Szość nowości w ramówce TVN Style na wiosnę

Łukasz Szewczyk

• Kanał TVN Style pokaże w kwietniu, aż sześć nowych programów,

Wraz z początkiem kwietnia na antenie TVN Style zadebiutował codzienny program informacyjny.każdego dnia dostarczy widzom dawkę pozytywnych newsów ze świata kultury i sztuki, showbiznesu, mody, psychologii czy rodzicielstwa. Nie zabraknie także garści praktycznych, lifestylowych porad. Program na zmianę prowadzić będą cztery przebojowe kobiety: Dorota Wellman (dziennikarka i prowadząca Dzień Dobry TVN), Kasia Węsierska (dj-ka, dziennikarka i prezenterka radiowa), Dagmara Bryzek (aktorka, tancerka, joginka i piosenkarka) oraz Karolina Owczarz (bokserka i zawodniczka MMA). Emisja codziennie od poniedziałku do piątku o 18:45 oraz 22:05.Dawkę pozytywnej energii na wiosenną antenę TVN Style wniesie również żywiołowa i uśmiechnięta Marta Pożarlik. Stylistka wyruszy na ulicę polskich miast, gdzie z tłumu przechodniów wyłowi wyjątkowe kobiety i zaproponuje im wizerunkową metamorfozę. Marta da z siebie wszystko, aby dodać bohaterkom pewności siebie i podkreślić ich atuty tak, aby każde spojrzenie w lustro wywołało ich uśmiech. Programzagości na ekranach w poniedziałkowe wieczory - pierwszy odcinek wyemitowany zostanie 10 kwietnia o godzinie 22:25.Na antenie TVN Style zadebiutuje również, w którym zostaną wystawione na próbę różne nowinki ze sklepowych półek i ułatwiające życie gadżety. W natłoku rynkowych nowości niełatwo jest kupować odpowiedzialnie. Co faktycznie może sprawdzić się w praktyce, a co okaże się tylko nieprzydatnym bibelotem? Jak wybrać produkt wysokiej jakości, nie wydając przy tym fortuny? Po co warto biec do sklepu, a z jakiego zakupu lepiej jednak zrezygnować? Na wszystkie te pytania spróbuje odpowiedzieć Żaklina Ta Dinh, która w programie "Hit czy kit?" podda produkty z różnych kategorii rygorystycznym użytkowym testom, a także porówna je z dostępnymi na rynku alternatywami. Wszystko po to, aby zwiększać konsumencką świadomość i zaspokajać ciekawość wszystkich gadżeciarzy! Pierwszy odcinek programu "Hit czy Kit" pojawi się na TVN Style w czwartek 6 kwietnia o godzinie 22:25.Wśród nowości format, który zamieni sąsiedzkie "wpadnij na kawę" w prawdziwą rywalizację! Dwie mieszkające obok siebie rodziny stoczą w programie pojedynek na bardziej udane przyjęcie. W jurorów wcielą się pozostali sąsiedzi. Nagroda dla zwycięzców to jednocześnie kara dla przegranych - ci, którym dopisze szczęście będą mogli wydać dowolne (legalne i w miarę przyzwoite) polecenie swoim sąsiadom. Posprzątanie zagraconej od dawna piwnicy? Wynoszenie przez miesiąc śmieci sąsiadów? Umycie okien? Już się robi. Program "Sąsiedzi kontra sąsiedzi" będzie można oglądać w każdy wtorek o godzinie 22:25.- już sam tytuł wywołuje u niektórych dreszczyk emocji. W ramach tego rodzinnego eksperymentu, uczestnicy zostaną wysłani na bajeczny urlop tylko we dwoje - on lub ona i... teściowa. Będzie się działo! Spędzenie całego tygodnia z mamą swojej drugiej połówki nauczy uczestników wiele o wzajemnych relacjach, przełamie stereotypy i rzuci nowe światło na rodzinne sprawy. Ośmioodcinkowa seria śledzi losy czterech par składających się z teściowej oraz zięcia lub synowej. Program zadebiutuje na antenie w niedzielę 16 kwietnia o godzinie 12:30.Marzena Rogalska przemierzy Polskę, aby spotkać się z najbardziej oryginalnymi, nietuzinkowymi i zaskakującymi rodzinami.opowiedzą historie ludzi, których styl życia, zwyczaje czy model rodziny odbiegają od utartych i tradycyjnych schematów. W rozmowach z klanami górali czy Amiszów nie będzie tematów tabu - pojawią się za to trudne i często nawet intymne pytania.Tę nową serię widzowie będą mogli śledzić w każdą niedzielę o godzinie 16:30, począwszy od 23 kwietnia.Wiosną w TVN Style nie zabraknie również dobrze znanych i lubianych formatów. Z czwartym już sezonem powróci, w którym Piotr Sałata zmierzy się z oczekiwaniami i ogromnymi emocjami przyszłych panien młodych, a także ich rodzin. Nie zabraknie więc łez, wzruszeń, zabawnych sytuacji, komplementów, ale też szczerych do bólu komentarzy. Pierwszy odcinek pojawi się na antenie już w środę 5 kwietnia o godzinie 22:25. Na antenę TVN Style trafi również dobrze znana widzom. Krzysztof Miruć wraz ze swoją niezawodną ekipą już po raz piąty podejmie się misji ekspresowej odmiany wymagających odświeżenia wnętrz.