ryzyka nie ma prawdziwego zysku.