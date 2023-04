Wielkanoc w Radiu RMF24. W towarzystwie aktorów i w plenerze

Łukasz Szewczyk

Świątecznych tematów nie zabraknie już w Wielki Piątek, a jedną z największych zagadek spróbuje rozwikłać Krzysztof Urbaniak. W popołudniowo-wieczornym programie przyjrzy się tajemnicom Świętego Graala.W Wielką Sobotę o godzinie 9.00 ze słuchaczami przywita się Bogdan Zalewski. Jednym z jego gości będzie Mateusz Chrobok - youtuber zajmujący się sztuczną inteligencją. Razem z nim sprawdzi jak ChatGPT poradzi sobie z przygotowaniem świąt. "Z Kałamagą można pogadać" to natomiast program, który rozpocznie się po 13.00. Gośćmi komika i prezentera radiowego Mariusza Kałamagi będą stand-uper Jacek Noch i jego żona Martyna, oboje chorujący na stwardnienie rozsiane. Będzie to rozmowa o tym, co w życiu liczy się najbardziej.Wielkanocne śniadanie słuchaczom umili Marcin Jędrych. W Niedzielę Wielkanocną przypomni kultowe polskie filmy, bez których wielu Polaków nie wyobraża sobie świąt, czyli "Znachora" i "Potop". Anna Dymna, Artur Barciś, Tomasz Stockinger i Daniel Olbrychski podzielą się anegdotami i barwnymi opowieściami. Nie zabraknie też ich świątecznych historii.Poniedziałek Wielkanocny będzie w Radiu RMF24 spotkaniem z dziką, budzącą się do życia przyrodą. Krzysztof Urbaniak sprawdzi co dzieje się w bieszczadzkich lasach i porozmawia z najsłynniejszym leśnikiem z Bieszczad - Kazimierzem Nóżką. Wybierze się też w dziksze rejony Tatr razem z Pawłem Skawińskim - byłym dyrektorem Tatrzańskiego Paku Narodowego i przewodnikiem tatrzańskim. Reporterzy Radia RMF24 poszukają wiosny w zjawiskowej Dolinie Baryczy, przyciągającej miłośników ptaków i odwiedzą owce w Centrum Pasterskim w Koniakowie.