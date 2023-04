Niezwykli goście w wielkanocnych programach RMF Classic

Łukasz Szewczyk

• W te Święta Wielkanocne gośćmi RMF Classic będą m.in. aktor Michał Koterski, szef warszawskiego ZOO Andrzej Kruszewicz, legendarny jazzman Gregory Porter i krytyk kulinarny Bartek Kieżuń.

Obchody Wielkanocy RMF Classic rozpocznie w piątek wieczorem od opowieści o najsłynniejszych filmach inspirowanych Nowym Testamentem. W programie znajdą się ścieżki dźwiękowe z takich produkcji jak "Ben Hur", "Pasja" czy "Opowieść o Zbawicielu". Po 21 wyemitowane zostanie jedno z najlepszych nagrań "Requiem" Wolfganga Amadeusza Mozarta, w dodatku z płyty winylowej. Będzie to wykonanie orkiestry musicAeterna oraz wielu wybitnych solistów, którymi dyryguje Teodor Currentzis.W Wielką Sobotę RMF Classic zaprasza na przewodnik po najlepszych filmach i serialach, jakie pojawią się w świątecznej ofercie kanałów telewizyjnych i platform streamingowych. Popołudniu natomiast program poświęcony Całunowi Turyńskiemu i najciekawszym odkryciom archeologicznym z początków chrześcijaństwa w Polsce oraz relacja z krakowskiego Domu Muzeum Jana Matejki, gdzie zwiedzać można nową wystawę "Genius loci" pokazującą nieznane aspekty życia i twórczości artysty.W niedzielę, w świątecznych "NieDoMówieniach" gościem Artura Andrusa będzie ornitolog i podróżnik, dyrektor warszawskiego ZOO - Andrzej Kruszewicz.Popołudniu rozmowa z dziennikarzem kulinarnym Bartkiem Kieżuniem o wielkanocnych historycznych zwyczajach związanych z potrawami i jedzeniem na Wawelu, we Włoszech czy w Hiszpanii. A wieczornym gościem będzie legenda soul-jazzu, dwukrotny zdobywca nagrody Grammy - Gregory Porter.Poniedziałkowe przedpołudnie to rozmowa z Michałem Koterskim - o życiu, walce z uzależnieniami, relacji z Bogiem, sławie i jej mrocznych stronach. Popołudniu dziennikarze stacji zapraszają na spacer po Łazienkach Królewskich i spojrzenie na królewską rezydencję od strony kuchni i ogrodu, a wieczorem - na rozmowy z okazji 30. rocznicy premiery "Listy Schindlera". W programie udział wezmą aktorzy i członkowie polskiej obsady, którzy podzielą się osobistymi i wzruszającymi historiami zza kulis jednego z najważniejszych filmów w historii kina.